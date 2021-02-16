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冠軍茶農：盼2022桃園「邱市長」上任後重視茶文化　

▲冠軍茶農林雨暘，期2022桃園「邱市長」重視茶文化。（圖／記者楊淑媛攝）

▲林雨暘邀邱奕勝議長和前桃園地檢署檢察長朱兆民(由左至右)品茶、話茶。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年假最後一天，桃園議長邱奕勝和有茶博士敬稱的桃園地檢署前檢察長朱兆民，應龜山區茶農林雨暘之邀，一起品茶、話茶；林雨暘表示，桃園茶的品質近年來，在市府全力推動各種競賽下，大幅提昇；然茶文化則漸已斷層，盼喜愛喝茶的邱議長、榮任為2022「邱市長」後重視推廣，讓台灣桃園茶名揚海內外，帶動「綠金」產業。

▲冠軍茶農林雨暘，期2022桃園「邱市長」重視茶文化。（圖／記者楊淑媛攝）

▲邱奕勝議長致贈冠軍茶農林雨暘(左) 象徵「福」的茶壼。（圖／記者楊淑媛攝）

曾獲神農獎的茶農林雨暘，多年前罹癌後，更重視健康，堅持種茶不用農藥和昆蟲共生，並研發出獨門的製茶技術，讓他種出的東方美人茶、桃映紅茶獲獎無數，提高茶品價值；有感茶文化的式微，林雨暘近年來獲龜山農會和龜山區幸福國中支持，除了在其經營的益壽製茶開設茶文化課程，也進入社區和校園推動，深受肯定。

▲冠軍茶農林雨暘，期2022桃園「邱市長」重視茶文化。（圖／記者楊淑媛攝）

▲益壽製茶開設茶文化課程，也進入社區和校園推動。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝議長除了帶來象徵「福」的茶壼致贈林雨晹也指出，桃園市議會近年來，全力支持市府農業局於桃園茶葉品質的推廣，包括蘆竹、龍潭、龜山、大溪、楊梅、復興等各區舉辦的製茶競賽活動，鼓勵桃園的茶農提昇茶品質；然，茶文化比較深奧，的確有很大的發展空間，感謝林雨晹不僅專精製茶，在茶文化的傳承也相當用心，找來很多年輕朋友來學習推廣，不讓茶文化出現斷層。▲冠軍茶農林雨暘，期2022桃園「邱市長」重視茶文化。（圖／記者楊淑媛攝）

▲邱奕勝議長肯定林雨暘(右二) 不僅專精製茶，在茶文化的傳承也相當用心。（圖／記者楊淑媛攝）

林雨暘說，隨著時代演進，傳統農業逐漸式微，茶文化涵蓋廣，他提供茶園給幸福國中學子們自己種茶觀察，希望孩子不只在書本上，而是在土地上認識茶葉，並透過實際體驗了解地方產業。

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