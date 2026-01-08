　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商周末「買1送1」懶人包！咖啡限時2天「買10送10」

▲▼萊爾富10月29日起至11月25日推出「巧級喜歡你」主題活動。（圖／業者提供）

▲萊爾富將推出咖啡寄杯優惠「買10送10」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接年初補貨，超商紛紛祭出促銷，全家主打咖啡、茶飲、霜淇淋與零食「買1送1」及「加10元多1件」優惠。萊爾富則推出限時殺活動，多款泡麵、飲料與冰品同享「買1送1」，並於1月10日至1月11日加碼，多款咖啡推出「買10送10」、「買10送9」。

★全家

全家便利商店推出會員限定優惠，即日起至1月11日，咖啡、茶飲、霜淇淋與多款零食、飲料「買1送1、兩件更省」。

咖啡與茶飲方面，Let’s Café經典美式（特大杯，冰熱不限，原價60元）與經典拿鐵（特大杯，冰熱不限，原價70元）推出任選2杯特價89元；另有話題口味金門高粱酒香檸凍美式（特大杯、冰飲，原價80元）同樣任選2杯89元。茶飲則由Let’s Tea仙女紅茶（大杯，冰熱不限，原價40元）祭出同品項「第2杯10元」優惠，提供跨時段飲用選擇。

冰品與包裝飲料同步推出加價活動，Famiice霜淇淋不限口味「加10元多1件」；Fami Collection不知春茶（原價30元）、杜老爺曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕（原價49元）也同步推出「加10元多1件」。

零食與機能飲品部分，福樂Q果優果昔指定品項（綜合莓果、芒果蜜桃，原價42元）、利口樂沁涼薄荷草本喉糖（條）（修，原價40元）皆為「買1送1」。能量飲與保健飲品方面，紅牛能量飲料指定品項（原價65元）、白蘭氏順口回甘養蔘飲（原價69元）以及福樂超能蛋白機能凍指定品項（原價48元），則統一推出「買2送1」優惠。

泡麵有花月嵐大蒜拳骨拉麵（原價69元）3件165元；無敵家監修大蒜豚骨醬油風味拉麵（原價89元）「加10元多1件」。

民生用品方面，PASEO 3層柔韌舒適抽取式衛生紙（原價210元）則推出「單件特價79元」，適合補貨日常需求。

▼全家限時5天優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●限時殺優惠

萊爾富即日起至1月11日限時殺優惠，多款泡麵、飲料、零食與酒類同步促銷。泡麵方面，「農心辛辣白菜風味麵」與「農心辛辣白菜風味杯麵」均推出「買1送1」，單件原價49元；另有「農心辛辣白菜風味麵（袋）」同樣享「買1送1」。

飲料部分，「統一 Uni-Water 550ml」推出同品項「第2件10元」，單件原價20元；「韓國沙瓦 355ml」（生檸檬、生葡萄、韓國水蜜桃、韓國Q檸檬等口味）單件特價39元；「海尼根 Silver 星銀啤酒 330ml」則推出「買2送1」，單件原價49元。

零食方面，「青梅之家 日式無籽梅干」推出「買1送1」，單件原價69元；「杜老爺 曠世奇派 提拉米蘇雪糕」同樣「買1送1」，單件原價49元；「可樂果 mini 系列（原味／香脆麵）」推出「加10元多1件」。

日用品同步下殺，「靠得住 抑菌好眠褲 L號 2片」祭出單件特價39元，原價118元。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富咖啡會員優惠

萊爾富將於1月10日至1月11日推出「10號咖啡會員日」，Hi café 多款咖啡開放整買零取、跨店取、分次領用，每位會員限購2組。

特大杯咖啡方面，「特大杯美式」原價1,200元，推出「買10送10」；「特大杯拿鐵」原價1,330元推出「買10送9」。大杯咖啡方面「大杯特濃美式」同樣「買10送10」；「大杯特濃拿鐵」則為「買10送9」，適合上班族一次囤杯慢慢喝。

▼萊爾富咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
凍好久！　下波又接近強烈冷氣團
「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄
快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟
激戰同一個女教師！　已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長
F-16疑「火光墜海」被拍到　前空軍副司令揭原因
估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了
快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商周末「買1送1」懶人包！咖啡限時2天「買10送10」

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

電商搶攻旅遊商機！推日韓限定清艙優惠　「WBC東京應援」保證席

7-11新推「甘王草莓卡士達霜淇淋」　期間限定第2件半價

繼光香香雞推「韓式風味餐」　吃得到魚板串搭配雙醬

馬年新春跨越巔峰的傳奇組合！馬爹利攜手梁朝偉、彭于晏舉杯喝采，以藍淬燕歡聚團圓，獻藍帶成就贈禮心意

皮蛋多力多滋開賣！樂事推「生啤洋芋片」　獵奇零食一次看

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

超商周末「買1送1」懶人包！咖啡限時2天「買10送10」

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

電商搶攻旅遊商機！推日韓限定清艙優惠　「WBC東京應援」保證席

7-11新推「甘王草莓卡士達霜淇淋」　期間限定第2件半價

繼光香香雞推「韓式風味餐」　吃得到魚板串搭配雙醬

馬年新春跨越巔峰的傳奇組合！馬爹利攜手梁朝偉、彭于晏舉杯喝采，以藍淬燕歡聚團圓，獻藍帶成就贈禮心意

皮蛋多力多滋開賣！樂事推「生啤洋芋片」　獵奇零食一次看

濕冷！　下波轉雨時間曝

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

被逮也要吃！吸毒犯買3顆肉包9秒落網　老闆媽淡定繼續忙

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

2跨性別女「警局內」遭潑油燒傷　2男嗆：因妳們是LGBT

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！　黑函兜售媒體圈內幕曝光

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

睽違9年！　加拿大總理下周訪問中國

川普有意動武奪取格陵蘭　遭共和黨參眾領袖反對

委內瑞拉預計仍會出戰經典賽 MLB緊盯後續局勢發展

馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　曝瘦了25公斤：全是皺褶

消費熱門新聞

超商連續5天「買1送1」懶人包

7-11新推「甘王草莓卡士達霜淇淋」

「皮蛋多力多滋」開賣！獵奇零食一次看

全聯開賣「豬肚、豬小腸」內臟料理更快上桌

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

超商咖咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

好市多「4月前適用舊會費」網掀熱議

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

史上最短！NB 1.0K認真登場

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

繼光香香雞推「韓式風味餐」　吃得到魚板串搭配雙醬

電商搶攻旅遊商機　推日韓限定清艙優惠

更多熱門

相關新聞

7-11新推「甘王草莓卡士達霜淇淋」

7-11新推「甘王草莓卡士達霜淇淋」

草莓季進入高峰，7-ELEVEN 雪淋霜霜淇淋合作「亞尼克菓子工房」，新推出「甘王草莓卡士達霜淇淋」，更首度開放加價10元升級泡芙款，思樂冰、酷聖霜霜淇淋也同步推出新口味。即日起至2月3日，每周五六日，雪淋霜、酷聖霜霜淇淋使用icash2.0或icash Pay，可享任選「第2件半價」。

「皮蛋多力多滋」開賣！獵奇零食一次看

「皮蛋多力多滋」開賣！獵奇零食一次看

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

超商咖咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

超商咖咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

超商元旦優惠懶人包！7-11買7送7、萊爾富買1送1

超商元旦優惠懶人包！7-11買7送7、萊爾富買1送1

關鍵字：

超商優惠咖啡優惠全家萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

單一保險公司哥倫比亞曝險逾629億　金管會：是南山人壽

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

激戰同一個女教師！　英已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長

鄭家純懷孕9週流產「深夜痛到叫出聲」

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面