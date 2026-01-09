泡麵雪糕買1送1！超商周末優惠懶人包　咖啡寄杯買10送10

▲7-ELEVEN新推出「CITY TEA椰香芋見西米露」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

迎接周末五六日，超商紛紛推出優惠！7-ELEVEN指定12類商品「2件79折、4件75折」，還有滿額折抵。全家康康5指定夯品「買1送1」，萊爾富指定咖啡寄杯「買10送10」。

★7-ELEVEN

●門市優惠

7-ELEVEN即日起至1月12日，凡購買指定12大類別商品，包括指定禮盒、CITY系列、常溫與冷藏飲料、泡麵、零食、糖果、健美食品、冰品、啤酒、甜點及寵物食品等，可享「2件79折、4件75折」優惠。

另持國泰世華、中信、玉山、富邦、台新、聯邦銀行信用卡，或使用icash Pay、悠遊卡、悠遊付、街口支付、Pi拍錢包、iPASS MONEY等指定支付工具結帳，全店全品類商品（不含香菸、受託代銷）單筆滿1,111元，可折抵125元；1月10日至12日，使用uniopen聯名卡消費，單筆滿1,111元可再折抵125元，購買開運福袋、歡樂包亦可納入計算。

此外，活動期間購買全品類商品（不含香菸、受託代銷）單筆滿1,111元，可兌換好禮「3選1」，包含UNIDESIGN衛生紙、白蘭茶樹除菌洗衣精、ANNA SUI與KITTY聯名時尚提袋。單筆滿1,711元再加贈泰山玄米油，開運福袋與歡樂包同樣適用上述滿額贈優惠。

●新品「椰香芋見西米露」優惠

7-ELEVEN 推出全新「CITY TEA椰香芋見西米露」，食材選用台中大甲芋頭，添加特調比例椰奶提升整體香氣，加入咀嚼感十足的Q彈芋圓、滑嫩西米露。新品上市期間至1月12日，CITY系列「2杯79折、4杯75折」優惠，1月13日至1月20日單杯獨享嘗鮮價75元。

●OPENPOINT行動隨時取｜即日起至1月13日

・CITY CAFE大杯美式（冰／熱），4杯＋指定45元3粒裝金莎任選2支（限量15,000組）。

・CITY CAFE大杯拿鐵（冰／熱），4杯＋指定45元3粒裝金莎任選2支（限量15,000組）。

・CITY CAFE大杯美式（冰／熱），4杯＋指定39元能多益餅乾任選2包（限量5,000組）。

・CITY CAFE大杯拿鐵（冰／熱），4杯＋指定39元能多益餅乾任選2包（限量5,000組）。

▼咖啡＋金莎優惠。（圖／業者提供）

★全家

●全家康康5

全家便利商店「康康5」優惠，1月9日至1月11日限時3天，指定夯品「買1送1」，包括：鹼性離子水800ml（原價29元）、牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕（原價40元）、彩虹糖酸甜水果口味（原價42元）、農心辛拉麵（辣白菜風味）（原價65元）等，同商品「買1送1」。

▼全家康康5「買1送1」。（圖／業者提供）

★萊爾富

●限時殺優惠

萊爾富即日起至1月11日限時殺優惠，多款泡麵、飲料、零食與酒類同步促銷。泡麵方面，「農心辛辣白菜風味麵」與「農心辛辣白菜風味杯麵」均推出「買1送1」，單件原價49元；另有「農心辛辣白菜風味麵（袋）」同樣享「買1送1」。

飲料部分，「統一Uni-Water550ml」推出同品項「第2件10元」，單件原價20元；「韓國沙瓦355ml」（生檸檬、生葡萄、韓國水蜜桃、韓國Q檸檬等口味）單件特價39元；「海尼根Silver星銀啤酒330ml」則推出「買2送1」，單件原價49元。

零食方面，「青梅之家日式無籽梅干」推出「買1送1」，單件原價69元；「杜老爺曠世奇派提拉米蘇雪糕」同樣「買1送1」，單件原價49元；「可樂果mini系列（原味／香脆麵）」推出「加10元多1件」。

日用品同步下殺，「靠得住抑菌好眠褲L號2片」祭出單件特價39元，原價118元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



●萊爾富咖啡會員優惠

萊爾富將於1月10日至1月11日推出「咖啡會員日」，Hi café多款咖啡開放整買零取、跨店取、分次領用，每位會員限購2組。

特大杯咖啡方面，「特大杯美式」原價1,200元，推出「買10送10」；「特大杯拿鐵」原價1,330元推出「買10送9」。大杯咖啡方面「大杯特濃美式」同樣「買10送10」；「大杯特濃拿鐵」則為「買10送9」，適合上班族一次囤杯慢慢喝。

▼萊爾富咖啡優惠。（圖／業者提供）