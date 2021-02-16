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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴士葆：台灣防疫指導原則是「政治正確」　倡議大陸疫苗就被打成舔中

▲▼立法院院會 立委賴士葆 鄭運鵬 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統馬英九、中廣董事長趙少康日前紛紛喊話蔡政府不要拒絕大陸疫苗，卻引來綠營批評。國民黨立委賴士葆表示，台灣防疫標榜科學防疫，但更高的指導原則是要「政治正確」，任何人倡議要用中國大陸疫苗，就會被綠營和側翼打成是政客舔中發言，根本沒有理性探討的空間。

賴士葆表示，在台灣防疫雖然標榜科學防疫，但是更高的指導原則是要「政治正確」，否則免談。要不要採用中國大陸疫苗，指揮中心強調中國疫苗缺乏相關科學證明資料，無法讓人放心，所以任何人倡議要用中國大陸疫苗，就會被綠營和側翼打成是政客舔中發言，即便歐盟已有國家簽署協議購買大陸疫苗，但是在台灣根本沒有理性探討的空間，講科學數據說話根本只是個幌子。

賴士葆說，美國有毒的萊豬要進口，近7成的民眾反對，蔡英文說是要給國人多一個選擇。比較萊豬進口和採購中國大陸疫苗這兩個議題，就可以發現其中最大的差異就是仇恨和歧視。

賴士葆批評，蔡政府過去幾年習慣和川普政府同步仇中、反中政策，當美國已經進入拜登時代，即便拜登發表行政命令禁止使用「武漢肺炎」、「中國病毒」等歧視性的言語，並且譴責反亞裔的仇外意識，但是蔡政府一時之間還很難大轉彎來回應拜登希望兩岸應該對話的呼籲。雖然蔡英文在口頭上也希望兩岸進行對話，實際上卻是堵住任何可以融冰的機會，包括對小明（小紅）、陸生、疫苗等歧視皆是。

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