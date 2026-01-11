等了1個月！麥當勞奶昔明起恢復供應

▲麥當勞奶昔系列明起恢復供應。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞奶昔去年11月回歸，12月11日完售。業者今公告，明天上午10時30分恢復販售。

停賣9年的麥當勞奶昔去年11月回歸，12月上旬各指定販售門市皆售完，等了一個月，明天上午10時30分將恢復上架。麥當勞表示，仍限12家門市販售，有香草、草莓2種口味，每杯69元，實際銷售依門市供應為主。

麥當勞奶昔限定店為台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正。

▲麥當勞奶昔回歸吸引大批人搶喝。（圖／記者黃克翔攝）

▲拿坡里「經典原味蛋塔」回歸。（圖／業者提供，下同）

拿坡里「經典原味蛋塔」近日回歸，由之前餅乾塔皮改為千層酥皮，單點每顆45元，一盒6入售價270元，2月4日前特價199元。生日在優惠期間的壽星到店單筆外帶滿300元，再享「經典原味蛋塔買1送1」。

▲業者加碼「聚餐開吃買1送1」限時活動。

業者加碼推出「聚餐開吃買1送1」限時活動，內用或外帶開運花生嫩雞披薩、夏威夷海鮮雙享披薩、漁夫燒肉雙享披薩、招牌牛丼披薩、金賞烏魚子披薩與濃起司五重派對等6款大披薩，特價490元，再享「大披薩口味任選1個」、「6塊烤雞加3隻山賊雞翅」、「經典原味蛋塔1盒」或「雙享披薩2擇1」好禮4選1。

另外還有「超值歡聚餐」組合，內含小披薩+6塊炸雞+經典原味蛋塔1盒，原價950元，外帶價568元。