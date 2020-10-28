鄭文燦首度登「東森農場」賣桃園伴手禮！王令麟加碼回饋　800組秒殺

▲桃園市長鄭文燦(右)首度登東森農場挑戰當購物專家，東森總裁王令麟(左)加碼回饋力挺。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

「我實在是太晚來了，以後還要多來幾次！」桃園市長鄭文燦今(10/28)首度登上東森購物開賣5項桃園農特產組成的「璀璨家園珍味甕藏禮盒」人氣強強滾，限量800組秒殺完銷。六都首長中壓軸登場的鄭文燦也成為東森農場系列邀請到的第11位地方首長，東森集團總裁王令麟主動加碼回饋50%東森幣力挺小農，讓鄭文燦大讚東森「疫後經濟、照顧在地」的義舉，並肯定東森農場是推廣青農、小農及農業文創產品很好的平台，也呼籲全台消費者一起吃在地、食當季，減少碳足跡。

▲鄭文燦賣桃園在地農特產「璀璨家園珍味甕藏禮盒」人氣旺，限量800組秒殺完銷！

農家子弟出身的鄭文燦，就任桃園市長以來力拼農業生活圈實績有目共睹，同時在眾多族群文化大熔爐的桃園，力挺青年、農民不遺餘力。此次首度挑戰購物專家誠意十足，一次帶來眾多桃園超人氣伴手禮，將桃映紅茶、野生蜂蜜、桃園3號新香米及向記豆豉小魚、湖南老醬等5項組成東森獨家「璀璨家園珍味甕藏禮盒」，限量800組，原價1,450元，東森價999元，而王令麟再加碼回饋50%東森幣，讓鄭文燦大為驚訝：「算一算打3折超划算，我自己也要買5盒與親朋好友分享。」

▲東森獨家桃園在地農特產「璀璨家園珍味甕藏禮盒」特價990元，東森幣加碼回饋50%，算一算打了3折超優惠。

東森農場開賣過程中，鄭文燦一一細數「璀璨家園珍味甕藏禮盒」每項產品的特色與故事。像是茶界常勝軍的桃映紅茶及連續六年得獎的100%天然咸豐草花蜜，在家就能輕鬆做出好喝又健康的天然飲品。愛吃也懂吃的鄭文燦更直接在節目上，大口品嚐桃園3號新香米煮好的香噴噴白飯拌上傳承爺爺手藝的向記湖南老醬，現場香氣四溢令棚內眾人垂涎。

▲向記食品總經理向勇(左)於節目中與鄭文燦(右2)及購物專家分享眷村家鄉味。

向記食品總經理向勇特別介紹這個吃法就是標準的「眷村滷肉飯」，由於太懷念以往回家與爺爺團聚吃飯時的家鄉味，特別複製了向爺爺的好手藝，希望傳承眷村飲食文化。事實上，向記食品由於手工製作所以成品量少，但好品質經常獲得伴手禮評鑑金獎，因此讓鄭文燦力推：「青年創業家用創新的方式複製記憶中的好味道，是消費者值得支持選擇。」

鄭文燦表示：「這次來推廣才知道，東森農場真的是帶著感情在賣東西，努力在疫後照顧農民，認真實踐疫後經濟、照顧在地，台灣真的有很多好產品，各地的小農、青農、產銷班也都很認真，透過東森購物將消費者和生產者串聯在一起，還送50%東森幣，自用送禮兩相宜」。他也強調：「桃園雖然是工業聚落，小而美、小而強的農業卻是北部糧倉，因此這次來東森農場賣綜合禮盒，希望讓大家看見桃園農產品的魅力。」

▲桃園市長鄭文燦(右3)首度挑戰購物專家，與東森集團總裁王令麟(左3)、東森購物執行長彭鴻珷(左1)、ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳(右1)一同挺小農。

東森集團總裁王令麟秉持取之於社會、用之於社會的理念，動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地農民們站在一起，號召會員一同發揮愛心支持在地優質農產，東森購物《東森農場》更是不計成本愛心回饋予農民，今年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，而東森農場也持續找尋台灣各地優質產品，層層把關，推出後受到廣大會員的熱烈好評，未來將續邀請各界共同支持臺灣在地農業，幫助全台農民拚內銷，並透過產地直送宅配到府，讓消費者近距離品嚐到全台各地美味。