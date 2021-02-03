警消支援疫情勤務忙翻天　桃園議長邱奕勝贈慰勞金並道謝

▲疫情緊張，警消支援勤務忙翻天，桃園議長邱奕勝贈慰勞金並道謝。（圖／廖帝權提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園疫情緊張，警、消支援疫情勤務忙翻天，桃園市議長邱奕勝會3日下代表議會團隊，分別前往消防局、警察局致贈春節慰勞金，給維護春安工作的警消同仁。邱議長指出，桃園是國家大門，警消同仁協助防疫工作，相當吃重，尤其是在部桃專案啟動後，勤務更加沈重，春節前夕特地來和大家說聲謝謝！

▲桃園議長邱奕勝致贈消防局同仁春節慰勞金。（圖／廖帝權提供）

消防局長謝呂泉表示，消防局同仁除了一般救護及救災勤務，也投入防疫工作，截至3日上午為止，執行新冠肺炎勤務共出勤580車次，後送605人，其中確診人數153人，扛起了全桃園到院前的緊急救護工作，責任及壓力都十分重大。

▲桃園議長邱奕勝致贈警察局同仁春節慰勞金。（圖／廖帝權提供）

警察局長陳國進指出，邱議長對警察工作是最支持的，從他到任的2019年開始，對警察局的預算和墊付案，都全力支持，籲請同仁年假期間，大小勤務一定要做到位，讓民眾過平安年。邱議長指出，自去（2020）年2月疫情爆發至今，桃園市警局在防疫工作上扮演多重角色，包括居家檢疫、居家隔離涉及行蹤不明的追查、協助疫調等工作，防疫任務繁重且辛苦。

尤其是，近期的部桃專案，中央擴大匡列居家隔離範圍，要求不能有任何破口，因此由警政署交付桃園市警察局第一輪居家隔離失聯名單89名，警局團隊在很短時間內，快速全數尋獲，表現良好。包括：市議會副秘書長杜淑卿也出席春安慰勞活動。

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