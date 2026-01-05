超商周一限定咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

台東跨年晚會被網友封為「全台最頂」，身兼導演的天后張惠妹率領眾星回到家鄉一路嗨唱到凌晨，其中歌手A-Lin在舞台上即興改編《娜魯灣情歌》，脫口唱出一句「那魯seven eleven」，意外掀起全場爆笑，也讓相關片段在網路上瘋傳，成為跨年夜最洗腦的名場面之一。