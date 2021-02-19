　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

火場實況畫面曝！住警器燒到變形仍狂叫　春節彰化3例示警除災

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮、芬園及員林市共有3處民宅在農曆春節期間，因煮食不慎引發火警，所幸皆有安裝住警器，及早偵測到濃煙、並發出警報，居民緊急逃生，沒有釀成更大傷亡，消防局提醒民眾一定要謹記「人離火熄」，避免因食物煮焦乾燒而引起火災，另外呼籲縣民應申請安裝住警器，讓居家防火更完備。

▲住警器發揮大功效。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲住警器(左)被燒到變形仍發揮大功效。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲住警器發揮大功效。（圖／唐詠絮翻攝）

▲住警器安裝。

彰化縣消防局第三大隊在臉書po出一段民宅火災的影片，只見屋內紅色火舌不斷的竄燒，掛在牆壁上的住警器已經被燃燒到變形軟化，依舊發揮功效發出警報，讓住在屋內的民眾第一時間逃生。

消防局指出，住警器有內裝電池、不用配線，可獨立裝於天花板或牆壁上，具有及早警示、價格便宜、電池供電10年等優點，提醒您，除了政府補助的1只住警器外，家裡的寢室、廚房、樓梯及走廊都應該自主購買安裝，才可以全面防護居家；另有連動型住警器，可同步發報其他位置的火災訊息，讓居家防火安全更完善。

▲住警器發揮大功效。（圖／唐詠絮翻攝）

▲鍋子乾燒。

彰化縣消防局統計，縣內民眾至今安裝住警器累計已有52件成功示警，消防局積極推廣安裝住警器，針對弱勢族群(中低收入戶、獨居老人及身心障礙者)、高危險群場所(鐵皮屋、30年以上老舊建築物、木造建築物、狹小巷弄地區建築物、住宅式宮廟、資源回收用途之住宅、居家曾發生火災事故者)，並針對避難弱勢族群(65歲以上長者、孕婦及12歲以下兒童)優先補助，以1戶補助1只，同一地址不重複補助為原則，若有申請補助需求可逕洽鄰近消防分隊，或以線上申請，將有專人聯繫後續申領及安裝事宜。（網址https://reurl.cc/R6633z）。

▲住警器發揮大功效。（圖／唐詠絮翻攝）

我在案發現場

開工聚餐多！紅薑黃＋兒茶素下殺2280元　擋應酬又能養顏美容

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／萬里駱駝峰釣客躺地休息　「躺太久」民眾一探：死了
罔腰再掀衣PO「凸肚床照」　 虛弱曝現況：回診單一堆
叔叔竟大吃姊妹丼！　弟弟見這幕嚇到關門
罔腰懷孕　婦產科醫學會驚：如果真的應是世界首例
機車群停等紅燈遭撞！噴飛1樓高　1死1重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

春節沒人！獨臂大盜不手軟「新北狂偷9店」　犯罪筆記本首曝光

刀傷小弟收押！台南命案檢警拘提6人到案　多人在逃擴大追捕

酒後砸知名茶行、酒店！高雄男疑遭「私刑」斷手腳　還被法官判刑

鑽縫怪盜現形！年邁父母離奇破財　兒監視器監控「賊回復原狀」

快訊／萬里駱駝峰釣客躺地休息　「躺太久」民眾一探：死了！

彰化查獲首宗農會賄選！衝連任代表送390元口罩　7人涉行收賄

火場實況畫面曝！住警器燒到變形仍狂叫　春節彰化3例示警除災

弟代父職竟性侵姊妹花！隱忍淫叔是長輩　2人互訴才知同遭毒手

恐怖盲駕1死1重傷畫面曝！機車群遭轎車「擊穿」　人噴1樓高墜20米外

門口擺一雙鞋卻失聯2天！機警友急報警消　破門救回昏迷獨居婦

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

想吃披薩！爛醉夫妻突攔外送員 遭拒絕竟揮拳狂吼「你強姦我」

焦凡凡過年帶婁峻碩見家人！　爺爺「站背後盯場」他緊張笑了

母租車想炫耀「沒鑰匙也可以騎」　兒崩潰狂哭阻止：妳不要騎走啦！

看到汪同伴「樹葉換肉」也想要！　黃狗咬樹枝迎接愛媽：肉肉呢？

春節沒人！獨臂大盜不手軟「新北狂偷9店」　犯罪筆記本首曝光

刀傷小弟收押！台南命案檢警拘提6人到案　多人在逃擴大追捕

酒後砸知名茶行、酒店！高雄男疑遭「私刑」斷手腳　還被法官判刑

鑽縫怪盜現形！年邁父母離奇破財　兒監視器監控「賊回復原狀」

快訊／萬里駱駝峰釣客躺地休息　「躺太久」民眾一探：死了！

彰化查獲首宗農會賄選！衝連任代表送390元口罩　7人涉行收賄

火場實況畫面曝！住警器燒到變形仍狂叫　春節彰化3例示警除災

弟代父職竟性侵姊妹花！隱忍淫叔是長輩　2人互訴才知同遭毒手

恐怖盲駕1死1重傷畫面曝！機車群遭轎車「擊穿」　人噴1樓高墜20米外

門口擺一雙鞋卻失聯2天！機警友急報警消　破門救回昏迷獨居婦

春節沒人！獨臂大盜不手軟「新北狂偷9店」　犯罪筆記本首曝光

秋冬專案「邊境嚴管延續」　陳時中：雙鐵開放飲食、自由座下週揭曉

日本出現新變異病毒！傳恐降疫苗效力　指揮中心回應了

馬念先遭歹徒挾持！　被車輾過「全身卡車底」畫面超驚險

刀傷小弟收押！台南命案檢警拘提6人到案　多人在逃擴大追捕

超夯「狗狗幣」是什麼？央行小編說給你聽

為救人被熊群拖走！飼育員慘遭「活撕分屍」吞肚　遊客近距離目睹

工地施工驚見「1男7女合葬墓」　專家看後大喊：快挖！

酒後砸知名茶行、酒店！高雄男疑遭「私刑」斷手腳　還被法官判刑

楊志良稱「任內有簽協議可買陸疫苗」　陳時中反駁了！

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

社會熱門新聞

快訊／罔腰變性3個月秀孕照！高醫3點說法打臉

高醫擬提告！罔腰懷孕「根本電影情節」

台南+9屁孩「持槍」1戰7！被包起來打成豬頭

獨／罔腰秀孕照後現身高醫！淡回：肝功能抽血

2千萬勞斯萊斯撞爛　富豪車主：不修報廢了

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

單親爸變性　竟當眾脫褲逼兒子聞

兒跳級台大赴美攻博士！父母撒千萬10年後知真相氣炸

恐怖盲駕1死1重傷畫面曝！機車群遭轎車「擊穿」

花800萬買下8輛報廢國光號　亞洲車神圓夢

仲介逾50小模赴美賣淫　林姓女雞頭曝光

即／17歲偷騎摩托車急煞噴飛亡

台南兇殺案衍生復仇案件！檢警拘5煞

海軍官兵玩嗨找3酒女　脫衣露鳥熱舞

更多熱門

相關新聞

彰化查獲首宗農會賄選！衝連任代表送390元口罩

彰化查獲首宗農會賄選！衝連任代表送390元口罩

員林市農會農事小組代表選舉將在21日投票，彰化縣許姓候選人為了連任農會代表，涉嫌以口罩（每盒市價約390元），夥同馮姓樁腳行賄選區內農會選民，被彰化地檢署查獲，已有部分選民承認收受賄絡，後續專案小組將擴大清查偵辦，這也是彰化首起農會賄選案。

宵夜攤「菊花肉」好謎！吃貨認證…加碼推老鼠肉

宵夜攤「菊花肉」好謎！吃貨認證…加碼推老鼠肉

彰化322所校園　全面消毒不開放

彰化322所校園　全面消毒不開放

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

6人集資彩券　新郎倌刮中100萬元

6人集資彩券　新郎倌刮中100萬元

關鍵字：

住警器彰化消防局

讀者迴響

熱門新聞

罔腰變性3年懷孕了！公開寶寶超音波照

福原愛嫁來台灣5年…要回日本了

快訊／趙小僑宣布喜訊：我懷孕了！

快訊／罔腰變性3個月秀孕照！高醫3點說法打臉

罔腰變性3年「腹腔懷孕」？醫：祝福你但不要鬼扯

罔腰沒卵沒子宮「高風險懷孕方法」曝：費用天價

烏克蘭正妹被母逼來台灣　哽咽曝原因

高醫擬提告！罔腰懷孕「根本電影情節」

台南+9屁孩「持槍」1戰7！被包起來打成豬頭

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

獨／罔腰秀孕照後現身高醫！淡回：肝功能抽血

2千萬勞斯萊斯撞爛　富豪車主：不修報廢了

女星2年花光百萬存款！　認進演藝圈是錯誤

賓客「與新娘嗨舞」下秒遭撞飛！畫面曝

罔腰PO懷孕超音波照！「的確在子宮裡」名醫提3質疑

更多

最夯影音

更多
婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她
「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面