史瓦帝尼國王染疫靠台灣贈藥康復！陳時中證實「藥物涉隱私不公布」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，國王恩史瓦帝三世（Mswati III）在今年1月確診新冠肺炎，國王公開感謝蔡英文總統贈送藥物，而且相當有效，現在他已經完全康復。指揮中心指揮官陳時中今（20）日證實，「史瓦帝尼有重要人物確診，經過雙方醫藥合作康復，我們也很高興」。

根據《法新社》報導，國王恩史瓦帝三世在國會演說當中表示，「當我們正在等待疫苗到來之際，我想分享我自己使用抗病毒藥物治療的情況，在2021年的第一周，我確診陽性以後，我們發現了這種藥物，我感謝台灣中華民國總統贈送這種藥物」。

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恩史瓦帝三世表示，這種藥物是透過點滴注射的方式，使他在還沒來得及對外宣布住院，就已經痊癒；儘管疫苗採購可能不太容易，但是這種抗病毒藥物非常有效，政府應該立刻為人民購買這種藥物。

陳時中表示，去年台北醫學院（現為台北醫學大學）就有派專家去那邊做相關訓練，整體在治療過程雙方予以合作，他們表達感謝，我們也很高興。至於使用何種藥物，陳時中僅說，使用藥物屬於病人病歷一部份，除非當事人公布，否則我們不能公布相關資料、過程。

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