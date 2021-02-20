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蔡英文考量歐盟、民主國家調整「對中政策」　國安人事變陣關鍵曝

▲▼總統府發言人張惇涵宣佈蔡英文就新一階段國安團隊任務與隊形再部署記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲總統府發言人張惇涵宣佈蔡英文就新一階段國安團隊任務與隊形再部署記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陶本和／台北報導

總統府19日宣布新國安人事，其中關鍵重點在於陸委會主委陳明通接掌國安局長。據悉，總統蔡英文主要考量國際局勢的變動，近期歐盟、諸多主要民主國家都已在調整對中政策與預先部署，而台灣身為對中的前線，勢必需要這位「兩岸通」就位，以及前法務部長邱太三掌陸委會，強化國安團隊「對中」的分析與預判。

本次國安人事調整，由現任國安局長邱國正將接任國防部長，國防部長嚴德發將轉任國安會諮詢委員；另外，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長。

對此人事調整，國民黨團認為是舊瓶裝舊酒，主要是為了撤換國防部長嚴德發，替潛艦國造狀況不斷下台負責。不過，事實上，嚴德發在上一波將官晉升過程中就可看出端倪，他的階段性任務暫告一段落，接下來轉任國安會諮詢委員，雖退居二線，但仍是國防鐵三角之一，繼續在總統身邊提供國防建言。

據悉，本次人事調整的關鍵，除了美國新任總統拜登（Joe Biden）上任後，美中關係可能產生的變局外，更注意到世界各國都在調整「對中政策」。舉例而言，近期的國際狀況，七國集團（G7）峰會19日召開，各界都在關注拜登是否會在中國議題與西方盟友達成共識，甚至聯手圍堵中國大陸；此外，美國國務卿布林肯也在18日與英國、法國、德國3國外長舉行線上會議，協調因應中國大陸所構成的全球挑戰等。因此，在這個時間點，蔡英文的國安團隊做適時的變陣，是有其必要。

對於陳明通接掌國安局一案，總統府發言人張惇涵指出，蔡英文要借助他「兩岸」的學術素養與豐富實務經驗，對兩岸與區域局勢做正確決策。

簡言之，蔡英文的國安團隊這次因應當前國際局勢來變陣，歐盟、諸多主要民主國家近期已開始調整其「對中政策」，各國都在進行預先部署，包括預防中國頻繁單邊行為等可能造成的衝擊；而台灣之於國際，站在對中的第一線，勢必要適時調整國安團隊的陣形，而陳明通既然身為「兩岸通」，勢必是接下來國安單位情勢預判、情報分析的重要關鍵。

同時之間，蔡英文再請前法務部長邱太三重出江湖，接掌陸委會主委，要透過他在「法律」與「兩岸」的熟稔專業，以及民代與行政歷練的溝通能力，在後疫情時代妥適處理兩岸關係，襄助執政團隊。在陳明通、邱太三聯手之下，無疑是要強化國安團隊「對中」的分析與預判。

至於邱國正接掌國防部，其實一直在整體規劃之中，當初素有「兩皮將軍」的邱國正，是在私菸案爆發之際，上火線救援並協助整頓國安局。如今，蔡英文請他轉任國防部長，除了因為他嫻熟國防體系工作，可以馬上著手國防改革之外，更重要是他具深厚的「對美關係」。

相較於嚴德發，過去在掌管國安會時，就曾經被外界質疑他不熟外語；而邱國正1999年從美國陸軍戰爭學院畢業外，更在2018年入選該校名人堂，是首位入選的台灣人，非常熟悉美國國家戰略、軍事思維；總體而言，蔡英文倚重他在對美的溝通、台美軍事合作無礙，因此這是持續強化台美合作中至關重要的佈局之一。

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