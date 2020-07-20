陳其邁、盧秀燕、黃偉哲...藍綠共同攜手為哪樁？微風南京外牆廣告超吸睛

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陳其邁、盧秀燕、黃偉哲...藍綠跨黨派支持　東森做公益農民最滿意

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東森做公益 農民最滿意（圖／東森購物提供）

▲台北市微風南京百貨外牆出現藍綠共同合作超大廣告，原來是東森購物上半年度投身公益助小農的卓越成績展示！（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

藍綠共同合作？！最近微風南京百貨外牆出現超大看板，前行政院副院長陳其邁、農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕、嘉義縣長翁章梁與花蓮縣長徐榛蔚，6位首長一起出現在看板上，吸引路人目光，而這幅矗立在台北街頭的醒目廣告，原來是東森購物上半年度投身公益助小農的卓越成績表現，展示出不分藍綠、跨黨派合作為農民發聲的成果。

2020上半年受到大環境影響，間接影響國內農產銷售，東森集團長期關心地方小農，強打《東森農場》系列商品，走訪全台鄉鎮、蒐羅各地新鮮優質農漁產，陳吉仲不僅三度蒞臨東森購物，化身購物專家直播銷售，東森集團總裁王令麟也多次加碼回饋東森幣號召會員支持，成功提升農產銷量，帶動農產品於多元平台銷售風潮，8月將迎來台東縣長饒慶鈴，台南市長黃偉哲更將三度來訪，可見東森購物長期經營的好口碑與好品質深植人心。

▲▼「嚴選大樹玉荷包，南部人都說讚的好滋味」行政院副院長陳其邁、農委會主委陳吉仲與立法委員邱議瑩聯手熱情開催，為高雄大樹玉荷包扮演一日購物專家。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物挺小農銷售來自高雄的夢幻逸品「大樹農會玉荷包」，開賣當日狂銷2,000組。左起為購物專家怡君、大樹農會總幹事張清榮、行政院副院長陳其邁、立法委員邱議瑩、農委會主委陳吉仲、東森購物執行長彭鴻珷。（圖／記者湯興漢攝）

東森購物開賣台南愛文芒果（圖／東森購物提供）

▲台南市長黃偉哲（左）、東森購物執行長彭鴻珷（右）力推台南南化愛文芒果，首檔一開賣，吸引會員下單熱銷800組。（圖／東森購物提供）

隨著時代發展，多元平台銷售成為趨勢，東森購物自2017年於旗下電視購物特別開闢《東森農場》節目，嚴選台灣各地品質上選的在地農漁產，直接前進產地前線，為消費者把關選品、同時為農民行銷。東森購物執行長彭鴻珷表示，《東森農場》多年以來持續透過集團資源與平台進行「去中間化」，打破舊有農產零售方式與銷售生態，直接將好的產品販售給消費者，將銷售利潤直接回饋到農民本身、增加小農收益。

▲▼東森購物台中購物節限量農特產禮盒，盧秀燕，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物獨家推出「2020台中購物節限量農特產品組合包」，（左起）龍井區農會總幹事林裕議、梧棲區農會總幹事王秝毅、台中市長盧秀燕、購物專家斯容、東森購物董事長王令麟、新社區農會總幹事羅文正等人共同聯手行銷，買氣夯到1,000組秒殺。（圖／記者徐文彬攝）

東森購物持續堅持公益行善的企業社會責任，今年率先運用通路優勢響應政府、幫助小農，透過旗下電視購物頻道與東森購物網行銷，聯手農委會助農民轉型，扣合疫情期間在家購物出門的宅經濟，以及吃水果提升免疫力等健康議題，帶動農產結合多元平台行銷趨勢，化危機為轉機。如台東鳳梨釋迦、高雄屏東地區的午仔魚及龍虎斑、台南關廟鳳梨及愛文芒果、嘉義極光哈密瓜與花蓮鳳林大西瓜等季節性農產品，順利度過滯銷危機，藉由《東森農場》強力銷售檔檔熱賣中，也提升原本低靡的產地銷售價格，將利潤直接回饋給小農。

東森購物曾多次與在地農民團體合作，號召會員發揮愛心、支持台灣優質農產。2020上半年旗下電視購物《東森農場》節目銷售成績亮眼，如鳳梨釋迦開賣當日3,500組秒殺、台南關廟金鑽鳳梨4,000組完銷、嘉義極光哈密瓜熱賣1,600顆、花蓮鳳林總統瓜狂銷2,500顆，高雄大樹玉荷包當日2,000組完銷，從中央到地方都獲得極高的評價與迴響。

自民意代表到地方官員親自出席電視購物Live節目，為在地農產背書，包括前行政院副院長陳其邁、立法委員莊瑞雄與邱議瑩、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕、嘉義縣長翁章梁與花蓮縣長徐榛蔚等，都現身力挺自家農漁產，為原本靠天吃飯的農民打開新銷售通路。東森購物秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業。

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