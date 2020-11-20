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東森農場與台大生農學院交流　王令麟盼促成產學合作精進產品

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東森與臺大生農學院交流　王令麟盼產學合作升級東森農場。(採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者劉亮亨)

東森農場與台大農學院產學交流（圖／東森購物提供）

▲東森農場與台大生農學院進行首次交流，東森購物總裁王令麟期望有機會促成產學合作，提供更好的產品、服務給廣大會員。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年受到新冠疫情影響，不少農產品外銷受阻，東森購物協助小農，推出「東森農場」銷售農產品，期間與農委會主委陳吉仲以及11位縣市首長合作大力推廣，每一檔皆買氣爆棚。為提升規模把優質生鮮蔬果、農漁產品銷出去，19日特別與台大生農學院進行首次交流，東森購物總裁王令麟期望有機會促成產學合作，精進產品研發，提供更好的消費服務給廣大會員。

王令麟表示，2年前，東森購物一個起心動念，推出「東森農場」幫助新竹賣滯銷椪柑，結果賣了3大卡車出去，賣到沒有紙箱，發現到會員很有愛心幫助小農，今年疫情更是帶給我們很大啟發，從公益角度來協助銷售農產品後，會員們相當捧場，東森農場與農委會、各地縣市長合作的每一檔促銷，成績都很亮眼，因此認為更應該持續性做這件事，而賣農產不只需要故事包裝，也要有專業的知識與技術。

東森農場與台大農學院產學交流（圖／東森購物提供）

王令麟提到，東森購物一直在創新，唯一不變的是對產品的嚴格把關，例如保健食品必須有人證、物證、科學見證，沒有問題才敢賣，包括自然美產品一但出現過期，也都選擇不賣或銷毀，因此20年來，900多萬會員對於東森嚴選和服務品質極具信賴，幾乎是零負評，只要不滿意就退貨，對於品質層層把關，正如東森農場秉持「東森嚴選」精神，除提供高CP值農產品，也去中間化，用最優惠價錢給消費者，此次與台大生農學院展開交流後，期望後續有更多合作機會，提供專業指導。

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