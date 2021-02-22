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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園市長民調最接近林智堅　魯明哲：國民黨應團結找出最強候選人

▲▼立法院會 蘇貞昌備詢 促轉會代理主委楊翠 立委魯明哲 賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委魯明哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》「2022桃園市長人選調查」最新結果顯示，目前綠營最強人選為新竹市長林智堅，國民黨若由立委魯明哲出馬，與林差距最小。對此，魯明哲回應，仍秉持先做好目前為民服務的工作為重，對的事情就要全力以赴，「絕不能辜負選民投票支持我擔任立委的期望」，至於民調變化則會嚴肅以對，做為服務團隊的參改，隨時調整工作內容和方向。

2022桃園市長選舉，在民進黨內被點名者，除現任新竹市長林智堅、桃園第一選區立委鄭運鵬呼聲很高之外，還有第二選區立委黃世杰、桃園航空城公司前董事長黃適卓等人也都傳出有意競逐。國民黨部分，受到熱議與矚目的人選則包括議長邱奕勝、第三選區立委魯明哲、黨主席江啟臣，以及前高雄市長韓國瑜。

根據《ETtoday新聞雲》在2月18至19日，針對18歲以上的桃園市民，進行2020桃園市長人選調查結果顯示，民進黨的林智堅對上國民黨任何一位人選的支持度均落在4成左右，是綠營目前最強人選。而國民黨方面，如果由魯明哲代表出戰，他是與林智堅支持度目前差距最小的人選。

對此，魯明哲表示，黨內其他同志的民調高低起伏，往往會受社會輿論、民眾關心的程度，以及當事人的意願和曝光率所影響。

魯明哲說，韓國瑜3年前宣布參選高雄市長，當時看好他能勝選的人並不多，但他仍能在堅困的環境中，打出漂亮的一戰，何況距2022的市長選舉還有近兩年，兩黨人選提名的遊戲規則也都還沒確認，民調只能做為參考，但他也強調，國民黨的當務之急，應是團結找出最強、能夠勝選的候選人，才能撥亂反正、重返執政。

▲▼2022桃園市長選情分析，林智堅vs魯明哲。（圖／ETtoday民調中心）

▲2022桃園市長選情分析，林智堅vs魯明哲。（圖／ETtoday民調中心）

根據《ETtoday新聞雲》調查結果顯示，如果民進黨提名林智堅出戰桃園市長，國民黨四位侯選人目前明顯略居於劣勢，其中魯明哲與林智堅的差距最小（7.0%），以30.3％支持度輸給林智堅的37.3％。

如果民進黨提名鄭運鵬，國民黨除韓國瑜外的三位人選與鄭運鵬支持度目前在伯仲之間，其中僅魯明哲以31.7%的支持度，略勝鄭運鵬的31.3%。

▲▼2022桃園市長選情分析，鄭運鵬vs魯明哲。（圖／ETtoday民調中心）

▲2022桃園市長選情分析，鄭運鵬vs魯明哲。（圖／ETtoday民調中心）

若民進黨是由黃世杰出來競選桃園市長，國民黨除韓國瑜外的三位人選目前皆略領先黃世杰，其中以魯明哲的32.4%支持度最高，勝過黃世傑的26.0%。

若民進黨是推黃適卓出來競選桃園市長，國民黨除韓國瑜外的三位人選目前皆略領先黃適卓，其中邱奕勝領先9.5%、魯明哲則領先8.8%。

本次調查是由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年2月18日至19日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以桃園市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,084份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.98%。進行統計分析之前，原始資料先依桃園市最新人口統計資料(110年1月)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合桃園市18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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