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彰化縣長王惠美再登東森購物！強勢推出「牛轉鱻饗漁貨組」

▲▼ 東購彰化

▲彰化縣長王惠美再次登上東森購物台，攜手漁會推出「牛轉鱻饗禮盒」。（圖／東森構圖提供）　

記者蘇晟彥／綜合報導

年節將至，還想不到要送給好禮給親朋好友嗎，就讓彰化縣長王惠美告訴你！為協助彰化商家數位轉型，彰化縣政府與東森購物合作，在東森購物網ETMALL開設「彰化好物購」專區。去年王惠美首次化身購物專家，登上東森購物台推銷「社頭友善芭樂」就大受好評、限量800組40分鐘內秒殺。這次她再度與東森購物台共同出擊，攜手彰化漁會推出象徵「一路發」的牛轉鱻饗禮盒，將於29日下午4:40分在東森購物47頻道準時開賣，邀請大家一起搶好康、過好年。

配合農曆春節將至，東森購物與彰化縣府與在地漁會精選的特色漁產品，推出「牛轉鱻饗禮盒」禮盒，精選五件漁貨，包含：加熱即食的浦燒鰻、烏魚子、虱目魚丸，以及石斑魚、鱸魚。值得一提的是，石斑魚、七星鱸魚，每尾都重達500克以上，心意十足！此外，烏魚子、蒲燒鰻也都大有來頭，前者是獲得全國十大烏魚子獎的彰化精選烏魚子，後者則獲得台灣農漁會百大精品的彰化漁會蒲燒鰻，足見好品質，是年節送禮、圍爐自用兩相宜的難得組合。

▲▼彰化縣長到東購賣芭樂，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲彰化縣長王惠美（左）去年首次化身購物專家，登上東森購物台與東森購物董事長王令麟共同推廣「社頭友善珍珠芭樂」。（圖／記者徐文彬攝）

彰化縣長王惠美表示，這次生鮮的魚貨，都是特別經過處理後，由產地直送，拆封即可下鍋，無論煎、炒、煮、炸、清蒸、紅燒，象徵年年有餘的美味菜餚就馬上完工；除了石斑魚、與星鱸魚之外，還有煎、烤皆宜的美味烏魚子，加熱即食的蒲燒鰻，以及火鍋、湯料皆宜的虱目魚丸，只要訂購「牛轉鱻饗禮盒」，「鱻味十足」的年菜即可輕鬆上桌。尤其在新冠疫情之下，不需出門即可透過電視、網路購得品質保障的優質生鮮，是企業餽贈、圍爐料理的最佳選擇。

「牛轉鱻饗禮盒」原價1,830元，東森價1,688元，象徵「一路發」好兆頭！彰化縣政府傾力推廣彰化優質產品，1月29日（五）下午4:40，鎖定東森購物47台，王縣長邀請全國民眾一起購買、 品嚐 ，「新鱻美味、盡在彰化」，帶給您幸福一整年。

此外，東森購物為了協助彰化商家數位轉型，也在ETMall成立「彰化好物購專區」，並規劃食衣住行樂等五大類商品，包含：【鹿港永樂精品酒店】1泊1食雙人平日、【YKSHOUSE】葛瑞絲L型布沙發-獨立筒版、【伸展台】AUDI歐迪 銅合金纖維 抗菌除臭襪、【RockTek】 Google正式授權G1 4K HDR電視盒等，只要在家一鍵輕鬆下單，來自彰化的好物全部送貨到家。

東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民。截至今年1月為止，包含彰化縣長王惠美，已經有13位地方首長熱烈響應，成功幫助小農賣出11,200顆社頭芭樂、助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、台南東山柳丁火速完銷36萬顆，午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。
 

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