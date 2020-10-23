徐榛蔚二度上東森農場賣「壽豐無毒蔬菜箱」　王令麟加碼回饋：助農民是全民運動

▲花蓮縣長徐榛蔚(右)二度上東森購物銷售「壽豐無毒蔬菜箱」，東森總裁王令麟(左)加碼回饋讓挺農民成為全民運動。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

現代人不僅重視吃的健康，更想吃的營養又安心，尤其挑選當季時令蔬菜對身體更是好處多多！今(10/23)上午11點於東森購物播出「東森農場」系列，花蓮縣長徐榛蔚二度北上化身購物專家，介紹來自花蓮產地直銷的「壽豐無毒蔬菜箱」，訂一組3,490元可享連續4週產地直送有機蔬菜組合宅配到消費者家中。東森集團總裁王令麟大讚不只送消費者健康還能幫助小農，因此加碼回饋千枚東森幣，更與花蓮縣長及農會代表約好要長期合作，幫助農民推廣優質農產品。

▲王令麟認為消費者都很有愛心，若將小農故事傳播出去會讓大家更有意願購買。

東森購物近期推出東森農場系列為農民拚內銷，不僅大受消費者肯定，也陸續邀請到全台多位縣市首長親上第一線當起購物專家銷售當地農特產。王令麟表示，東森農場未來要和各縣市的小農長期合作，尤其MIT台灣優良產品正夯、台灣人又很有愛心，只要把小農的故事說出來，相信大家會更有意願購買，讓幫助農民成為一種全民運動。

▲徐榛蔚當起購物專家，不僅加碼送好食材，更大方分享私人養身撇步。

花蓮縣長徐榛蔚也大讚東森農場系列銷售對農友的強大助力，繼上次花蓮大西瓜在東森農場熱銷，讓西瓜身價翻倍漲，因此這次二訪東森購物，特別嚴選集結農友心血的有機蔬菜箱，要將健康與美好送給大家。徐榛蔚還大方在鏡頭前直接生吃奶油白菜、玉米筍表達對自家產品的高度信心，還推薦忙碌的上班族可將玉米鬚泡茶、蓮藕皮洗淨熬成茶來喝等，不藏私分享她個人的養生小撇步。

▲徐榛蔚在節目上生吃玉米筍及奶油白菜強調對自家無毒蔬菜有信心。

徐榛蔚表示，未來花蓮目標朝向「有機首都」邁進，目前全台一萬多公頃的有機耕種土地面積，光花蓮縣就佔了2600公頃，並以有機蔬菜、稻米及雜糧做為主力，而壽豐農會結合有機農友銷售蔬菜箱行之有年，許多醫師、營養師、有機愛好者都會長期訂購，希望趁著新冠肺炎之後，大家喜歡吃的安全又健康，所以特別與東森農場合作，透過蔬菜箱送健康推廣給大家。

▲東森農場產地直送壽豐無毒蔬菜箱採週週配送到家。

這次東森購物特別推出的「東森農場產地直送壽豐無毒蔬菜箱」一組共4箱，售價3,490元，將分成連續4週宅配到貨，讓消費者每周都享用新鮮的有機葉菜4樣(每樣250g)、有機根莖類3樣(每樣550g)以及有機白米、有機糙米、有機豆腐、放山雞蛋等，而有機葉菜菜單將有小蘿蔓、地瓜葉、空心菜、小白菜、皇宮菜、紅鳳菜；有機根莖則有茄子、秋葵、小黃瓜、冬瓜、花椰菜、馬鈴薯等，不僅會每週輪換且隔週不重複，加上東森幣回饋1000元，除下來每天菜錢不到90元就能補足全家人每周所需，相當划算。

▲花蓮縣長徐榛蔚(中)二度親上東森購物直播賣壽豐無毒蔬菜箱，與東森總裁王令麟(左2)及東森購物執行長彭鴻珷(右1)一同宣傳。

東森購物長期支持在地優質農產，集團總裁王令麟動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，不計成本愛心回饋予農民，考量今年受疫情影響，東森購物率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑2小時熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，推出東森農場系列助農民拚內銷，而且所有商品都透過層層把關，從產地直送宅配到府，讓消費者次次品嚐到在地美味，因此推出後受到廣大會員的熱烈好評，未來也將持續邀集各界力量支持臺灣在地農業。