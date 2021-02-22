韓國瑜幕僚轉行外送員　親吐心聲：新手還看不到訂單的距離

▲前高雄市長韓國瑜機要轉行當外送員 。（圖／翻攝李昶志臉書）

記者徐政璿／台北報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，身旁的一名機要李昶志，經歷長達8個多月的失業，求職四處碰壁，近期改行當外送員。究竟為何轉行，李昶志在臉書親吐心聲表示，過了而立之年，自己的生活總是要自己想辦法，都這麼大了，當然要自己照顧自己，而且想留自己的家鄉高雄工作。

今年33歲的李昶志，從螢光幕前發言變成外送員，引發討論。事實上，他曾經擔任過洪秀柱的競選發言人，也做過韓國瑜競選總統時的隨行發言人，韓國瑜市長當選後，他也擔任市長室機要，隨著韓國瑜跑行程，但隨著韓國瑜被罷免後，李昶志也因此失業長達8個多月，因此有了新身分。

身為昔日同僚的國民黨文傳會副主委鄭照新也在臉書給予肯定，他回憶，李昶志以前在國會辦公室，受的是相當於特種部隊的訓練，一週在國會，一週在台中地方，兼顧國會問政與基層服務，印象最深刻的，就是常常看到他在國會研究中興大樓旁的鎮江街上，匆忙趕高鐵的身影，相比多數定點為主的國會助理團隊，看到他拚命三郎的態度，都會覺得簡直是「兩棲特種部隊」。

鄭照新認為，李昶志現在雖然處於轉型沉潛期，卻一面準備博士論文訓練思維，一面選擇體驗基層的行業，在思維與實踐上都未荒廢，「我相信他絕對不會被埋沒，重新發光發熱只是時間問題。」

李昶志則表示，這陣子投了很多履歷，但可能政治幕僚這份工作，讓很多企業，都遲疑了一下，履歷常常是已讀不回，「而我也有一個莫名的堅持，不想離開高雄工作，因為我家在高雄」，上大學後，就在外地讀書工作，待了好幾個縣市，也台澎金馬跑了好幾圈，現在想留在家，留在高雄。

「罷韓之後，也就決定了，如果要找工作，就找高雄的吧！」李昶志指出，因為生活需求擔任外送員，也沒有多想什麼，在路上需要注意路況，要邊騎車邊盯手機，注意系統訂單出現，導航有時候不精確，也找了好幾次的路，也算解鎖人生新任務。

提及外送員這份工作，李昶志說，沒有什麼特別的想法或策略，單純是因為門檻低，時間算是彈性，至少有收入，算是人生的新體驗，而且很快上手，三小時說明會+領裝備，隔天就可以上線外送，「我就上工了！」

▲前高雄市長韓國瑜機要轉行當外送員。（圖／翻攝鄭照新臉書）

李昶志也分享在跑單的途中，遇到了一些溫暖的事情。他透露，因為新手還看不到訂單的距離，也不太敢拒絕訂單，結果有一張大概讓他騎了20分鐘到比較偏僻的地方，而且他也只能默默騎回程，因為太偏僻沒有訂單，正在鬱悶時，經過經過的小朋友突然大喊，熊貓加油，也讓他會心一笑，突然覺得暖暖的。

另一件事情是外送蛋糕，李昶志說，原本想說等等看到收件人，「要跟他說生日快樂，但一開門就被大吼大叫，然後叫我站著不要走，為什麼沒有蠟燭跟盤子？我馬上跟他說，放在蛋糕裡，因為取貨時，我有特別確認過，蠟燭、盤子等，慶生必備品，怎麼可能會沒有？」

李昶志表示，當天下樓後在停紅綠燈，突然有位婆婆，應該是從廟裡剛剛拜拜出來，看著他說，年輕人，跑外送辛苦了，祝福今天生意興隆，認真打拼，這樣很好，剛剛的不愉快，瞬間都消失。

李昶志笑說，這些心聲其實只是要跟大家說，跑外送，會注意安全；他甚至替外送員講話，「外送員為了賺錢拼單，所以才會超速，甚至不耐煩，所以如果叫外送，麻煩不要讓外送員等太久，讓他早點離開，能多跑一張單。」