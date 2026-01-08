　
民生消費

拿坡里經典蛋塔回歸「壽星買1送1」　買大披薩享好禮4選1

▲▼拿坡里「經典原味蛋塔」回來了。（圖／業者提供）

▲拿坡里「經典原味蛋塔」回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

拿坡里宣布睽違20多年的「經典原味蛋塔」回歸，新版蛋塔是千層塔皮結合奶香內餡，即日起上市，同步推出「買1送1」優惠。另外，購買新品大披薩享好禮4選1，可免費再吃披薩1個、蛋塔1盒或9塊雞。

拿坡里「經典原味蛋塔」再次上市，並由之前餅乾塔皮改為千層酥皮，單點每顆45元，一盒6入售價270元，2月4日前特價199元。生日在優惠期間的壽星到店單筆外帶滿300元，再享「經典原味蛋塔買1送1」。

▲▼拿坡里新優惠。（圖／業者提供）

▲業者加碼祭出「聚餐開吃買1送1」限時活動。

業者更祭出「聚餐開吃買1送1」限時活動，內用或外帶開運花生嫩雞披薩、夏威夷海鮮雙享披薩、漁夫燒肉雙享披薩、招牌牛丼披薩、金賞烏魚子披薩與濃起司五重派對等6款大披薩，特價490元，再享「大披薩口味任選1個」、「6塊烤雞加3隻山賊雞翅」、「經典原味蛋塔1盒」或「雙享披薩2擇1」好禮4選1。。

另外還有「超值歡聚餐」組合，內含小披薩+6塊炸雞+經典原味蛋塔1盒，原價950元，外帶價568元。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王推2大新年優惠。

漢堡王1月25日前推出「安格斯牛肉堡系列套餐」優惠，包括勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡，搭配小薯和中杯飲料特價169元。

2月9日前加碼雙堡組合優惠，「超值雙堡組119元」，內含雙起士牛肉堡、BBQ培根牛肉堡；「任選雙堡139元」，可享小華堡、雙起士培根牛肉堡、花生培根牛肉堡、花生培根脆雞堡4選2，口味可重複。以上優惠不適用於機場內、科技廠內及兒童樂園門市。

