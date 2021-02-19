快訊／宜蘭東門夜市驚傳追殺！2人遭砍…20歲男當街拔刀眾人驚逃

▲宜蘭東門夜市驚傳尋仇，持刀男要將柴刀放入褲頭裡。（圖／記者游芳男翻攝）



記者游芳男、董美琪／綜合報導

宜蘭市東門夜市19日晚間10點多驚傳不明年輕男子追殺尋仇，傳出2名男子遭砍傷，沿路地上都可看見血跡，由於當時夜市有許多民眾正在逛街用餐，一名阿嬤還被推倒受傷，目前警方已抓到涉案嫌犯。

據了解，現場有不少目擊民眾指出，當時有一名年約20幾歲男子持刀追著另一群年輕男子，還大喊「臭俗辣」，地上一整條街都有血跡，被砍傷的男子將持刀男子踹倒逃離，不少民眾全都看傻嚇到，趕緊報警。

▲一群年輕男子被追砍。（圖／記者游芳男翻攝）



附近五金行老闆指出，持刀男當時來跟他買4把柴刀，說是要切菜，表情談吐很正常。

警方目前抓到砍人陳姓嫌犯，他供稱說因為互看不順眼才要教訓對方。另外，被砍的2人目前無生命危險，雙方疑因感情糾紛有過節。

宜蘭分局長林建良表示，警方19日晚間10時20分許接獲報案，稱東門夜市有持刀砍人情事，立即啟動快打警力到場，抵達現場已無鬥毆情事，經警方調閱監視器，發現有4至5名嫌疑人持刀械追逐，目前傷者2名，分別為右手及背部受傷，另有1名受波及之老婦人在推擠過程中跌倒，皆無生命危險，經初步了解疑似感情因素，雙方發生糾紛而導致衝突，目前已查獲1名嫌疑人，相關犯嫌身分皆已掌握，正積極追緝中。

▼陳嫌事發前到五金行買刀。（圖／記者游芳男翻攝）



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