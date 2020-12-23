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王令麟送東森幣力挺王惠美賣珍珠芭樂　價格太划算不到40分鐘秒殺逾萬顆

▲▼彰化縣長到東購賣芭樂，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森農場迎來第12位地方首長！彰化縣長王惠美（左）首次化身購物專家，登上東森購物34頻道推廣「社頭友善珍珠芭樂」，東森購物董事長王令麟（右）為了支持台灣農民，大方加碼回饋50%東森幣力挺。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

彰化縣結合電商行銷農產品，自12月起於東森購物ETMall開設「彰化好物購」專區，彰化縣長王惠美更首次化身購物專家，23日登上東森電視購物《東森農場》系列節目，大推「社頭友善珍珠芭樂」，每箱約12～14顆只賣499元，東森購物董事長王令麟力挺農民加碼回饋50%東森幣，划算到王惠美直呼「這麼好的東西只賣這樣（價格），我很心疼」，開賣後不到40分鐘限量800組、共11,200顆秒殺完售。

彰化縣是台灣農業大縣，農產品特產豐富，素有「台灣穀倉」之美譽，其中芭樂種植面積約1,300公頃，年產量約3萬6,000公噸，產量全國第2，主要產地在溪州社頭和二水。當地種植的芭樂具有爽脆、多汁又香甜等特色，近幾年彰化縣政府積極輔導開拓外銷通路，進軍加拿大、大陸、香港及新加坡市場，一方面也解決國內產量過剩問題，近年外銷量逐漸上升，從104年僅13公噸，到去年108年成長高達350公噸。

▲▼彰化縣長到東購賣芭樂 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼彰化縣長到東購賣芭樂 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王惠美推薦來自彰化社頭的珍珠芭樂，不僅香、甜、脆，還富含維生素A、C、E，尤其維生素C含量及抗氧化力高出蘋果、奇異果很多，愛美的人絕對要吃之外，也保證吃了還想再吃。

正值芭樂盛產期，為了把優質好物推廣給更多消費者，東森購物邀請到第12位地方首長，由王惠美帶來彰化「社頭友善珍珠芭樂」在《東森農場》系列節目親自推薦，「非常興奮能夠把彰化好的農產品推銷給所有好朋友，讓大家可以跟我們一樣吃在地享當季，並享有最實在的價格，尤其社頭的芭樂脆又甜，產量雖是第二，但絕對是全國第一好吃，保證吃了還想再吃」，王惠美第一次當起購物專家，行銷功力卻是一流，開賣才10幾分鐘，訂購電話不斷湧入，紛紛搶購半買半相送的珍珠芭樂。

▲▼彰化縣長到東購賣芭樂 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王惠美感謝東森購物提供平台，讓縣府有機會把好的農特產品帶出來介紹給大家。

市售芭樂種類多樣，其中以珍珠芭樂最受歡迎，但消費者該如何挑選，王惠美說，珍珠芭樂最好挑選皮色淺綠帶點「白霧」的，成熟度最為適中，外觀多呈圓形或近梨形，外表粗糙凹凸不平，果實拿起來有沉重感。她也提到，「農民朋友相當辛苦，此次董事長王令麟特別加碼50%東森幣回饋，等於買一送一，下手太慢的話就賺不到了。此外，也要感謝東森購物提供平台，讓彰化縣政府有機會把好的農特產品帶出來介紹給大家，大家可以多關注彰化縣政府和東森購物，雙方將持續合作推出更多農特產品給廣大會員朋友，而多買就有東森幣，東森幣又能打折，越買越便宜。」

針對消費者重視的農產品食安問題，彰化縣府推出「彰化優鮮」品牌，申請產品需取得3章1Q，包括產銷履歷認證、有機農產品認證、CAS臺灣優良農產品認證及生產追溯系統，以及其他第三方驗證機構合格資料如SGS、農藥檢測、毒物檢驗等才能加入。王惠美指出，彰化優鮮等於是政府幫忙把關，符合3章1Q才能申請，是屬於可以溯源、有履歷、獲得GAS等政府標準的認證。

此外，即日起至明年4/30，到東森購物ETMall「彰化好物購」專區，也能買到在地各式優質產品，目前推出「美好彰化 食在好味道」、「安居彰化 生活好方便」、「彰化優鮮 精選農特產」、「健康彰化 美麗新生活」、「樂活彰化 一遊未盡」等5大主題，彰化縣府盼透過東森購物旗下完整通路，為在地企業創造更多商機，預估至少可帶來超過5,000萬元營業額。

東森購物長期關心地方農民，推出《東森農場》系列節目與多位地方首長、政府官員，支持在地優質農產，東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，今年起更是率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、台南東山柳丁火速完銷36萬顆，午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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