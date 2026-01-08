超商周末「買1送1」懶人包！咖啡限時2天「買10送10」

▲萊爾富將推出咖啡寄杯優惠「買10送10」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接年初補貨，超商紛紛祭出促銷，全家主打咖啡、茶飲、霜淇淋與零食「買1送1」及「加10元多1件」優惠。萊爾富則推出限時殺活動，多款泡麵、飲料與冰品同享「買1送1」，並於1月10日至1月11日加碼，多款咖啡推出「買10送10」、「買10送9」。

★全家

全家便利商店推出會員限定優惠，即日起至1月11日，咖啡、茶飲、霜淇淋與多款零食、飲料「買1送1、兩件更省」。

咖啡與茶飲方面，Let’s Café經典美式（特大杯，冰熱不限，原價60元）與經典拿鐵（特大杯，冰熱不限，原價70元）推出任選2杯特價89元；另有話題口味金門高粱酒香檸凍美式（特大杯、冰飲，原價80元）同樣任選2杯89元。茶飲則由Let’s Tea仙女紅茶（大杯，冰熱不限，原價40元）祭出同品項「第2杯10元」優惠，提供跨時段飲用選擇。

冰品與包裝飲料同步推出加價活動，Famiice霜淇淋不限口味「加10元多1件」；Fami Collection不知春茶（原價30元）、杜老爺曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕（原價49元）也同步推出「加10元多1件」。

零食與機能飲品部分，福樂Q果優果昔指定品項（綜合莓果、芒果蜜桃，原價42元）、利口樂沁涼薄荷草本喉糖（條）（修，原價40元）皆為「買1送1」。能量飲與保健飲品方面，紅牛能量飲料指定品項（原價65元）、白蘭氏順口回甘養蔘飲（原價69元）以及福樂超能蛋白機能凍指定品項（原價48元），則統一推出「買2送1」優惠。

泡麵有花月嵐大蒜拳骨拉麵（原價69元）3件165元；無敵家監修大蒜豚骨醬油風味拉麵（原價89元）「加10元多1件」。

民生用品方面，PASEO 3層柔韌舒適抽取式衛生紙（原價210元）則推出「單件特價79元」，適合補貨日常需求。

▼全家限時5天優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★萊爾富

●限時殺優惠

萊爾富即日起至1月11日限時殺優惠，多款泡麵、飲料、零食與酒類同步促銷。泡麵方面，「農心辛辣白菜風味麵」與「農心辛辣白菜風味杯麵」均推出「買1送1」，單件原價49元；另有「農心辛辣白菜風味麵（袋）」同樣享「買1送1」。

飲料部分，「統一 Uni-Water 550ml」推出同品項「第2件10元」，單件原價20元；「韓國沙瓦 355ml」（生檸檬、生葡萄、韓國水蜜桃、韓國Q檸檬等口味）單件特價39元；「海尼根 Silver 星銀啤酒 330ml」則推出「買2送1」，單件原價49元。

零食方面，「青梅之家 日式無籽梅干」推出「買1送1」，單件原價69元；「杜老爺 曠世奇派 提拉米蘇雪糕」同樣「買1送1」，單件原價49元；「可樂果 mini 系列（原味／香脆麵）」推出「加10元多1件」。

日用品同步下殺，「靠得住 抑菌好眠褲 L號 2片」祭出單件特價39元，原價118元。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



●萊爾富咖啡會員優惠

萊爾富將於1月10日至1月11日推出「10號咖啡會員日」，Hi café 多款咖啡開放整買零取、跨店取、分次領用，每位會員限購2組。

特大杯咖啡方面，「特大杯美式」原價1,200元，推出「買10送10」；「特大杯拿鐵」原價1,330元推出「買10送9」。大杯咖啡方面「大杯特濃美式」同樣「買10送10」；「大杯特濃拿鐵」則為「買10送9」，適合上班族一次囤杯慢慢喝。

▼萊爾富咖啡優惠。（圖／業者提供）