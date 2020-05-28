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桃園議長邱奕勝偕4女議員一日通勤族　交通局允諾713公車增加班次

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▲桃園議長邱奕勝爭取713公車增加班次。（圖／市議會提供）

▲邱議長（右一）相招做伙來去體驗民眾擠公車的心情。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今天，我們都是通勤族！桃園市議長邱奕勝28日一大清早，和八德區市議員朱珍瑤、呂淑真、劉茂群、呂林小鳳等4名女議員，一同試乘八德至捷運土城永寧站713線公車，體驗民眾擠公車的心情，發現起站不久車抵第5站幾已滿載，當場建議市府交通局於6:30至7:00的上班尖峰時刻，加開班次，以舒緩載運量。

桃園市713公車為八德區至捷運土城永寧站的重要路線，沿途行經建國路、和平路、八德區公所等人口稠密地區。由於，該路線公車往往在起站後，行至第5站前後就已塞滿通勤的民眾，使第6站之後上車的民眾，往往得為擠上車而苦惱。

▲桃園議長邱奕勝爭取713公車增加班次。（圖／市議會提供）

▲▼哇！好久沒坐公車，擠公車真的很辛苦！（圖／市議會提供）

▲桃園議長邱奕勝爭取713公車增加班次。（圖／市議會提供）

此情形，經議長邱奕勝得知後，立即召集八德區議員同仁與交通局人員一同搭乘713線公車，除了實際體驗民眾的日常外，也希望透過這種方式，能夠儘快找到舒緩載運量的方法，使市民朋友能早日不需再為擠公車所苦。

邱奕勝議長表示，這次的試乘從一早出發，由第一站開始到上交流道前的大草厝站，可以體會到搭乘713、715、715A號公車的市民朋友是非常的辛苦，尤其塞車時間過於漫長，確實是會影響到往來台北上班民眾寶貴的時間，希望能夠儘快改善。

在經過實際試乘後，並聽取邱議長及４名女議員建議後，桃園市政府交通局表示，後續初步規劃在上班時間的尖峰時刻，於6:30至7:00能夠再加開一個班次，同時也能使班次間的間隔大幅縮短，讓依賴713線公車通勤的民眾能夠有更舒適的搭乘品質，另外對於捷運工程造成的交通壅塞情形，將會與相關單位再進行協調改善方式。

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