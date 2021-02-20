彰化攜手東森購物推「彰化好物購」營業額破5千萬！王惠美登上東森農場　王令麟加碼助攻熱銷

▲「彰化好物購專區」銷售營業額報捷，彰化縣長王惠美數次登上東森電視購物「東森農場」來推廣彰化縣農特產品，檔檔銷售創下完售業績，堪稱是最佳推銷員。

消費中心／綜合報導

彰化縣政府X東森購物持續出擊！為協助彰化商家數位轉型，從2020年12月彰化縣長王惠美就登上東森購物化身購物專家銷售在地商品，並在東森購物網ETMALL上同步開設「彰化好物購專區」，短短兩個月透過東森購物網多元平台讓營業額突破5,000萬。對此，王惠美表示，「彰化在地優質產品透過東森購物網旗下完整通路提高整體經濟效益，創造超過億元銷售商機，帶來消費者、彰化及廠商三贏的佳績」。

東森購物網自11月就先建立彰化旗艦館，讓原本彰化廠商的商品有專區曝光， 11月業績就迅速成長25%；與開設專區前的10月份相比，12月成長171%，1月份成長更達到239%，每個月業績成長都不斷超越。「彰化好物購專區」銷售報捷，最大功臣首推彰化縣長王惠美，去年12月23日王惠美縣長首次登上東森購物台推廣「社頭友善珍珠芭樂」，銷售成績拔尖，不到40分鐘，限量800組約11,200顆芭樂全部秒殺。農曆春節過年前1月29日王縣長再次出擊，攜手彰化區漁會推出「牛轉鱻饗禮盒」，精選五件漁貨，包含：加熱即食的浦燒鰻、烏魚子、虱目魚丸以及每尾重達500克以上石斑魚、鱸魚，可說是心意十足，限量550組禮盒，同樣秒殺完售。

為了協助彰化商家數位轉型，東森購物網ETMall成立的「彰化好物購專區」網羅彰化縣數百種商品，並規劃「美好彰化 食在好味道」、「安居彰化 生活好方便」、「彰化優鮮 精選農特產」、「健康彰化 美麗新生活」及「樂活彰化 一遊未盡」五大行銷主題，每一大主題區都有在地特色商品，包含：【彰化區漁會】三寶魚丸禮盒2盒$1,360、【MIT機能防護足弓運動襪(船型短襪)】12入下單再折只要$563、【格洛莉亞Gloria膠原Ｃ晶凍】6盒(10條/盒)，等於一條不到$43，【漫遊鹿港巨峰葡萄採果樂二日】(二人一室)單人券$2688等等，專區活動至4月30日底止，民眾只要在家一鍵輕鬆下單，來自彰化的好物即可全部送貨到家，下單登記活動還有機會獲得Apple Airpods、國際牌吸塵器等多項大禮。





▲彰化縣政府與東森購物合作，在ETMall開設「彰化好物購專區」，專區開設以來，業績節節上升，短短2個月，營業額已突破五千萬。

東森購物長期關心地方農民，推出《東森農場》系列節目與多位地方首長、政府官員，支持在地優質農產。東森購物董事長王令麟更為支持台灣農民，加碼回饋東森幣。東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，截至今年1月為止，包含彰化縣長王惠美，已經有13位地方首長熱烈響應，成功幫助小農賣出11,200顆社頭芭樂、助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、台南東山柳丁火速完銷36萬顆，午仔魚及龍虎斑熱賣8000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅幫農民大拚內銷，也讓消費者品嚐到台灣各縣市的在地美味。

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