王令麟、柯文哲重磅出手　東森農場嚴選台北好茶限量100組火速秒殺

▲東森購物開賣台北產地直銷的木柵鐵觀音、南港包種茶「台北心好茶」組合，再加碼買就送100%東森幣，限量100組火速秒殺。（左起）木柵茶農陳威志、東森購物專家佩芳、東森購物董事長王令麟、台北市長柯文哲、東森購物專家怡君、東森購物執行長彭鴻珷。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台北市藏著VIP饕客預定的在地好茶，台北市長柯文哲特地戴上斗笠化身「採茶阿伯」，首次登上東森電視購物重磅推薦，親自介紹南港包種茶、木柵鐵觀音，兩款不同茶香耐人尋味之外，品質還有得獎保證，而「台北心好茶」組合僅賣2,980元，東森購物董事長王令麟再力挺加碼回饋100%東森幣，放大推廣力道，加上外面買不到的價格，限量100組不到40分鐘迅速搶光，售完不再追加，讓他直說「產量就這麼多，真的沒辦法。」

台北產好茶，2017年世大運期間，送給外賓的禮物就有包含台北好茶，只是地力有限，茶農走重質不重量的栽種路線，使得出產的好茶成為市場珍品，例如木柵出產的鐵觀音，茶湯呈蜜黃澄清至油亮琥珀色、乾茶具有沉農香氣，茶湯化為深厚的熟果香與火香、湯味濃而醇厚，帶有獨特「弱果酸味」，喉韻佳、回甘強；南港的包種茶則是茶湯水色明亮而翠綠，氣味清新優雅有如花香、味道圓滑甘潤，是懂喝老饕指定品茗的兩款茶。

▲柯文哲（右）、王令麟（左）聯手推廣台北市在地好茶。

▲柯文哲自嘲喝茶葉好壞喝不出來，但還是喝得出來是便宜或貴的茶。

此次柯文哲在東森購物強力推廣的「台北心好茶」組合，包含鐵觀音300g 2罐、包種茶150g 2罐，另再加贈精美提袋，整組售價3千元有找之外，兩款茶還曾拿過得獎殊榮，為茶葉好品質掛保證，而好茶入喉口感回甘，讓柯文哲在節目上一杯接著一杯喝不停，笑說「雖然平時也喝茶，但沒有特別研究，不過好茶壞茶還是喝得出來。」

對於首次獻上購物台處女秀，銷售就創下佳績，柯文哲則說自己只是好奇想到電視購物看看是怎麼操作，但實際上節目後，也大讚電視購物或網路購物的資料準備充足，銷售專業具有良好優勢，例如購物專家事前準備充分，再搭配影片說明，解說清楚、產品資訊完整，「外面店面的店員要能這麼了解，不太容易，這也是電商佔優勢的地方。」

▲柯文哲稱讚購物專家的專業準備。



王令麟表示，東森購物長期支持在地優質農產，除感謝柯文哲市長特別到東森購物推廣台北在地好茶，在此之前，東森購物今年已與8位中央與地方首長合作推廣農產，未來還會再推廣更多優質農漁產品，同時，東森也秉持「東森嚴選」的初衷與堅持，從產地直送，讓消費者買得安心有保障。

東森購物在地小農們站在一起，東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，今年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，9月16日還要推廣來自嘉義縣的東石蚵，不僅秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。