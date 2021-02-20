蔡英文：開春股市強勁登1萬6000點　經濟成長率拼4％以上

▲總統蔡英文赴指南宮參拜。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日上午前往木柵指南宮，出席「玉皇上帝聖誕禮斗大法會圓斗典禮」。她在致詞時表示，去年台灣守住疫情，紓困和振興措施也都發揮了效果，去年台灣的經濟表現也不錯，股市也很強勁，開春就登上1萬6000點，而國發會也上修經濟成長率，有機會拼到4％以上。

蔡英文表示，今天是初九「天公生」，高興到指南宮和鄉親一起參拜，除了幫國人祈福求平安，也感謝鄉親在過去一整年配合防疫，好比宮廟暫緩活動，一起戴口罩，忍受生活不便，才能防疫有成，今年過年大家才可以安心出遊。

蔡英文指出，去年我們守住了疫情，紓困和振興措施也都發揮了效果，去年台灣經濟表現不錯，不僅已經連續兩年都是亞洲四小龍第一，去年成長也領先其他已開發國家，而股市也很強勁，開春就登上1萬6000點。

蔡英文說，今年還有很多資金陸續會到位，國發會也上修經濟成長率，希望有機會拼到4％以上，所以她拜託大家和政府一起努力，繼續把防疫做好，一起拼經濟。

蔡英文表示，台灣人的精神就是不怕挑戰、有韌性，她相信天助自助，一起團結打拼，天公就會庇佑，一定可以拚出好成績。

▼總統蔡英文赴指南宮參拜。（圖／總統府提供）

