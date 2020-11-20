王令麟率東森農場擴大產學合作挺小農　首度與台大生農學院交流

▲東森與臺大生農學院交流 王令麟盼產學合作升級東森農場。(採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者劉亮亨)

▲東森購物總裁王令麟（前排左4）率領主管與台大生農學院院長、教授們首度進行產學交流，期望在東森農場上未來有更多合作機會。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物自推出東森農場以來，長期關心在地小農、支持優質農產，今年初以來更是與各縣市政府合作，幫農民大拚內銷，打響名號。為精進產品服務廣大會員，東森農場進一步提升規模，全面銷售優質生鮮蔬果、農漁產品，今（19日）與台大生農學院進行產學交流，針對食品安全、追踨機制、提升銷售獨特性等多項議題給予專業指導，期望未來有更多合作機會，把健康、安心的農產或食品分享給社會大眾。

受到疫情影響，消費者生活習慣改變，促使宅經濟發威，東森購物站上食品銷售呈倍數成長之外，東森農場與農委會主委、11位縣市首長合作銷農產品，每一檔銷售成績亮眼，讓東森購物總裁王令麟認為未來可以持續性幫助農漁民，甚至把「東森農場」品牌化、常設化，推出更好的產品給900多萬會員。而過去東森購物與台大系所有很多合作，例如提供獎學金，但與農業單位做學界交流卻是第一次。

▲台大生農學院與東森農場交流座談中，不只談論如何提升銷售、產品獨特性，教授們也針對技術轉移、區塊鏈新技術應用等給予意見。

此次台大生農學院與東森農場交流座談中，包括台大生農學院院長盧虎生、前院長徐源泰、副院長林裕彬、生物科技研究所主任沈湯龍、農業化學系主任王尚禮、食品科技研究所所長潘敏雄、生物產業傳播暨發展學系教授王淑美等人，除了在農產品食用、銷售以及如何提升販售獨特性等各方面給予專業見解，也從平台對接、產品開發、客製化服務、技術轉移，甚至是透過區塊鏈新技術應用，提出利用科學驗證、創新兩大部分來協助，具體且親民化的把品牌價值落實到消費者手上。

▲東森購物總裁王令麟（左）、台大生農學院院長盧虎生（右）表示雙方接下來將展開更密切的合作事宜。

盧虎生表示，從基礎生產到消費端服務，東森提供了一個很完整的平台，在農產銷售上，產品去中間化，不但造福農民，也造福消費者，此次台大生農學院教授們前來拜訪，則是希望透過互相交流分享，台大老師們能夠發揮創新、創意，以及本身對於農產品的認知，在未來與東森平台進一步結合，做出大於1＋1、更具加值性的產品來服務社會大眾。

王令麟提到，「疫情造成農漁民的產品滯銷，這段期間，東森發揮平台與公益的力量協助青農、小農，也讓我們認為應該長期來做這件事，讓他們有正常輸出的銷售管道，不過其中也發現到，我們在農業食品方面的知識、技術不足，因此希望藉由台大專業的教授團，提供相關研究指導，對於未來在品質控制、產銷等各方面會更有幫助。此外，除了賣農漁產品，也可以做成食品加工或客製化，分享更好的產品，若可以合作成功，相信也是消費者之福。」