　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

彰化攜手東森購物推「彰化好物購」營業額破5千萬！王惠美登上東森農場　王令麟加碼助攻熱銷

▲▼ 東購X王惠美。

▲「彰化好物購專區」銷售營業額報捷，彰化縣長王惠美數次登上東森電視購物「東森農場」來推廣彰化縣農特產品，檔檔銷售創下完售業績，堪稱是最佳推銷員。

消費中心／綜合報導

彰化縣政府X東森購物持續出擊！為協助彰化商家數位轉型，從2020年12月彰化縣長王惠美就登上東森購物化身購物專家銷售在地商品，並在東森購物網ETMALL上同步開設「彰化好物購專區」，短短兩個月透過東森購物網多元平台讓營業額突破5,000萬。對此，王惠美表示，「彰化在地優質產品透過東森購物網旗下完整通路提高整體經濟效益，創造超過億元銷售商機，帶來消費者、彰化及廠商三贏的佳績」。

東森購物網自11月就先建立彰化旗艦館，讓原本彰化廠商的商品有專區曝光， 11月業績就迅速成長25%；與開設專區前的10月份相比，12月成長171%，1月份成長更達到239%，每個月業績成長都不斷超越。「彰化好物購專區」銷售報捷，最大功臣首推彰化縣長王惠美，去年12月23日王惠美縣長首次登上東森購物台推廣「社頭友善珍珠芭樂」，銷售成績拔尖，不到40分鐘，限量800組約11,200顆芭樂全部秒殺。農曆春節過年前1月29日王縣長再次出擊，攜手彰化區漁會推出「牛轉鱻饗禮盒」，精選五件漁貨，包含：加熱即食的浦燒鰻、烏魚子、虱目魚丸以及每尾重達500克以上石斑魚、鱸魚，可說是心意十足，限量550組禮盒，同樣秒殺完售。

為了協助彰化商家數位轉型，東森購物網ETMall成立的「彰化好物購專區」網羅彰化縣數百種商品，並規劃「美好彰化　食在好味道」、「安居彰化　生活好方便」、「彰化優鮮　精選農特產」、「健康彰化　美麗新生活」及「樂活彰化　一遊未盡」五大行銷主題，每一大主題區都有在地特色商品，包含：【彰化區漁會】三寶魚丸禮盒2盒$1,360、【MIT機能防護足弓運動襪(船型短襪)】12入下單再折只要$563、【格洛莉亞Gloria膠原Ｃ晶凍】6盒(10條/盒)，等於一條不到$43，【漫遊鹿港巨峰葡萄採果樂二日】(二人一室)單人券$2688等等，專區活動至4月30日底止，民眾只要在家一鍵輕鬆下單，來自彰化的好物即可全部送貨到家，下單登記活動還有機會獲得Apple Airpods、國際牌吸塵器等多項大禮。

▲▼ 東購X王惠美。

▲彰化縣政府與東森購物合作，在ETMall開設「彰化好物購專區」，專區開設以來，業績節節上升，短短2個月，營業額已突破五千萬。

東森購物長期關心地方農民，推出《東森農場》系列節目與多位地方首長、政府官員，支持在地優質農產。東森購物董事長王令麟更為支持台灣農民，加碼回饋東森幣。東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，截至今年1月為止，包含彰化縣長王惠美，已經有13位地方首長熱烈響應，成功幫助小農賣出11,200顆社頭芭樂、助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、台南東山柳丁火速完銷36萬顆，午仔魚及龍虎斑熱賣8000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅幫農民大拚內銷，也讓消費者品嚐到台灣各縣市的在地美味。

徐耀昌首度登東森農場王令麟相挺回饋　外銷等級巨峰葡萄熱賣近5000公斤
東森購物併購熊媽媽買菜網　王令麟：明年強攻生鮮商品
王令麟率東森農場擴大產學合作挺小農　首度與台大生農學院交流
東森農場與台大生農學院交流　王令麟盼促成產學合作精進產品
徐榛蔚二度上東森農場賣「壽豐無毒蔬菜箱」　王令麟加碼回饋：助農民是全民運動
鄭文燦首度登「東森農場」賣桃園伴手禮！王令麟加碼回饋　800組秒殺
王令麟支持小農送50%東森幣　翁章梁再開賣極光哈密瓜秒殺1000組
王令麟、柯文哲重磅出手　東森農場嚴選台北好茶限量100組火速秒殺
侯友宜首次挑戰購物專家　王令麟力挺回饋「東森農場」金山地瓜秒殺500組
陳其邁、盧秀燕、黃偉哲...藍綠跨黨派支持　東森做公益農民最滿意

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
呱吉組「歡樂無法黨」2年就掰了　遭內政部廢黨
家住高雄「突調職台北」　月薪7萬女處長提告！家樂福敗訴
案情大逆轉！試車自撞2死　男大生酒測1.0認：我開的
快訊／罔腰懷孕　衛生局速查高醫結果出爐
妻找辣妹和老公嗨玩3P　完事她急找醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

彰化攜手東森購物推「彰化好物購」營業額破5千萬！王惠美登上東森農場　王令麟加碼助攻熱銷

補班日優惠終極懶人包！大杯咖啡「買1送1」、奶蓋綠第2杯只要6元

初九來拼1100萬！東森樂透頭獎連10槓　8萬多人投注搏大獎

文具控荷包準備好　滿滿迪士尼周邊上線一起迎開學

牛年開運必吃朕一品！家傳紅燒、金門高坑牛肉麵袋裝隆重推出　3分鐘美味端上桌

補班日搶爆殺品　5大電商好康活動、快閃優惠整理

咬下爆超濃起司香！超商最新「起司塔霜淇淋」　補班日有限定優惠

補班日不憂鬱！4大超商優惠懶人包　拿鐵第2杯10元、29元爽喝奶茶

漢堡王連續22天「華堡免費送」！摩斯開工開學季「早餐2套100元」

麗彤「冰原活萃璀璨精華」獲國家生技醫療品質奬肯定　總統接見嘉勉

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

侯佩岑當媽媽面「被老公壁咚」超害羞　產後無法自己上廁所…曝他貼心舉動

Amber《Shake that brass》飆太妍高音　周深美聲被拱再一首…秒回：你來ＸＤ

罔腰變性3年懷孕了！　公開寶寶超音波照...男友認：做人體試驗

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

羨慕！遠傳用戶獨享跨超商咖啡寄杯服務、遠傳幣還可抽iPhone12系列

彰化攜手東森購物推「彰化好物購」營業額破5千萬！王惠美登上東森農場　王令麟加碼助攻熱銷

補班日優惠終極懶人包！大杯咖啡「買1送1」、奶蓋綠第2杯只要6元

初九來拼1100萬！東森樂透頭獎連10槓　8萬多人投注搏大獎

文具控荷包準備好　滿滿迪士尼周邊上線一起迎開學

牛年開運必吃朕一品！家傳紅燒、金門高坑牛肉麵袋裝隆重推出　3分鐘美味端上桌

補班日搶爆殺品　5大電商好康活動、快閃優惠整理

咬下爆超濃起司香！超商最新「起司塔霜淇淋」　補班日有限定優惠

補班日不憂鬱！4大超商優惠懶人包　拿鐵第2杯10元、29元爽喝奶茶

漢堡王連續22天「華堡免費送」！摩斯開工開學季「早餐2套100元」

麗彤「冰原活萃璀璨精華」獲國家生技醫療品質奬肯定　總統接見嘉勉

啾啾鞋解析「統神端火鍋」10個冷知識！衝YT發燒第一　影片來源曝

宜蘭228連假必看燈海！「冬山舊河港燈節」玩舊河道　看720秒花火秀

毛毛你在哪／大眼汪「查理」最後身影在龜山！志工淚：好不容易有家的

國安大地震》邵宗海／蔡英文向陸釋出善意第一步？

只有被劈腿的命？專家曝1樣東西　「圖案過多」招爛桃花：快丟掉

彰化攜手東森購物推「彰化好物購」營業額破5千萬！王惠美登上東森農場　王令麟加碼助攻熱銷

日籍太空人野口聰一空拍台灣　讓台南二度入鏡成全球焦點

這2天清晨最冷！下周「越來越暖」飆29°C　北台降雨時間點曝

周杰倫瘋億元巴斯奇亞名畫　佳士得端8.6億起標作品誘天王

酒吧前遭圍毆！豬隊友「想開車救人」...反將他來回拖行輾斃

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

消費熱門新聞

補班日10大優惠終極懶人包！

東森樂透頭獎連10槓　初九來拼1100萬

漢堡王連續22天「華堡免費送」！

4大超商「開工日咖啡優惠」懶人包

補班日不憂鬱！4大超商優惠懶人包

補班日優惠懶人包一次看！

7-11補班日推「3大飲品」超殺優惠

最牛大滿足必嚐朕一品牛肉麵系列

鎖定文具控　超萌迪士尼周邊上線

美鳳姐不藏私分享「工作神器」

遠傳獨寵用戶！推跨超商咖啡寄杯

超商最新起司塔霜淇淋！補班日有優惠

一顆30元！速食店神秘「銅板漢堡」

全聯補班小確幸！咖啡最低12元起

更多熱門

相關新聞

彰化國3北上、台61線南下兩起連環撞

彰化國3北上、台61線南下兩起連環撞

年假過後，今(20)日周末適逢補班日，彰化卻是車禍事故不斷，國道3號北上194.4公里處，上午10點發生3輛大貨車追撞的連環車禍，2人受傷其中1人送醫；另外在台61南下166公里處又發生3大1小共4車連環追撞的意外事故，目前正進行事故排除中，警方呼籲用路人務必保持行車距離。

東森樂透頭獎連10槓　初九來拼1100萬

東森樂透頭獎連10槓　初九來拼1100萬

水情嚴峻　彰化持續減壓減量供水

水情嚴峻　彰化持續減壓減量供水

彰化查獲首宗農會賄選！衝連任代表送390元口罩

彰化查獲首宗農會賄選！衝連任代表送390元口罩

火場實況畫面曝！住警器燒到變形仍狂叫

火場實況畫面曝！住警器燒到變形仍狂叫

關鍵字：

彰化東森購物王令麟王惠美農產品

讀者迴響

熱門新聞

地表最衰前男友！鳳梨直播開罵

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

趙駿亞遭爆虐打前女友6hrs　母子聯手騙警察

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

台積電爸給紅包！8歲兒「秒甩地上」：太寒酸

罔腰再曬新超音波照　男友澄清寶寶非天價

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

罔腰親下戰場！截圖反嗆子宮外孕媽

她獻初夜綁多金小開！裂開噴血…醫幫掩真相

王嘉爾不能在韓solo因為JYP！

快訊／高雄女當街遭砍殺4刀　忍痛指兇嫌是他

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

年後離職潮來了　他崩：1天就3人

更多

最夯影音

更多
趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...
李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面