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東森購物併購熊媽媽買菜網　王令麟：明年強攻生鮮商品

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熊媽媽買菜網（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

▲東森購物持股75%併購熊媽媽買菜網。（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團去年營收270億，今年將突破330億，尤其疫情影響促使宅經濟發威，除帶動整體業績，食品銷售更是呈倍數成長，例如晶華紅燒牛肉麵自5月推出迄今，統計已賣出22萬碗。看好生鮮與熟食受到消費者青睞，總裁王令麟透露，集團已於11月中完成收購生鮮垂直電商「熊媽媽買菜網」，生鮮商品將是明年發展重點。

熊媽媽買菜網主打生鮮蔬果等萬種商品，不分溫層機車配送最快2小時送到家，是目前生鮮配送速度最快的生鮮電商平台。東森購物持股75%併購，以7,500萬元入主後，王令麟表示，熊媽媽買菜網營運方式採獨立經營維持不變之外，未來東森農場的商品將會上架提供更多貨源，朝向雙品牌模式進行。

▲▼ 東森全球新連鎖3週年暨表揚大會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物總裁王令麟（前排左3）、高雄市長陳其邁（前排右2）5日一同出席「攜手東森 成就人生」3周年年會，為東森農場正式登場站台，現場專區也展售高雄產地蔬果。（圖／記者徐文彬攝）

「我不得不做，全聯已經慢慢走到網路上打過來了」，王令麟提到，與中央及地方等11位首長攜手合作的「東森農場」，更與台大生農學院交流，可望促成產學合作，「東森農場」將常設化、品牌化，在食品類別助攻下，預料業績將穩健成長，明年集團營收上看600億元。

目前在東森購物網站上已開設「熊媽媽館」，販售商品包括青菜、水果和肉品，初期配送地區以雙北、桃園為優先，之後陸續擴展到全台。適逢雙12活動期間，12/4～12/28單筆消費滿1,212元，登記送50元熊媽媽買菜金，限量50,000組。

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