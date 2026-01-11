　
民生消費

摩斯指定餐送紅包袋春聯　加碼2款新周邊

▲▼摩斯漢堡推春節活動。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推出春節活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

摩斯漢堡推出最新春節活動，即日起購買指定商品就送馬年新春小物，紅包袋、春聯都有；加碼推出帆布袋、小燈箱2款周邊，數量有限、售完為止。

▲▼摩斯漢堡推春節活動。（圖／業者提供）

▲摩斯馬年限定紅包袋、春聯只送不賣。

摩斯漢堡即日起至2月16日祭出最新春節活動，至門市消費「海老雙蝦堡」與「柚香明太子海洋珍珠堡」套餐、新春雙人餐或全家餐，即送限量馬年2入紅包袋1組；活動期間購買2026春節禮品滿300元再送MOS Friends馬年2入春聯1組，送完為止。

2月16日除夕當日下午2點後消費以上任一套餐搭配月亮薯條、大杯冰紅茶等組合加送抹茶紅豆米派。

▲▼摩斯漢堡推春節活動。（圖／業者提供）

▲▼2款新周邊陸續開賣。

▲▼摩斯漢堡推春節活動。（圖／業者提供）

此外更推出2款全新周邊，「雞塊兄弟帆布袋」可收納雨傘、餐盒與保溫瓶，即日起於門市消費加價199元即可獲得，會員可以金點15點或金點3點加價149元兌換。

1月下旬再開賣「MOS Burger招牌小燈箱」，可磁吸在辦公室隔板或冰箱上還能發光，至門市消費不限金額加價88元可獲得。

▲▼達美樂驚喜找來三麗鷗人氣角色「美樂蒂」推出全新聯名活動。（圖／業者提供）

▲達美樂找來三麗鷗人氣角色「美樂蒂」推出全新聯名活動。（圖／業者提供，下同）

另外，達美樂近日則找來三麗鷗人氣角色「美樂蒂」合作推出限量包裝與周邊，有披薩盒、聯名套餐，還有迷你招牌燈、翻轉魔法包等5款小物，即日起陸續上市，售完為止。

「達美樂X美樂蒂」聯名企劃開跑，即起購買任一大披薩即可獲得「美樂蒂限定披薩盒」。2款聯名套餐是「夢幻閃耀」，內含經典系列大披薩1個、香烤雞條5條及1.25L大可樂，特價499元；「翻轉魔法」，內含精選系列火山大披薩1個（指定口味任選）、經典系列小披薩1個與蝴蝶酥3個，特價999元。

▲▼達美樂驚喜找來三麗鷗人氣角色「美樂蒂」推出全新聯名活動。（圖／業者提供）

▲▼美樂蒂周邊一共5款只送不賣。

▲▼達美樂驚喜找來三麗鷗人氣角色「美樂蒂」推出全新聯名活動。（圖／業者提供）

業者更推出5款限量周邊，其中「美樂蒂閃耀迷你招牌燈」有圓形、方形與桌上立牌造型等3款，購買夢幻閃耀套餐即可獲得，採盲盒出貨。

「美樂蒂翻轉魔法包」則有2款，其中「魔法披薩翻轉包」可從美樂蒂翻轉為達美樂披薩，做為造型掛飾或零錢包；「幸運骰子購物袋」可從達美樂骰子掛飾變成美樂蒂購物袋，1月12日起購買翻轉魔法套餐即可獲得，同樣採盲盒出貨。

▲▼達美樂驚喜找來三麗鷗人氣角色「美樂蒂」推出全新聯名活動。（圖／業者提供）

▲▼達美樂內湖店換上期間限定美樂蒂店裝。

▲▼達美樂驚喜找來三麗鷗人氣角色「美樂蒂」推出全新聯名活動。（圖／業者提供）

此外，達美樂內湖店已換上美樂蒂期間限定店裝，有滿版打卡牆、特色窗貼等場景，開放粉絲拍照打卡，活動只到4月12日。

好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

好市多熟食區悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

【廣編】三大升級「洗衣更EASY」！LG直立洗衣機EZ系列新上市

【廣編】迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套　「御禮鮑魚鹿野雞湯」榮登人氣王

韓團SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」　超商獨家開賣甜點、周邊

雞腿堡、薯條買1送1！速食會員日優惠　17品項「+10元多1件」

7-11推出反派貓「魯斯佛」、小熊維尼周邊　超過80款快閃購

戰酒黑金龍馬年限定酒款　以醇順酒韻迎接2026強勢開局

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

奶昔重新開賣仍排隊！　麥當勞：今年將增更多販售門市

