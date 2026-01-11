　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

等了1個月！麥當勞奶昔明起恢復供應

▲▼麥當勞奶昔大哥回來了，「紫色絨毛包」同步開賣。（圖／記者呂佳賢攝）

▲麥當勞奶昔系列明起恢復供應。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞奶昔去年11月回歸，12月11日完售。業者今公告，明天上午10時30分恢復販售。

停賣9年的麥當勞奶昔去年11月回歸，12月上旬各指定販售門市皆售完，等了一個月，明天上午10時30分將恢復上架。麥當勞表示，仍限12家門市販售，有香草、草莓2種口味，每杯69元，實際銷售依門市供應為主。

麥當勞奶昔限定店為台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正。

▲▼麥當勞西湖店新口味奶昔開賣 。（圖／記者黃克翔攝）

▲麥當勞奶昔回歸吸引大批人搶喝。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼拿坡里「經典原味蛋塔」回來了。（圖／業者提供）

▲拿坡里「經典原味蛋塔」回歸。（圖／業者提供，下同）

拿坡里「經典原味蛋塔」近日回歸，由之前餅乾塔皮改為千層酥皮，單點每顆45元，一盒6入售價270元，2月4日前特價199元。生日在優惠期間的壽星到店單筆外帶滿300元，再享「經典原味蛋塔買1送1」。

▲▼拿坡里新優惠。（圖／業者提供）

▲業者加碼「聚餐開吃買1送1」限時活動。

業者加碼推出「聚餐開吃買1送1」限時活動，內用或外帶開運花生嫩雞披薩、夏威夷海鮮雙享披薩、漁夫燒肉雙享披薩、招牌牛丼披薩、金賞烏魚子披薩與濃起司五重派對等6款大披薩，特價490元，再享「大披薩口味任選1個」、「6塊烤雞加3隻山賊雞翅」、「經典原味蛋塔1盒」或「雙享披薩2擇1」好禮4選1。

另外還有「超值歡聚餐」組合，內含小披薩+6塊炸雞+經典原味蛋塔1盒，原價950元，外帶價568元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好市多熟食區悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

【廣編】三大升級「洗衣更EASY」！LG直立洗衣機EZ系列新上市

【廣編】迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套　「御禮鮑魚鹿野雞湯」榮登人氣王

韓團SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」　超商獨家開賣甜點、周邊

雞腿堡、薯條買1送1！速食會員日優惠　17品項「+10元多1件」

7-11推出反派貓「魯斯佛」、小熊維尼周邊　超過80款快閃購

戰酒黑金龍馬年限定酒款　以醇順酒韻迎接2026強勢開局

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

奶昔重新開賣仍排隊！　麥當勞：今年將增更多販售門市

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

好市多熟食區悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

【廣編】三大升級「洗衣更EASY」！LG直立洗衣機EZ系列新上市

【廣編】迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套　「御禮鮑魚鹿野雞湯」榮登人氣王

韓團SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」　超商獨家開賣甜點、周邊

雞腿堡、薯條買1送1！速食會員日優惠　17品項「+10元多1件」

7-11推出反派貓「魯斯佛」、小熊維尼周邊　超過80款快閃購

戰酒黑金龍馬年限定酒款　以醇順酒韻迎接2026強勢開局

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

奶昔重新開賣仍排隊！　麥當勞：今年將增更多販售門市

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

消費熱門新聞

好市多熟食悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

咖啡優惠限今天！7-11濃萃美式買2送2　全家「10元多1杯」

超商獨家開賣SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

7-11推出反派貓「魯斯佛」、小熊維尼周邊

雞腿堡、薯條買1送1！速食會員日優惠　17品項「+10元多1件」

越南移工被歧視　鬼塚虎停職員工

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

戰酒黑金龍「馬年限定酒款」迎接2026強勢開局

泡麵雪糕買1送1！超商周末優惠懶人包

年輕人也遮不住的累！視覺年齡被「眼神」出賣

全聯引進「鍋具界愛馬仕」9款廚具　29折起換購　

奶昔重新開賣仍排隊！　麥當勞：今年將增更多販售門市

迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套

更多熱門

相關新聞

DQ開賣「杜拜巧克力開心果暴風雪」　冰淇淋限時買1送1

DQ開賣「杜拜巧克力開心果暴風雪」　冰淇淋限時買1送1

冰淇淋品牌Dairy Queen推出全新暴風雪口味「杜拜巧克力開心果」，每杯155元起，即日起開賣；同步祭出「買1送1」轉盤遊戲，轉中多少數字就送幾球冰淇淋。

知名漢堡變「馬卡龍」　陸消費者氣拿尺量

知名漢堡變「馬卡龍」　陸消費者氣拿尺量

摩斯指定餐送紅包袋春聯　加碼2款新周邊

摩斯指定餐送紅包袋春聯　加碼2款新周邊

JR東日本2/9前限時供應三星若狹牛

JR東日本2/9前限時供應三星若狹牛

麻古茶坊公開「冬季熱飲TOP5」　2大系列飲品享免費加料

麻古茶坊公開「冬季熱飲TOP5」　2大系列飲品享免費加料

關鍵字：

美食情報美食雲麥當勞拿坡里奶昔

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面