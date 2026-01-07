馬年新春跨越巔峰的傳奇組合！馬爹利攜手梁朝偉、彭于晏舉杯喝采，以藍淬燕歡聚團圓，獻藍帶成就贈禮心意

消費中心／綜合報導

金馬賀歲，馬年象徵著探索與勇氣、成功與繁榮。這份勇於挑戰未知、自信前行的氣度，與傳承三世紀的法國頂級干邑馬爹利（Martell）所展現的大膽無畏精神相互輝映。在這個機遇無限的馳騁之年，馬爹利將傳奇干邑化為新春獻禮，邀請酩家為新歲舉杯，馬年喝馬爹利，在向前飛翔的人生旅程中，以駿馬飛躍之姿勇馳千里！

自1715年創立以來，馬爹利卓越的調和工藝傳承世代，樹立獨一無二的干邑風格。而雙影帝代言人—梁朝偉與彭于晏，即使地位享譽國際，仍勇於挑戰極限、突破自我，這份領銜精神不僅與2026馬年馳騁千里的寓意產生共鳴，亦完美彰顯馬爹利「人生是場飛翔」的品牌精神。無論是「頂級干邑系列」中無法複製的傳奇－馬爹利藍帶、匯聚首席釀酒師匠心的馬爹利X.O.、超越三世紀結晶的馬爹利尚選 X.X.O.，或是「經典干邑系列」中首創V.S.O.P.二次熟成於波本桶的馬爹利藍淬燕、超越V.S.O.P.等級的優雅馬爹利名仕，皆透過歲月醞釀的深邃與醇厚，為歲末歡聚、年終贈禮與團圓餐桌增添一抹金色優雅，在每次舉杯的瞬間，傳遞最真摯的祝福與心意。

以傳奇致敬馬年新歲！X.O.雙酒款醇厚優雅 「馬爹利藍帶」與「馬爹利X.O.」昇華新春贈禮典範

「馬爹利尚選 X.X.O.」奢選最高75年生命之水 成就璀璨時光禮讚

梁朝偉與彭于晏所詮釋的雨燕翱翔精神，不僅象徵身處巔峰仍勇於超越的勇氣，也與馬爹利藍帶（Martell Cordon Bleu）在傳統上不斷創新的理念互相輝映。1912年，馬爹利創辦人的曾孫愛德華．馬爹利（Edouard Martell）憑藉著獨到眼光和勇於打破框架的個性，創造了馬爹利藍帶這款經典X.O.等級干邑，不僅是首款擁有自己名稱的X.O.，精選調和超過200款珍貴生命之水，其中更蘊含最高達25年的高年份原酒，酒質濃郁，高雅芳醇。而其風味核心來自四大干邑產區中最為珍稀的邊緣區（Borderies），細膩圓潤的酒液釋放出蜂蜜、水果與烘烤過的可可香調，入口後迸發馥郁的花果香與摩卡咖啡氣息，伴隨優雅細膩的紫羅蘭香氣，被譽為「無法複製的傳奇干邑」，是新春佳節傳遞心意的臻選，更是在杯盞交織間，昇華團聚時刻的優雅韻味。

匯聚優雅氣度與濃厚醇香的馬爹利X.O.（Martell X.O.），承襲創辦人尚．馬爹利（Jean Martell）精神，完美平衡高比例的大香檳區與馬爹利引以為傲的邊緣區生命之水，調和超過250款高年份生命之水，其中更蘊含高達35年的珍貴原酒。獨特的拱橋瓶身設計，圓滑地相連傳統與創新，也體現馬爹利大膽、迷人的傳承與開創精神。酒液散發胡椒香氣與堅果氣息，揉合悠長木質調，入口綻放無花果與紅莓的溫潤果香，伴隨著核桃和檀香氣息，酒體醇厚、尾韻柔順無窮，充分展現如駿馬般的力量與優雅氣度，更是臻聚宴席與貴賓饋贈的風味典範。

承襲逾三世紀深厚歷史底蘊與歷代首席釀酒師的精湛工藝，馬爹利尚選X.X.O.（Martell Chanteloup X.X.O.）以象徵酒莊核心精神的Chanteloup莊園命名，由首席釀酒師Christophe Valtaud自上萬款原酒中，精選調和四大產區超過450款以上的高年份珍稀生命之水，最高年份達75年，造就其獨一無二、馥郁平衡的風格。晶瑩琥珀色酒液香氣深沉，甘美蜂蜜交織著葡萄、無花果、杏仁與核桃的豐富層次；口感圓潤細膩，餘韻悠長綻放，連綿不散。瓶身以金、銀雕花描繪Chanteloup莊園鍛鐵大門的華麗紋飾，凝聚歷史與藝術的和諧韻味，不只為干邑鑑賞家獻上超越X.O.等級的奢華干邑，更為珍視的行家摯友獻上無與倫比的敬意與祝福。

三款頂級干邑以各自層次與氣度，完美呼應年節期間的重要餐敘與贈禮時刻，無論是闔家團圓、重要宴請或向摯親貴客致意，皆象徵最珍貴的祝福。為禮讚每一次難得的相聚，即日起購買任兩瓶馬爹利干邑系列，即贈「馬爹利2026馬年限量禮袋」。禮袋設計融合了金馬奔騰的大膽線條與馬爹利經典元素，宛如馬舞春風的誠摯祝福，化為贈禮時最動人的心意註解。

「馬爹利藍淬燕」首創V.S.O.P.二次熟成波本桶 豐富輕鬆歡聚的自在節奏

超越V.S.O.P.等級「馬爹利名仕」 馥郁優雅風味點亮聚會餐桌

新春佳節，正是與摯友家人聚會、盡情享受輕鬆歡愉的美好時刻。馬爹利深植於靈魂深處的餐酒美學，讓美酒成為串起情感的橋樑。首推大膽跨越干邑與威士忌界線的顛覆之作馬爹利藍淬燕（Martell Blue Swift）。此酒款致敬1783年馬爹利首度將干邑帶進美國市場的里程碑，首創將V.S.O.P.干邑於美國波本威士忌桶中進行二次熟成，酒液保留干邑豐富果香與蜜餞氣息，同時融入波本桶帶來的香草與烤橡木層次。現代感瓶身以威士忌波本桶為靈感，呼應品牌跨越疆界、勇於突破傳統的精神。口感滑順圓潤、豐盈滿足，無論是日常與摯友的輕鬆小聚，或是節慶的舉杯共飲，藍淬燕皆能為各種歡聚時刻注入溫暖而自在的風味。

專為亞洲味蕾量身打造的馬爹利名仕（Martell Noblige），則成為另一抹點亮歡聚時光的優雅身影。為了紀念1858年馬爹利將干邑引入亞洲後掀起的風潮而生，精選高比例的珍貴邊緣區和大小香檳區超過150款生命之水，年份最高14年，超越V.S.O.P.等級。香氣馥郁清新，花果香中帶有多層次的木質調，伴隨輕微焦糖和奶油的氣息，口感如絲綢般柔順香醇、優雅平衡，尤其與亞洲飲食風味相當契合。無論是歲末年終的犒賞聚餐、新春團圓，或是平日與三五好友的溫馨歡聚，馬爹利名仕都能與各式佳餚完美共鳴，讓每一份相聚情誼更加動人。

深植於馬爹利靈魂深處的餐酒美學，與多元的中西餐飲文化精彩呼應。在每一個歡笑交織的重要時刻，馬爹利皆以酒香覓知音，從與朋友的雅興時光到農曆新年的溫暖團圓，馬爹利不僅昇華餐桌的美好滋味，更將悠長醇厚的風味化作綿長情意，串起深厚的情感連結，為每一次相聚締造永存心間的非凡回憶！

理性飲酒 共享歡樂時光

馬爹利與保樂力加集團持續推廣理性飲酒，提醒消費者適量飲酒與補充水分，以愉快而健康的方式度過每一次團聚時光，並呼籲「飲酒勿開車」，迎向嶄新馬年。

※未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

#馬爹利 #Martell #2026馬年 #頂級干邑 #春節送禮 #團圓 #年夜飯 #人生是場飛翔 #藍帶 #XO #尚選XXO #名仕 #藍淬燕 #金王之尊 #限量 #收藏