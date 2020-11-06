　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

王令麟支持小農送50%東森幣　翁章梁再開賣極光哈密瓜秒殺1000組

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲嘉義極光哈密瓜又來了! 翁章梁再登東森農場熱力開賣。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷)

嘉義縣長翁章梁再度登上「東森農場」開賣嘉義極光哈密瓜（圖／東森購物提供）

▲嘉義縣長翁章梁（左2）再度登上東森購物《東森農場》節目，與購物專家志明（左1）、小農呂世能（右2）、東森購物執行長彭鴻珷（右1）一同熱力開賣「極光歐若拉哈密瓜」（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

今年5月嘉義縣長翁章梁登上《東森農場》節目，大力推廣「嘉義極光歐若拉哈密瓜」，掀起會員一陣瘋搶，1600顆立刻秒殺，很多人吃過之後，對其滋味念念不忘，不斷進線詢問，現在終於等到再開賣，一箱2顆，足重2.5～3公斤，東森價899元，東森購物董事長王令麟響應公益、支持小農，再加碼回饋50%東森幣，換算一顆只要250元，節目一開檔推出後，共計1,000組、2,000顆迅速完售。

由翁章梁親自命名的「嘉義極光歐若拉哈密瓜」，為台灣特有品種、全球獨家，是嘉義縣府強力推薦的新品種，自去年推出後，不僅國內每每產出即秒殺完銷，國外訂單更是詢問不斷，是台灣水果外銷明日之星。「嘉義極光歐若拉哈密瓜」特色在於，每顆重約1～2台斤，採溫室一株一果方式栽種，甜度高達14～18度、翠綠網紋明顯、果皮薄且果肉厚，具有迷人焦糖香氣，因育成率僅達4成，產量稀少珍貴，更被譽為「水果界愛馬仕」。

嘉義縣長翁章梁再度登上「東森農場」開賣嘉義極光哈密瓜（圖／東森購物提供）

▲經過嚴選的極光哈密瓜，東森購物開賣一箱2顆，足重2.5～3公斤，東森價899元，加碼再送50%東森幣挺小農。

極光哈密瓜5月首度在東森購物開賣後，隨即獲得熱烈好評，為了讓更多會員朋友也能享用好滋味，東森農場再與嘉義縣合作，翁章梁2度化身購物專家全力叫賣分享，節目一開檔，訂單量直線飆升，尤其不少人嚐過之後就回不去了，回購率超高。翁章梁說，「上次吃過的人，一直在問我『還有嗎』，很多人在追踨，這次出來後，大家都很高興。這個果品原本就好，吃過的人都會自動幫我們行銷，我對嘉義極光哈密瓜有信心，絕對沒有問題。」

翁章梁表示，每一顆極光哈密瓜須符合甜度14度以上，網紋、果實外形都要漂亮，沒有任何果類病害，才能貼上「嘉義極光」標籤，每一顆都有獨立身分證，代表買到的才是正宗。此次也有增加栽種面積，大概5公頃，但量還是不多，一分地約可生產2千顆，如果再從2千顆挑選符合嘉義優先品質要求的話，量又更少了，因此這次做了嚴格品管，保證更嚴謹、更好。

嘉義縣長翁章梁再度登上「東森農場」開賣嘉義極光哈密瓜（圖／東森購物提供）

▲翁章梁對極光哈密瓜的滋味有信心，吃過後絕對還想再吃，也感謝東森購物幫忙大力宣傳。

不過與前一次開賣相比，翁章梁強調「這次的量絕對比上次多」，他也提到，「東森購物原本就是一個強勢通路，能夠幫助果農行銷很多東西之外，更重要的是可以幫忙做大宣傳，很多人看著東森購物，雖然不一定能搶到，但看到後就會到處問『怎麼買得到』，這對我們來講影響太大了，所以我們喜歡與東森購物合作。接下來也希望有機會把小蕃茄、阿里山咖啡帶到東森購物來賣。」

東森購物執行長彭鴻珷表示，「『吃』是生活最重要的一部分，吃得健康也是我們追求的目標，所以找了各縣市農特產品，也找了縣市長來幫忙認證、背書，要的就是能推薦最好的產品給消費者，而嘉義極光哈密瓜在上次開賣時效果就很好，所以縣長又親自再到購物台大力推銷，東森農場也會持續幫消費者找更好的產品。」

東森購物長期支持在地優質農產，旗下電視購物、購物網等多通路與在地小農站在一起，並號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，今年起更率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
這間好市多人爆滿「隊伍排到B2」　在地人曝：連推車都空了
快訊／殺警案最後拼圖　「總司令」蕭叡鴻躲對岸悄返台內湖落網
閃電「暴風圈吞4區域」⋯南台今夜防豪大雨！北北基降雨時間曝光
快訊／永和幼兒園虐童！5歲童被老師逼跪地吃地上飯菜還被打
突颳9級強陣風！警察局新建大樓鷹架整片垮下驚悚影片曝光
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

家樂福11/7開賣萊潔特殊色口罩！蜜粉黃、軍墨綠、薰衣紫限量售

水果界愛馬仕「極光哈密瓜」獨家開賣！city'super週年慶特色農產

主廚級甜點限量空運「每店1箱」　家樂福「歐洲週」30款新品亮相

全聯開賣Switch主機91折！雙11祭出「買1送1、滿額送1111福利點」

100大品牌不到2小時賣破億元　天貓雙11狂歡季開局見紅超越去年

柑橘控必看！開箱皇帝都愛的帝王柑 「柳丁外表＋橘子吃法」超特別

金架歹夾！史上最難夾抓物機　連保夾達人都夾到懷疑人生

搶iPhone 12第二波新機預購　電商刷卡最高回饋27%

王令麟支持小農送50%東森幣　翁章梁再開賣極光哈密瓜秒殺1000組

【廣編】左岸咖啡館博客來旗艦館開幕　限時免運再抽韋禮安「而立之後」演唱會門票

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

李光洙骯髒手段有「原諒證書」　對決金鍾國...無奈喊：討厭和他比賽！

保育類紅鶴遭男孩拿石頭砸傷！牠斷腿臥水中...送醫後傷重不治

中壢車站見「24歲短褲妹」坐路邊　拖行李箱乞討7天...家屬無奈管不住

美國大選「決戰賓州、密西根」！　川普想連任實際只有3種可能

家樂福11/7開賣萊潔特殊色口罩！蜜粉黃、軍墨綠、薰衣紫限量售

水果界愛馬仕「極光哈密瓜」獨家開賣！city'super週年慶特色農產

主廚級甜點限量空運「每店1箱」　家樂福「歐洲週」30款新品亮相

全聯開賣Switch主機91折！雙11祭出「買1送1、滿額送1111福利點」

100大品牌不到2小時賣破億元　天貓雙11狂歡季開局見紅超越去年

柑橘控必看！開箱皇帝都愛的帝王柑 「柳丁外表＋橘子吃法」超特別

金架歹夾！史上最難夾抓物機　連保夾達人都夾到懷疑人生

搶iPhone 12第二波新機預購　電商刷卡最高回饋27%

王令麟支持小農送50%東森幣　翁章梁再開賣極光哈密瓜秒殺1000組

【廣編】左岸咖啡館博客來旗艦館開幕　限時免運再抽韋禮安「而立之後」演唱會門票

家樂福11/7開賣萊潔特殊色口罩！蜜粉黃、軍墨綠、薰衣紫限量售

貼身司機獲贈豪宅+上億超跑！隨侍「百億總裁」逃亡　強硬背景曝

鍾明軒嗆《鬼滅》代理商「儘早倒閉」！　廣告小妹嘆：缺乏社會經驗

水利會土地轉移變國有地　內政部：依法辦理

助台灣生醫籌資　資誠建議速敲定創新板、戰略新板

普生前10月營收年增93.83％　創歷年同期新高

蔡桃貴又要當哥哥了？　蔡阿嘎終於鬆口「曝第三胎進度」

外資大量匯入買台股反向ETF　央行：確有炒匯之嫌

水果界愛馬仕「極光哈密瓜」獨家開賣！city'super週年慶特色農產

艾可環保豆腐貓砂限時5折　一包只要156元！寵物雲商城售完為止

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

消費熱門新聞

雙11拼了　iPhone 12 Pro萬元有找

雙11搶蘋果　iPhone旅充組殺破10元有找

邵庭瘋「雙11」! 最想搶日本洗衣精

全聯雙11「買1送1、限定品111元」

HiNet光世代獲寬頻調查8項第一

全聯「暖鍋雞湯」期間限定79折

限量5萬盒！全家明開賣大人、小孩口罩

Dyson雙11明星商品獨家現折1萬4

萊爾富雙11「大熱美單杯11元」

衣服有火鍋味超尷尬？日本大絕招

OK便利店雙11「買11杯送11杯」

家樂福雙11暖身！330商品買1送1

囤起來！超商1日限定「咖啡買6送6」

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

更多熱門

相關新聞

iPhone 12第二波新機預購　刷卡最高回饋27%

iPhone 12第二波新機預購　刷卡最高回饋27%

iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini將於今（11/6）晚上9點開放預購，11/13正式開賣，電商平台與蘋果官方同步開跑之外，適逢雙11大檔，PChome 24h購物、遠傳friDay購物推出購買新機可再搭配各式加碼優惠，其中刷卡最高回饋27%。東森購物則有iPhone 12現貨下殺97折，24小時到貨快速入手開箱使用。

快訊／嘉義透天厝凌晨惡火！一家6口一度受困

快訊／嘉義透天厝凌晨惡火！一家6口一度受困

黃偉哲4度上購物台　東山龍眼乾1500組賣光光

黃偉哲4度上購物台　東山龍眼乾1500組賣光光

女大生遭同學喘息偷拍：問了3次

女大生遭同學喘息偷拍：問了3次

快訊／2女大學生遭男同學偷拍　警火速處理

快訊／2女大學生遭男同學偷拍　警火速處理

關鍵字：

東森購物東森農場王令麟小農嘉義極光歐若拉哈密瓜嘉義翁章梁

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

鍾明軒爆《鬼滅之刃》配音被取消

川普還有最後殺手鐧！拜登就算當選也可能失效

台版藍可兒懸案「母女進電梯消失12年」！

沒PO文悼小鬼遭酸　黃豪平怒開罵

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

金城武舊愛久違現身螢光幕！　凍齡同框20歲帥兒「宛如姊弟」

生日趴噴150瓶香檳　父積蓄慘賠光

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

更／閃電陸警恐擴大　全台停班課懶人包

雲林9歲女童暗夜孤坐校外發抖...警越問越心酸

孩子挨打！二哈伸掌擋身叼走棍子

碗粿父女守信虧本賣！顏清標霸氣買下160碗

川普：對拜登勝選州發動法律挑戰

更多

最夯影音

更多
Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑
GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面