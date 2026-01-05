超商周一限定咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

▲超商咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）
記者林育綾／綜合報導
迎接上班日，超商再推咖啡優惠，7-ELEVEN推出周一限定「快樂咖啡日」，OPENPOINT行動隨時取祭出特大厚乳拿鐵「買2送2」，LINE禮物電子票券同步提供多款「買1送1」。全家便利商店一日限定，單品與特濃系列第二杯10元。萊爾富門市優惠一路延續至1月20日，多項買1送1。
★7-ELEVEN
●OPENPOINT行動隨時取｜1月5日限定
・CITY CAFE特大厚乳拿鐵，買2送2，5折（原價90元／杯）。
・CITY PRIMA中杯精品馥芮白，2杯109元，45折（原價120元／杯）。
▼7-11周一咖啡買2送2。（圖／業者提供）
●OPENPOINT行動隨時取｜1月6日至1月13日
・CITY CAFE大杯美式（冰／熱），4杯＋指定45元3粒裝金莎任選2支（限量15,000組）。
・CITY CAFE大杯拿鐵（冰／熱），4杯＋指定45元3粒裝金莎任選2支（限量15,000組）。
・CITY CAFE大杯美式（冰／熱），4杯＋指定39元能多益餅乾任選2包（限量5,000組）。
・CITY CAFE大杯拿鐵（冰／熱），4杯＋指定39元能多益餅乾任選2包（限量5,000組）。
▼咖啡＋金莎優惠。（圖／業者提供）
●門市優惠｜即日起至1月6日
・大杯特選美式，2杯99元，76折（原價65元／杯）。
・大杯特選拿鐵，2杯99元，62折（原價80元／杯）。
●LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）
・大杯熱特選美式，買1送1（原價65元）。⭢購買連結。
・大杯熱精品拿鐵，買1送1（原價110元）。⭢購買連結。
・特大杯冰濃萃美式，買1送1，5折（原價65元）。⭢購買連結。
・大杯冰精品馥芮白，買1送1，5折（原價120元）。⭢購買連結。
・熱香鑽水果茶，買1送1，5折（原價70元）。⭢購買連結。
▲全家便利商店咖啡「加10元多一杯」。（圖／業者提供）
★全家
●APP隨買跨店取｜1月5日限定
・大杯單品美式，2杯110元，55折（原價100元／杯）。
・大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價110元／杯）。
・大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元／杯）。
・大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價65元／杯）。
▲萊爾富多項飲品以及咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）
★萊爾富
●門市優惠｜即日起至1月20日
・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元）。
・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元）。
・中杯辻利抹茶歐蕾，買1送1，5折（原價60元）。
・大杯恐龍巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。
・大杯恐龍冰沙，35元，5折（原價70元）。
・恐龍摩卡咖啡，35元，44折（原價80元）。
・巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。
・巧克力珍珠歐蕾，35元，44折（原價79元）。
・中杯拿鐵，第2杯5元，56折（原價45元／杯）。
・大杯拿鐵，第2杯5元，55折（原價55元／杯）。
・中杯特濃拿鐵，第2杯5元，55折（原價55元／杯）。
・大杯特濃拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。
・大杯燕麥奶拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。
・大杯醇脆黑糖拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。
・大杯蜂蜜拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。
・冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。
・冰摩卡咖啡，第2杯5元，54折（原價70元／杯）。
・漂浮香草海鹽拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。
・漂浮巧克力拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。
・日本抹茶咖啡拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。
・特大杯拿鐵，第2杯5元，54折（原價70元／杯）。
・恐龍摩卡咖啡，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。
・海鹽焦糖拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。
・漂浮恐龍摩卡咖啡，第2杯5元，53折（原價100元／杯）。
