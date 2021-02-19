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初九來拼1100萬！東森樂透頭獎連10槓　8萬多人投注搏大獎

▲▼初九來拼1100萬！東森樂透頭獎連10槓　8萬多人投注搏大獎。（圖／東森購物提供）

▲「東森玩很大★樂透過新年」活動頭獎連10槓，獎金持續累計到第11期，明(2/20)初九頭獎將可得到1100萬東森提貨券。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

「東森玩很大★樂透過新年」活動到今(2/19)日大年初八第10天開獎，頭獎仍未開出，獎金累計到第11期，頭獎得主將可得到1100萬東森提貨券，明(2/20)補班日也是「初九天公生」，拜天公的同時別忘了持續下注，祈求玉皇大帝賜福，把大獎抱回家。

※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

▲▼初九來拼1100萬！東森樂透頭獎連10槓　8萬多人投注搏大獎。（圖／東森購物提供）

東森玩很大★樂透過新年」從2月初活動開始，投注東森幣金額連連創新高，累計至今日已有近8.27萬人投注，總投注金額近1.4億東森幣。投注本期人數共4.5萬人，今日投注數33萬，投注本期東森幣1651萬，是投注以來今日最高。投注第一名的消費者也從昨天的203萬東森幣，加碼到207萬東森幣。東森樂透從活動開獎至今第十期，期期中獎率都高達2成，雖然頭獎連10槓，但截至2/19前10期，投注第一名的消費者從第四獎到第九獎的中獎價值已達到394萬元

「東森玩很大★樂透過新年」活動，除了頭獎1000萬元提貨券外，二獎50萬元提貨券今日也仍未開出、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋有3注中獎、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組有16注中獎、五獎東森毛寶洗衣精一年份有296注中獎、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包有451注中獎、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍有4021注中獎、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組有5300注中獎、九獎東森幣200枚有5萬5524注中獎，總計共6萬5611注中獎，2/19(四)大年初八共投注33萬0178注，中獎率高達2成，東森購物連續12天每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團直播開獎結果。

▲▼初九來拼1100萬！東森樂透頭獎連10槓　8萬多人投注搏大獎。（圖／東森購物提供）

▲「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團live直播。

東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，民眾只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行， 10日(三)起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。

★★★★★【東森玩很大★樂透過新年】懶人速速發財包
(1)活動日期：
2月10日(三)-2月21日(日)19:59
(2)活動說明：
1.下載東森購物App註冊並登入成為會員。
2.依規定取得東森幣。
3.於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次。
4.開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行。
5.12天每天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，若當天沒有得主，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。
★橫財當頭在這裡: https://events.ettoday.net/app/lotto202101/index.htm?from=text

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

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