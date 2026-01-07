7-11新推「甘王草莓卡士達霜淇淋」　期間限定第2件半價

▲7-ELEVEN 新推出「甘王草莓卡士達霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

草莓季進入高峰，7-ELEVEN 雪淋霜霜淇淋合作「亞尼克菓子工房」，新推出「甘王草莓卡士達霜淇淋」，更首度開放加價10元升級泡芙款，思樂冰、酷聖霜霜淇淋也同步推出新口味。即日起至2月3日，每周五六日，雪淋霜、酷聖霜霜淇淋使用icash2.0或icash Pay，可享任選「第2件半價」。

▲加價10元還能升級為「泡芙款」。（圖／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN「甘王草莓卡士達霜淇淋」

7-ELEVEN表示，草莓口味霜淇淋為每年高度關注的人氣商品，今年雪淋霜霜淇淋與亞尼克合作，推出「甘王草莓卡士達霜淇淋」，選用甘王草莓風味原料，結合卡士達基底，呈現果香與奶香兼具的口感層次，加價10元還能升級為「泡芙款」，提供不同外型與口感選擇。

▲思樂冰推出期間限定「草莓乳酸風味」。（圖／記者林育綾攝）

飲品方面，思樂冰推出期間限定「草莓乳酸風味」，即日起至2月17日販售。另同步推出組合優惠，購買大杯思樂冰任1杯，可加價搭配尊美醇愛爾蘭黑桶威士忌50ml，組合價120元（原價138元）。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

酷聖霜霜淇淋則與台北甜點品牌「CHURROS吉那圈咖啡」合作，於限定門市推出「吉那圈風味酷聖霜」，以吉拿棒風味為發想，並搭配限量吉拿棒餅乾販售。

▲每周五六日使用指定支付，可享「第2件半價」。（圖／記者林育綾攝）

優惠方面，1月7日至2月3日每周五、六、日，雪淋霜與酷聖霜霜淇淋使用icash2.0或icash Pay，可享任選「第2件半價」。

1月7日至2月17日每周五、六、日，全品項思樂冰「第2杯半價」；購買可口可樂思樂冰任2杯並登錄發票，還有機會參加抽獎活動，可抽「可口可樂」復古潮攝影機等多項思樂冰好禮。

★全家「草莓優格霜淇淋」

▲全家草莓優格霜淇淋回歸。（圖／業者提供）

全家草莓季以「Fami!ce草莓優格霜淇淋」為主打，結合草莓果香與優格風味，並搭配限定草莓色系餅皮。APP隨買跨店取在1月7日前，推出「Fami!ce霜淇淋5支188元」快閃優惠。

▲同步有「ASAMIMICHAN」紙杯、餅乾紙套。（圖／業者提供）

此波也是「ASAMIMICHAN」首次與台灣合作，推出限定款霜淇淋紙杯、餅乾紙套，粉嫩色系搭配療癒插畫、asamimi標誌性的可愛表情，十分療癒。

▲全家近期推出草莓烘焙、甜點。（圖／業者提供）