火場實況畫面曝！住警器燒到變形仍狂叫　春節彰化3例示警除災

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮、芬園及員林市共有3處民宅在農曆春節期間，因煮食不慎引發火警，所幸皆有安裝住警器，及早偵測到濃煙、並發出警報，居民緊急逃生，沒有釀成更大傷亡，消防局提醒民眾一定要謹記「人離火熄」，避免因食物煮焦乾燒而引起火災，另外呼籲縣民應申請安裝住警器，讓居家防火更完備。

▲住警器(左)被燒到變形仍發揮大功效。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲住警器安裝。

彰化縣消防局第三大隊在臉書po出一段民宅火災的影片，只見屋內紅色火舌不斷的竄燒，掛在牆壁上的住警器已經被燃燒到變形軟化，依舊發揮功效發出警報，讓住在屋內的民眾第一時間逃生。

消防局指出，住警器有內裝電池、不用配線，可獨立裝於天花板或牆壁上，具有及早警示、價格便宜、電池供電10年等優點，提醒您，除了政府補助的1只住警器外，家裡的寢室、廚房、樓梯及走廊都應該自主購買安裝，才可以全面防護居家；另有連動型住警器，可同步發報其他位置的火災訊息，讓居家防火安全更完善。

▲鍋子乾燒。

彰化縣消防局統計，縣內民眾至今安裝住警器累計已有52件成功示警，消防局積極推廣安裝住警器，針對弱勢族群(中低收入戶、獨居老人及身心障礙者)、高危險群場所(鐵皮屋、30年以上老舊建築物、木造建築物、狹小巷弄地區建築物、住宅式宮廟、資源回收用途之住宅、居家曾發生火災事故者)，並針對避難弱勢族群(65歲以上長者、孕婦及12歲以下兒童)優先補助，以1戶補助1只，同一地址不重複補助為原則，若有申請補助需求可逕洽鄰近消防分隊，或以線上申請，將有專人聯繫後續申領及安裝事宜。（網址https://reurl.cc/R6633z）。

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