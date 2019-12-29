桃園議長邱奕勝見證　「我是青埔人」駐點青塘園遊客中心

▲桃園議長邱奕勝見證「我是青埔人」與「青塘園遊客中心」簽署合作意向書，共同發展青埔繁榮。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

青埔每天都在變化，每天都在進步，臉書社群駐點服務，發揮虛實整合的重要性。桃園市議長邱奕勝29日為臉書社群「我是青埔人」與「青塘園遊客中心」簽署合作意向書見證中指出，2020年桃園航空城啟動後，青埔將是桃園航空城重要的起點，期經由「我是青埔人」駐點於「青塘園遊客中心」，整合在地居民力量，共同發展青埔繁榮。

▲邱奕勝議長指出，青埔每天都在變化，每天都在進步，臉書社群駐點服務，發揮虛實整合的重要性。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝議長指出，青埔的交通非常便捷，除了區內有高鐵、機捷，更因鄰近桃園國際機場，以及亞洲．矽谷、桃園國際棒球場、桃園會展中心、桃42號道拓寬等各項重大建設陸續駐進，使市議會和市府都相當重視青埔的發展。

▲「我是青埔人」駐點於「青塘園遊客中心」。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝亦肯定青埔最大的臉書社群「我是青埔人」，是在地非常熱門的平台，這些年來，為居民提供許多服務，期經由駐點服務後，讓居民為青埔的發展，和平台的版主有更多面對面、探討青埔未來的發展空間。

「我是青埔人」創版版主Noah諾亞、顧問朱承天說，隨著「我是青埔人」駐點於「青塘園遊客中心」服務，期此一合作，讓青塘園遊客中心成為一處資訊整合中心，整合居民力量，把青埔推向成為北台灣的曼哈頓。

負責「青塘園遊客中心」經營管理的永寧公司執行長周元如指出，「我是青埔人」駐點該中心後，期讓「青塘園遊客中心」不只是服務遊客的地方，更是提供在地居民與店家連結的地方。

邱奕勝議長並與永寧公司執行長周元如、「我是青埔人」創版版主Noah諾亞、顧問朱承天說等人共同為「我是青埔人」駐點於「青塘園遊客中心」揭牌，同時為明年第一季推動青塘10景計畫，進行啟動。

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