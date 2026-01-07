皮蛋多力多滋開賣！樂事推「生啤洋芋片」　獵奇零食一次看

▲全聯上架「皮蛋多力多滋、啤酒洋芋片」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

獵奇零食連發！「皮蛋口味多力多滋」近來引發話題，除了超商已陸續開賣，全聯、大全聯也上架，單包40元，1月9日至22日「任2包76元」；樂事洋芋片同樣出招，新推出「生啤風味」。7-ELEVEN除了開賣皮蛋多力多滋，星太郎點心條餅還有「香菜花生米血糕」口味。

▲7-11上架「皮蛋口味多力多滋」。（圖／記者林育綾攝）

★全聯、大全聯

全聯、大全聯自1月9日至1月22日推出多款獵奇零食優惠，其中「多力多滋玉米片皮蛋口味」單包售價40元，任2包特價76元。

▲全聯上架「皮蛋多力多滋」。（圖／業者提供）

此外還有「樂事洋芋片生啤風味」及「樂事洋芋片榴槤口味」單包同為40元，任2包同樣特價76元，數量有限，售完為止。

活動期間於全聯、大全聯購買樂事或多力多滋商品任2包，還可登錄參加抽獎，有機會獲得「生啤酒洋芋片」、「榴槤洋芋片」、「皮蛋玉米片」、「香菜玉米片」任一整箱（口味隨機），共抽出150名。

▲全聯上架樂事「啤酒洋芋片」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN日前搶先實體通路開賣「多力多滋皮蛋口味玉米片」限量販售。此外還在限定門市獨家販售「台啤極7%香菜琴調酒」，1月13日至2月3日「任3件82折」。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲7-11開賣「皮蛋口味多力多滋」。（圖／記者林育綾攝）

多力多滋也推出「迷你脆香菜口味」更方便攜帶、更好入口，1月13日起至3月3日，2件79折、4件75折。

同時有超商獨家販售「星太郎點心條餅-香菜花生米血糕」，將經典的星太郎點心麵體，結合花生、香菜，1月13日起至3月3日期間，2件79折、4件75折。





▲7-11獨家販售「台啤極7%香菜琴調酒」。（圖／業者提供）

▲多力多滋也推出「迷你脆香菜口味」。（圖／業者提供）