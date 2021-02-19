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等不到下雨！水情嚴峻　彰化持續減壓減量供水

▲彰化持續減壓供水。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化持續減壓供水。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

依氣象局降雨預測6月前偏少機率大，水情嚴峻，台水十一區處決定進一步加大節水，除採調度機制因應外，彰化市及部分和美鎮地區仍維持橙燈，採兩時段延長減量供水，其餘彰化縣各鄉鎮則實施夜間減壓供水，並呼籲彰化鄉親切莫輕忽水情，共同節約用水。

處長曾良琳處長指出，去年水情不佳，彰化市及部分和美鎮地區已實施「橙燈」減量供水，自2月25日起水利署發布嘉義及台南地區由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈，彰化、雲林、南投、高雄地區調整為減壓供水黃燈，其中彰化轉為黃燈區域是指除彰化市及部分和美鎮外，其餘彰化縣各鄉鎮。

為進一步提升節水力道延長供水時程，原實施減量供水橙燈地區，自2月25日起自來水用水每月1,000度以上工業用水戶由節水7%提升至11%，並視後續水情變化逐步加大節水力道。

曾良琳表示，彰化地區因轄內無水庫長期仰賴其他縣市支援用水，原本就屬於用水艱困地區，面對供水吃緊，水公司將調度供水因應，也針對管線末端及高地區用戶，規畫臨時加水站及水車調度，但更重要的民眾要節約用水， 減少非必要性的自來水使用如洗車或沖洗外牆道路等，平時也建議換裝省水馬桶、盆浴改淋浴等，並儲水備用。

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