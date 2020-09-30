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侯友宜首次挑戰購物專家　王令麟力挺回饋「東森農場」金山地瓜秒殺500組

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▲▼侯友宜上東森購物銷售金山地瓜，王令麟。（圖／記者徐文彬攝）

▲產地直銷的金山有機66號紅心地瓜首次在東森購物台開賣，新北市長侯友宜特別前來站台，化身一日購物專家！（左起） 東森購物執行長彭鴻珷、東森購物董事長王令麟、新北市長侯友宜、東森購物專家佩芳。（圖／記者徐文彬，下同）

記者萬玟伶／台北報導

做為早期台灣人餐桌上主食的「地瓜」，近年因健康飲食風氣興起，它的低GI與優質澱粉特性，再次掀起食用熱潮！今年農漁產品因疫情影響、外銷受阻，新北市長侯友宜為推廣在地時令新鮮農產，首次化身購物專家，成為第10位登上東森電視購物「東森農場」系列節目的地方首長，特別助攻金山青農辛苦栽種的「有機66號紅心地瓜」。東森購物董事長王令麟也力挺站台，以做公益的心情加碼回饋50％東森幣，果然業績開出紅盤，甫直播開賣就秒殺500組，讓侯友宜笑說「可以放心回家了！」

笑稱自己吃地瓜長大的侯友宜，直言對地瓜有種難以言喻的情感。談到此次推廣的有機地瓜，他驕傲分享，來自金山的有機66號紅心地瓜之所以特別綿密軟Q，原因就在於金山得天獨厚的地形。此地能引進陽明山水源灌溉農作物，同時擁有大屯火山地質的肥沃土壤，極佳的排水性、肥沃性，更適合旱作植物地瓜的生長。再者，靠海的金山四季皆有海風吹拂，帶鹽分的強勁海風，就是讓金山地瓜比起其他產地更加香甜的關鍵。

▲▼侯友宜上東森購物銷售金山地瓜 ，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲新北市金山「有機66號紅心地瓜」有別於一般地瓜的特色與口感，讓侯友宜如數家珍，力挺在地青農不遺餘力；王令麟則大方分享自己食用地瓜、保持身體順暢的養生秘訣。

來自金山的有機66號紅心地瓜，更是以有機農法種植，過程中不可使用除草劑等化學藥劑去除雜草，從爸爸手中接下經營的第四代青農陳忠慶，每天得要辛苦巡視地瓜田、長時間維持彎腰的姿態，細心除去雜草，並以咖啡渣等物理性方式防治害蟲。因為皮薄鬆軟的66號紅心地瓜不僅人們愛吃、蟲也極愛，每年一季的採收期，一分一秒都是在與害蟲賽跑。此次開賣的地瓜是在前天新鮮收成，整箱產地直送，要將這個時節最好吃的有機地瓜，送到每位重視食安、健康的消費者手上。

含有豐富膳食纖維與β-胡蘿蔔素的有機66號紅心地瓜，不只侯友宜愛吃，注重飲食健康的王令麟也透露，自己現在一週至少有2天早餐都是吃地瓜粥，就是為了讓身體更加順暢。在台上聊起健康經，讓侯友宜也忘情地拿起自家的有機66號紅心地瓜對王令麟說：「你一半我一半，感情卡袂散！」他也秀出橘紅美味的地瓜剖面直呼：「這個紅度，就像蛋黃酥一樣。」現場包括購物專家試吃後都驚豔不已，幾乎吃不到纖維的口感，特別稠密香甜。聽到眾人讚聲，侯友宜也拍胸脯說：「中秋烤肉的時候多烤一點地瓜，保證健康！」

▲▼侯友宜上東森購物銷售金山地瓜。（圖／記者徐文彬攝）

得到有機認證的金山66號紅心地瓜，雖然栽種不易，但返鄉青農懷抱著友善土地的願景，期許永續發展，帶給市民「食在安心」的美味食材。

如此費心推廣在地農產，侯友宜坦言，此次疫情確實對農友造成影響，很感謝東森購物提供這麼一個快速推廣的平台，讓喜愛新北健康三寶的民眾可以即時買到新鮮農產。「東森集團平常就重視身心障礙者的慈善照護，今天又幫忙新北農產品推廣，特別感謝王令麟董事長，讓新北市的農民特別是青農們，感受到滿滿的照顧。」而此次擔任一日購物專家的體驗，也讓他回憶起小時候在攤販幫家人賣豬肉的辛苦時光，「雖然適逢中秋佳節，但農民難免因疫情困頓、經濟受到影響，大家願意站出來幫忙，讓我非常感動。」

▲▼侯友宜上東森購物銷售金山地瓜 。（圖／記者徐文彬攝）

▲侯友宜首次化身購物專家，便創下「有機66號紅心地瓜」秒殺500組的優異成績。

秉持著和小農站在一起的東森購物，今年感同身受疫情對地方帶來的衝擊，率先加入農漁產銷售國家隊行列，「東森農場」幾個月以來已和10位中央與地方首長合作推廣農產，包括助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，為外銷受阻的農漁民，回頭力拚內銷，檔檔皆締造有目共睹的亮眼成績。 

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