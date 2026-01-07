　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

皮蛋多力多滋開賣！樂事推「生啤洋芋片」　獵奇零食一次看

▲▼全聯上架「皮蛋多力多滋、啤酒洋芋片」。（圖／業者提供）

▲全聯上架「皮蛋多力多滋、啤酒洋芋片」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

獵奇零食連發！「皮蛋口味多力多滋」近來引發話題，除了超商已陸續開賣，全聯、大全聯也上架，單包40元，1月9日至22日「任2包76元」；樂事洋芋片同樣出招，新推出「生啤風味」。7-ELEVEN除了開賣皮蛋多力多滋，星太郎點心條餅還有「香菜花生米血糕」口味。

▲▼7-11推出獵奇零食，包括「皮蛋口味多力多滋」等。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11上架「皮蛋口味多力多滋」。（圖／記者林育綾攝）

★全聯、大全聯

全聯、大全聯自1月9日至1月22日推出多款獵奇零食優惠，其中「多力多滋玉米片皮蛋口味」單包售價40元，任2包特價76元。

▲▼全聯上架「皮蛋多力多滋、啤酒洋芋片」。（圖／業者提供）

▲全聯上架「皮蛋多力多滋」。（圖／業者提供）

此外還有「樂事洋芋片生啤風味」及「樂事洋芋片榴槤口味」單包同為40元，任2包同樣特價76元，數量有限，售完為止。

活動期間於全聯、大全聯購買樂事或多力多滋商品任2包，還可登錄參加抽獎，有機會獲得「生啤酒洋芋片」、「榴槤洋芋片」、「皮蛋玉米片」、「香菜玉米片」任一整箱（口味隨機），共抽出150名。

▲▼全聯上架「皮蛋多力多滋、啤酒洋芋片」。（圖／業者提供）

▲全聯上架樂事「啤酒洋芋片」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN日前搶先實體通路開賣「多力多滋皮蛋口味玉米片」限量販售。此外還在限定門市獨家販售「台啤極7%香菜琴調酒」，1月13日至2月3日「任3件82折」。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼7-11推出獵奇零食，包括「皮蛋口味多力多滋」等。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11開賣「皮蛋口味多力多滋」。（圖／記者林育綾攝）

多力多滋也推出「迷你脆香菜口味」更方便攜帶、更好入口，1月13日起至3月3日，2件79折、4件75折。

同時有超商獨家販售「星太郎點心條餅-香菜花生米血糕」，將經典的星太郎點心麵體，結合花生、香菜，1月13日起至3月3日期間，2件79折、4件75折。

▲▼7-11推出獵奇零食，包括「皮蛋口味多力多滋」等。（圖／業者提供）

▲7-11獨家販售「台啤極7%香菜琴調酒」。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出獵奇零食，包括「皮蛋口味多力多滋」等。（圖／業者提供）

▲多力多滋也推出「迷你脆香菜口味」。（圖／業者提供）

01/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【旅遊悲劇】旅遊倫敦時出事　手機直接被蒙面人搶走！

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

超商草莓季登場，全家便利商店自1月7日起「Fami!ce草莓優格霜淇淋」回歸，並同步上架多款草莓甜點與零食；7-ELEVEN 則展開「莓粒good！」草莓季，整合甜點、烘焙、飲品與冰品等類別，推出超過20款草莓相關商品，提供草莓控多元選擇。

全聯開賣「豬肚、豬小腸」內臟料理更快上桌

全聯開賣「豬肚、豬小腸」內臟料理更快上桌

超商咖咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

超商咖咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

超商元旦優惠懶人包！7-11買7送7、萊爾富買1送1

超商元旦優惠懶人包！7-11買7送7、萊爾富買1送1

超商「行動車、拆門」備戰跨年！全聯福利熊登上101

超商「行動車、拆門」備戰跨年！全聯福利熊登上101

