　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

馬年新春跨越巔峰的傳奇組合！馬爹利攜手梁朝偉、彭于晏舉杯喝采，以藍淬燕歡聚團圓，獻藍帶成就贈禮心意

▲▼ 2馬爹利,Martell,2026馬年,頂級干邑,春節送禮,團圓,年夜飯,人生是場飛翔,藍帶,XO,尚選XXO,名仕,藍淬燕,金王之尊,限量,收藏。（圖／馬爹利提供） 

消費中心／綜合報導

金馬賀歲，馬年象徵著探索與勇氣、成功與繁榮。這份勇於挑戰未知、自信前行的氣度，與傳承三世紀的法國頂級干邑馬爹利（Martell）所展現的大膽無畏精神相互輝映。在這個機遇無限的馳騁之年，馬爹利將傳奇干邑化為新春獻禮，邀請酩家為新歲舉杯，馬年喝馬爹利，在向前飛翔的人生旅程中，以駿馬飛躍之姿勇馳千里！

自1715年創立以來，馬爹利卓越的調和工藝傳承世代，樹立獨一無二的干邑風格。而雙影帝代言人—梁朝偉與彭于晏，即使地位享譽國際，仍勇於挑戰極限、突破自我，這份領銜精神不僅與2026馬年馳騁千里的寓意產生共鳴，亦完美彰顯馬爹利「人生是場飛翔」的品牌精神。無論是「頂級干邑系列」中無法複製的傳奇－馬爹利藍帶、匯聚首席釀酒師匠心的馬爹利X.O.、超越三世紀結晶的馬爹利尚選 X.X.O.，或是「經典干邑系列」中首創V.S.O.P.二次熟成於波本桶的馬爹利藍淬燕、超越V.S.O.P.等級的優雅馬爹利名仕，皆透過歲月醞釀的深邃與醇厚，為歲末歡聚、年終贈禮與團圓餐桌增添一抹金色優雅，在每次舉杯的瞬間，傳遞最真摯的祝福與心意。

以傳奇致敬馬年新歲！X.O.雙酒款醇厚優雅　「馬爹利藍帶」與「馬爹利X.O.」昇華新春贈禮典範
「馬爹利尚選 X.X.O.」奢選最高75年生命之水　成就璀璨時光禮讚
梁朝偉與彭于晏所詮釋的雨燕翱翔精神，不僅象徵身處巔峰仍勇於超越的勇氣，也與馬爹利藍帶（Martell Cordon Bleu）在傳統上不斷創新的理念互相輝映。1912年，馬爹利創辦人的曾孫愛德華．馬爹利（Edouard Martell）憑藉著獨到眼光和勇於打破框架的個性，創造了馬爹利藍帶這款經典X.O.等級干邑，不僅是首款擁有自己名稱的X.O.，精選調和超過200款珍貴生命之水，其中更蘊含最高達25年的高年份原酒，酒質濃郁，高雅芳醇。而其風味核心來自四大干邑產區中最為珍稀的邊緣區（Borderies），細膩圓潤的酒液釋放出蜂蜜、水果與烘烤過的可可香調，入口後迸發馥郁的花果香與摩卡咖啡氣息，伴隨優雅細膩的紫羅蘭香氣，被譽為「無法複製的傳奇干邑」，是新春佳節傳遞心意的臻選，更是在杯盞交織間，昇華團聚時刻的優雅韻味。

匯聚優雅氣度與濃厚醇香的馬爹利X.O.（Martell X.O.），承襲創辦人尚．馬爹利（Jean Martell）精神，完美平衡高比例的大香檳區與馬爹利引以為傲的邊緣區生命之水，調和超過250款高年份生命之水，其中更蘊含高達35年的珍貴原酒。獨特的拱橋瓶身設計，圓滑地相連傳統與創新，也體現馬爹利大膽、迷人的傳承與開創精神。酒液散發胡椒香氣與堅果氣息，揉合悠長木質調，入口綻放無花果與紅莓的溫潤果香，伴隨著核桃和檀香氣息，酒體醇厚、尾韻柔順無窮，充分展現如駿馬般的力量與優雅氣度，更是臻聚宴席與貴賓饋贈的風味典範。

▲▼ 馬爹利,Martell,2026馬年,頂級干邑,春節送禮,團圓,年夜飯,人生是場飛翔,藍帶,XO,尚選XXO,名仕,藍淬燕,金王之尊,限量,收藏。（圖／馬爹利提供）

承襲逾三世紀深厚歷史底蘊與歷代首席釀酒師的精湛工藝，馬爹利尚選X.X.O.（Martell Chanteloup X.X.O.）以象徵酒莊核心精神的Chanteloup莊園命名，由首席釀酒師Christophe Valtaud自上萬款原酒中，精選調和四大產區超過450款以上的高年份珍稀生命之水，最高年份達75年，造就其獨一無二、馥郁平衡的風格。晶瑩琥珀色酒液香氣深沉，甘美蜂蜜交織著葡萄、無花果、杏仁與核桃的豐富層次；口感圓潤細膩，餘韻悠長綻放，連綿不散。瓶身以金、銀雕花描繪Chanteloup莊園鍛鐵大門的華麗紋飾，凝聚歷史與藝術的和諧韻味，不只為干邑鑑賞家獻上超越X.O.等級的奢華干邑，更為珍視的行家摯友獻上無與倫比的敬意與祝福。

▲▼ 馬爹利,Martell,2026馬年,頂級干邑,春節送禮,團圓,年夜飯,人生是場飛翔,藍帶,XO,尚選XXO,名仕,藍淬燕,金王之尊,限量,收藏。（圖／馬爹利提供）

三款頂級干邑以各自層次與氣度，完美呼應年節期間的重要餐敘與贈禮時刻，無論是闔家團圓、重要宴請或向摯親貴客致意，皆象徵最珍貴的祝福。為禮讚每一次難得的相聚，即日起購買任兩瓶馬爹利干邑系列，即贈「馬爹利2026馬年限量禮袋」。禮袋設計融合了金馬奔騰的大膽線條與馬爹利經典元素，宛如馬舞春風的誠摯祝福，化為贈禮時最動人的心意註解。

▲▼ 馬爹利,Martell,2026馬年,頂級干邑,春節送禮,團圓,年夜飯,人生是場飛翔,藍帶,XO,尚選XXO,名仕,藍淬燕,金王之尊,限量,收藏。（圖／馬爹利提供）

「馬爹利藍淬燕」首創V.S.O.P.二次熟成波本桶　豐富輕鬆歡聚的自在節奏
超越V.S.O.P.等級「馬爹利名仕」　馥郁優雅風味點亮聚會餐桌
新春佳節，正是與摯友家人聚會、盡情享受輕鬆歡愉的美好時刻。馬爹利深植於靈魂深處的餐酒美學，讓美酒成為串起情感的橋樑。首推大膽跨越干邑與威士忌界線的顛覆之作馬爹利藍淬燕（Martell Blue Swift）。此酒款致敬1783年馬爹利首度將干邑帶進美國市場的里程碑，首創將V.S.O.P.干邑於美國波本威士忌桶中進行二次熟成，酒液保留干邑豐富果香與蜜餞氣息，同時融入波本桶帶來的香草與烤橡木層次。現代感瓶身以威士忌波本桶為靈感，呼應品牌跨越疆界、勇於突破傳統的精神。口感滑順圓潤、豐盈滿足，無論是日常與摯友的輕鬆小聚，或是節慶的舉杯共飲，藍淬燕皆能為各種歡聚時刻注入溫暖而自在的風味。

▲▼ 馬爹利,Martell,2026馬年,頂級干邑,春節送禮,團圓,年夜飯,人生是場飛翔,藍帶,XO,尚選XXO,名仕,藍淬燕,金王之尊,限量,收藏。（圖／馬爹利提供）

專為亞洲味蕾量身打造的馬爹利名仕（Martell Noblige），則成為另一抹點亮歡聚時光的優雅身影。為了紀念1858年馬爹利將干邑引入亞洲後掀起的風潮而生，精選高比例的珍貴邊緣區和大小香檳區超過150款生命之水，年份最高14年，超越V.S.O.P.等級。香氣馥郁清新，花果香中帶有多層次的木質調，伴隨輕微焦糖和奶油的氣息，口感如絲綢般柔順香醇、優雅平衡，尤其與亞洲飲食風味相當契合。無論是歲末年終的犒賞聚餐、新春團圓，或是平日與三五好友的溫馨歡聚，馬爹利名仕都能與各式佳餚完美共鳴，讓每一份相聚情誼更加動人。

▲▼ 馬爹利,Martell,2026馬年,頂級干邑,春節送禮,團圓,年夜飯,人生是場飛翔,藍帶,XO,尚選XXO,名仕,藍淬燕,金王之尊,限量,收藏。（圖／馬爹利提供）

深植於馬爹利靈魂深處的餐酒美學，與多元的中西餐飲文化精彩呼應。在每一個歡笑交織的重要時刻，馬爹利皆以酒香覓知音，從與朋友的雅興時光到農曆新年的溫暖團圓，馬爹利不僅昇華餐桌的美好滋味，更將悠長醇厚的風味化作綿長情意，串起深厚的情感連結，為每一次相聚締造永存心間的非凡回憶！

理性飲酒　共享歡樂時光
馬爹利與保樂力加集團持續推廣理性飲酒，提醒消費者適量飲酒與補充水分，以愉快而健康的方式度過每一次團聚時光，並呼籲「飲酒勿開車」，迎向嶄新馬年。

※未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

#馬爹利 #Martell #2026馬年 #頂級干邑 #春節送禮 #團圓 #年夜飯 #人生是場飛翔 #藍帶 #XO #尚選XXO #名仕 #藍淬燕 #金王之尊 #限量 #收藏

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

梁朝偉、彭于晏攜手飛越不凡！馬爹利全新微電影與兩大巨星超越巔峰持續挑戰　世代傳承詮釋經典干邑系列

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

電商搶攻旅遊商機！推日韓限定清艙優惠　「WBC東京應援」保證席

7-11新推「甘王草莓卡士達霜淇淋」　期間限定第2件半價

繼光香香雞推「韓式風味餐」　吃得到魚板串搭配雙醬

馬年新春跨越巔峰的傳奇組合！馬爹利攜手梁朝偉、彭于晏舉杯喝采，以藍淬燕歡聚團圓，獻藍帶成就贈禮心意

皮蛋多力多滋開賣！樂事推「生啤洋芋片」　獵奇零食一次看

免運戰火轉向訂閱制！蝦皮、酷澎59元對決

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

全聯開賣「豬肚、豬小腸」方便自行料理　7-11使用在地米燉飯

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

電商搶攻旅遊商機！推日韓限定清艙優惠　「WBC東京應援」保證席

7-11新推「甘王草莓卡士達霜淇淋」　期間限定第2件半價

繼光香香雞推「韓式風味餐」　吃得到魚板串搭配雙醬

馬年新春跨越巔峰的傳奇組合！馬爹利攜手梁朝偉、彭于晏舉杯喝采，以藍淬燕歡聚團圓，獻藍帶成就贈禮心意

皮蛋多力多滋開賣！樂事推「生啤洋芋片」　獵奇零食一次看

免運戰火轉向訂閱制！蝦皮、酷澎59元對決

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

全聯開賣「豬肚、豬小腸」方便自行料理　7-11使用在地米燉飯

摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

聯邦快遞台灣總部全新升級　強化台灣在拓展亞洲區域網絡中的角色

記憶體廠旺宏連4根漲停　獲利提前開獎「單月轉虧為盈」

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕　牛肉飯買1送1

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

冬天腸胃老是不舒服？「三招」順暢秘訣一次懂

葉舒華高冷女王氣場全開！同款香水散發誘人魅惑氣息

屏東縣南榮國中「年輕的心」藝術公演　一開場就被圈粉

【雙向奔赴的愛情】女友準備跨年夜驚喜求婚...沒想到他也準備好了❤

消費熱門新聞

「皮蛋多力多滋」開賣！獵奇零食一次看

史上最短！NB 1.0K認真登場

全聯開賣「豬肚、豬小腸」內臟料理更快上桌

7-11新推「甘王草莓卡士達霜淇淋」

超商咖咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

免運戰火轉向訂閱制　蝦皮、酷澎59元對決

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

全家福袋送「永豐金證券股票禮品卡」

好市多「4月前適用舊會費」網掀熱議

繼光香香雞推「韓式風味餐」　吃得到魚板串搭配雙醬

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

更多熱門

相關新聞

UNDEFEATED × Nike限量2千雙

UNDEFEATED × Nike限量2千雙

年末潮鞋市場話題不斷，UNDEFEATED 與 Nike 攜手為 Air Max 95 合作系列畫下完美句點，推出全球限量 2000 雙的「Medium Olive」版本；同時 CONVERSE 也首度找來洛杉磯品牌 Madhappy，為經典 Chuck 70 注入全新陽光視角與復古美學。

台中客家餐廳年菜早鳥開跑　人均800有找

台中客家餐廳年菜早鳥開跑　人均800有找

國寶級收藏家張平沼分享秘辛

國寶級收藏家張平沼分享秘辛

雙人年菜成新趨勢　飯店級工夫菜在家上桌

雙人年菜成新趨勢　飯店級工夫菜在家上桌

開箱利百代　魔法天使毛球吊飾盲盒

開箱利百代　魔法天使毛球吊飾盲盒

關鍵字：

馬爹利Martell2026馬年頂級干邑春節送禮團圓年夜飯人生是場飛翔藍帶XO尚選XXO名仕藍淬燕金王之尊限量收藏

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面