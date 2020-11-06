王令麟支持小農送50%東森幣　翁章梁再開賣極光哈密瓜秒殺1000組

▲嘉義極光哈密瓜又來了! 翁章梁再登東森農場熱力開賣。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲嘉義縣長翁章梁（左2）再度登上東森購物《東森農場》節目，與購物專家志明（左1）、小農呂世能（右2）、東森購物執行長彭鴻珷（右1）一同熱力開賣「極光歐若拉哈密瓜」（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

今年5月嘉義縣長翁章梁登上《東森農場》節目，大力推廣「嘉義極光歐若拉哈密瓜」，掀起會員一陣瘋搶，1600顆立刻秒殺，很多人吃過之後，對其滋味念念不忘，不斷進線詢問，現在終於等到再開賣，一箱2顆，足重2.5～3公斤，東森價899元，東森購物董事長王令麟響應公益、支持小農，再加碼回饋50%東森幣，換算一顆只要250元，節目一開檔推出後，共計1,000組、2,000顆迅速完售。

由翁章梁親自命名的「嘉義極光歐若拉哈密瓜」，為台灣特有品種、全球獨家，是嘉義縣府強力推薦的新品種，自去年推出後，不僅國內每每產出即秒殺完銷，國外訂單更是詢問不斷，是台灣水果外銷明日之星。「嘉義極光歐若拉哈密瓜」特色在於，每顆重約1～2台斤，採溫室一株一果方式栽種，甜度高達14～18度、翠綠網紋明顯、果皮薄且果肉厚，具有迷人焦糖香氣，因育成率僅達4成，產量稀少珍貴，更被譽為「水果界愛馬仕」。

▲經過嚴選的極光哈密瓜，東森購物開賣一箱2顆，足重2.5～3公斤，東森價899元，加碼再送50%東森幣挺小農。

極光哈密瓜5月首度在東森購物開賣後，隨即獲得熱烈好評，為了讓更多會員朋友也能享用好滋味，東森農場再與嘉義縣合作，翁章梁2度化身購物專家全力叫賣分享，節目一開檔，訂單量直線飆升，尤其不少人嚐過之後就回不去了，回購率超高。翁章梁說，「上次吃過的人，一直在問我『還有嗎』，很多人在追踨，這次出來後，大家都很高興。這個果品原本就好，吃過的人都會自動幫我們行銷，我對嘉義極光哈密瓜有信心，絕對沒有問題。」

翁章梁表示，每一顆極光哈密瓜須符合甜度14度以上，網紋、果實外形都要漂亮，沒有任何果類病害，才能貼上「嘉義極光」標籤，每一顆都有獨立身分證，代表買到的才是正宗。此次也有增加栽種面積，大概5公頃，但量還是不多，一分地約可生產2千顆，如果再從2千顆挑選符合嘉義優先品質要求的話，量又更少了，因此這次做了嚴格品管，保證更嚴謹、更好。

▲翁章梁對極光哈密瓜的滋味有信心，吃過後絕對還想再吃，也感謝東森購物幫忙大力宣傳。

不過與前一次開賣相比，翁章梁強調「這次的量絕對比上次多」，他也提到，「東森購物原本就是一個強勢通路，能夠幫助果農行銷很多東西之外，更重要的是可以幫忙做大宣傳，很多人看著東森購物，雖然不一定能搶到，但看到後就會到處問『怎麼買得到』，這對我們來講影響太大了，所以我們喜歡與東森購物合作。接下來也希望有機會把小蕃茄、阿里山咖啡帶到東森購物來賣。」

東森購物執行長彭鴻珷表示，「『吃』是生活最重要的一部分，吃得健康也是我們追求的目標，所以找了各縣市農特產品，也找了縣市長來幫忙認證、背書，要的就是能推薦最好的產品給消費者，而嘉義極光哈密瓜在上次開賣時效果就很好，所以縣長又親自再到購物台大力推銷，東森農場也會持續幫消費者找更好的產品。」

東森購物長期支持在地優質農產，旗下電視購物、購物網等多通路與在地小農站在一起，並號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，今年起更率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。