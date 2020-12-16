2020靈鷲山法會圓滿送聖　邱奕勝：感謝同聚桃園為台灣祈福

▲桃園市議長邱奕勝(左一)參與「圓滿送聖」，為台灣祈福期疫情退散。(圖／靈鷲山佛教教團提供)



記者楊淑媛／桃園報導

為期8天7夜的第27屆靈鷲山水陸法會、16日於桃園巨蛋舉行「圓滿送聖」儀式，畫下圓滿句點。桃園市議長邱奕勝率議會團隊參與盛會，並感謝曾任桃園縣長的前新北市長朱立倫、和曾任桃園縣警察局長的現任新北市長候友宜，都到桃園來，和地方人士共同為桃園祈福，期全球緊繃的疫情早日散去，人人平安，世界無災無難。

▲2020靈鷲山法會圓滿送聖儀式。（圖／記者楊淑媛攝）

靈鷲山水陸法會「圓滿送聖」，上午先進行圓滿供、圓滿香佛事，中午「送判宣疏」昭告法會即將圓滿，最後再恭送諸佛菩薩和靈界仙神返回法界真境，同時引領歷代祖先、冤親債主，以及孤魂亡靈等十方無盡眾生，跟隨著諸佛菩薩共乘西方般若船趨往極樂世界。

▲前、現任新北市長朱立倫、侯友宜與新北市府團隊及桃園市議會議長邱奕勝等人參加靈鷲山水陸圓滿送聖儀式。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

由於，今年除了新冠疫情，世界各處也是災難頻傳，靈鷲山開山住持心道法師特別加長閉關修法時間，除了祈請水陸法會順利圓滿，也為所有世間苦難消災解厄。心道法師提醒，每年還是要續報水陸，讓水陸法會生生不息良性循環，不間斷參加水陸是為了令眾生得度，亡者依靠生者來救拔，生者能夠起信心修行，讓還沒得到益處者得到益處，還沒得度者得度，已經得度者產生堅固不退的信心。他跟大家相約，明年8月11日到18日水陸見。

▲桃園巨蛋外圍西方船。（圖／記者楊淑媛攝）

祈福儀式圓滿後，送聖隊伍手捧超度牌位，繞行桃園巨蛋外圍至東門廣場，在主法法師念誦儀式中，功德主環伺在即將啟航的西方船四周，誠心專注持誦佛號，鎮壇將軍率領六道群靈乘坐西方船，「眾聖請歸雲路，六道眾生往生淨土」氣氛莊嚴感人，也為2020年靈鷲山水陸法會畫下圓滿句點。

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