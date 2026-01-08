　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯引進「鍋具界愛馬仕」9款廚具　29折起換購　

▲▼全聯引進「鍋具界愛馬仕」法國頂級廚具品牌LE CREUSET，1月9日起至3月8日積分換購。（圖／業者提供）

▲全聯引進「鍋具界愛馬仕」法國頂級廚具品牌LE CREUSET，1月9日起至3月8日積分換購。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯將於1月9日起至3月8日推出全新積分換購，引進「鍋具界愛馬仕」 法國頂級廚具品牌LE CREUSET，榮獲2025年德國紅點大獎的「ON THE GO」系列，從輕食便當盒、食物保溫瓶到時尚保溫壺等共9款商品，加價699元至3650元，換算最低折扣29折起。

全聯前一檔粉色商品一推出就搶翻，還多次追加補貨，這次再度推出LE CREUSET全新「ON THE GO」系列，有台灣消費者最喜愛的粉色，還加碼男女都適用的藍色，適合家中每個成員。

▲▼全聯引進「鍋具界愛馬仕」法國頂級廚具品牌LE CREUSET，1月9日起至3月8日積分換購。（圖／業者提供）

▲「LE CREUSET ON THE GO 輕食便當盒900ml」重量僅425g。（圖／業者提供）

其中「LE CREUSET ON THE GO 輕食便當盒900ml」份量恰到好處，重量僅425g，方便隨身攜帶，不鏽鋼內膽容易清潔，適合放三明治、沙拉、水果、雞胸肉等輕食，推出粉、藍兩色，每款積分/福利點換購749元起，換算約市價42折起。

▲▼全聯引進「鍋具界愛馬仕」法國頂級廚具品牌LE CREUSET，1月9日起至3月8日積分換購。（圖／業者提供）

▲「雙層真空保溫瓶」具有9.4cm大口徑，容納食物、清洗內裡皆省力。（圖／業者提供）

「LE CREUSET ON THE GO 雙層真空保溫瓶」具有9.4cm大口徑，容納食物、清洗內裡皆省力，長效保溫、保冷，天冷可放熱湯溫補滋養，夏季放甜點、優格、涼麵消暑解渴，同樣是粉、藍兩色，每款積分/福利點換購699元起，優惠約42折起。

▲▼全聯引進「鍋具界愛馬仕」法國頂級廚具品牌LE CREUSET，1月9日起至3月8日積分換購。（圖／業者提供）

▲「雙開口保溫壺」開口獨特設計（圖／業者提供）

「LE CREUSET ON THE GO 雙開口保溫壺0.5L」有粉、藍兩色，雙層開口獨特設計，上層開口瓶蓋，方便飲用，第二層闊身開口，可輕鬆添加冰塊與清潔，高度適合台灣多數通路的咖啡機台，時尚又實用；雙層真空絕緣材質，可防止瓶外凝結水珠，搭配手提式提把，方便收納或掛於掛鉤上，大小適中，可放置於包包裡，每款積分/福利點換購699元起，折扣約42折起。

▲▼全聯引進「鍋具界愛馬仕」法國頂級廚具品牌LE CREUSET，1月9日起至3月8日積分換購。（圖／業者提供）

▲全聯引進法國頂級廚具品牌LE CREUSET，1月9日起至3月8日積分換購。（圖／業者提供）

若需大容量補水，推薦「LE CREUSET ON THE GO雙開口保溫水壺1L-紅」同樣具備雙層開口、雙層真空絕緣材質和手提提把，1公升容量輕鬆隨時補水，積分/福利點換購1,149元起，約市價39折起。

▲▼全聯引進「鍋具界愛馬仕」法國頂級廚具品牌LE CREUSET，1月9日起至3月8日積分換購。（圖／業者提供）

▲「巴蒂雙耳鑄鐵鍋」鍋型寬廣，寬型手把。（圖／業者提供）

因應新春料理需求，特別推出「LE CREUSET巴蒂雙耳鑄鐵鍋24cm」擁有黑琺瑯內鍋，適合高溫耐炒，短時間烹炒也有十足鍋氣，大面積鍋內方便攪拌，保溫效果優異，能長時間延續佳餚美味，舒適寬型雙把手拿取順手，適合3~4人的小家庭份量，積分/福利點換購3,499元起，等於市價31折起。

▲▼全聯引進「鍋具界愛馬仕」法國頂級廚具品牌LE CREUSET，1月9日起至3月8日積分換購。（圖／業者提供）

▲「琺瑯琴音壺」2.1L大容量。（圖／業者提供）

還有台灣全新上市、全聯獨家換購的「LE CREUSET琺瑯琴音壺2.1L-紅」，由輕碳鋼及琺瑯製成，可快速將水煮沸，搭配黑色圓弧形手柄，好握好拿，2.1L大容量，單音哨聲提醒，使用更安心，積分/福利點換購1,799元起，獨家商品29折起就能入手。

若想快速直購下單，1月8日晚間8點在全聯官方LINE帳號「全聯八點檔」直播，享限時免積分直購價，限量前150名直播下單，單筆滿1,000元，再贈1,000福利點。

★Mia C’bon 美國不沾鍋換購

迎接馬年，Mia C’bon 即日起至3月15日推出集點換購活動，引進全亞洲獨家、來自美國的高端不沾鍋品牌 CIRCULON「圈圈鍋」系列，主打以集點方式加價入手。

▲▼Mia C’bon引進全亞洲獨家、來自美國的高端不沾鍋品牌 CIRCULON「圈圈鍋」系列，即日起至3月15日推出集點換購活動。（圖／業者提供）

▲▼Mia C’bon引進美國不沾鍋品牌 CIRCULON「圈圈鍋」系列，即日起至3月15日推出集點換購活動。（圖／業者提供）

▲▼Mia C’bon引進全亞洲獨家、來自美國的高端不沾鍋品牌 CIRCULON「圈圈鍋」系列，即日起至3月15日推出集點換購活動。（圖／業者提供）

CIRCULON 隸屬美亞鍋具集團，為美國市場銷售熱門鍋具品牌，特色在於獨特的高低坑紋不沾工藝設計，有助於減少油脂使用，同時提升鍋具耐用度，並支援多種爐具包含IH 爐，適合重視料理品質與日常實用性的家庭選擇。

即日起至3月15日，在Mia C’bon 單筆消費滿500元，即可獲得集點章1點，單筆滿1,000元可獲得2點，依此類推，集滿最低3點即可加價換購指定鍋具，換購價格較市售價下殺45折起。集點完成後，可兌換至3月22日，提供消費者在年節採買期間，同步升級居家廚房用品。

迎接 2026 馬年農曆新年，除了傳統的中式喜慶風格，餐桌上也能增添一抹法式浪漫。法國鑄鐵鍋品牌 LE CREUSET 以「馬」的能量與歡樂寓意為靈感，推出全新「旋轉木馬系列」，將遊樂園中夢幻的旋轉木馬轉化為精緻的浮雕工藝，不僅應景農曆新年的團圓氛圍，其獨特的法式歐洲風格設計，即便在非節慶期間的日常使用，也能為居家空間呈現優雅與溫暖的氛圍 。

