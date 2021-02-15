陸超扯假疫苗！生理食鹽水用完了　嫌犯改加礦泉水賣5.8萬支

▲北京已展開新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸官方出手整頓新冠疫苗亂象，截至2月10日止，共在21起案件中逮捕70名嫌犯，其中最受矚目的無疑是用生理食鹽水偽裝疫苗。據報導，嫌犯是上網查訊真品疫苗的針劑和包裝樣式，再用預灌封注射器，注入生理食鹽水造假新冠疫苗，為擴大規模，甚至找來3名親友協助犯案。

《新華社》報導，大陸最高檢近日發文，要求全國各級檢察機關針對涉新冠疫苗犯罪，積極配合公安機關迅速行動，發現一起、查處一起，及時依法逮捕、起訴。

而在近期曝光的4起涉新冠疫苗犯罪典型案例中，一些觸目驚心的細節也被曝光，包括用生理鹽水制假、收錢攬客參與緊急接種等。

以食鹽水造假疫苗為例，2020年8月，孔姓與喬姓兩名嫌犯興起製造假新冠疫苗並銷售牟利的想法，之後便透過網路瞭解真品疫苗的針劑樣式和包裝樣式，用購買的預灌封注射器，在酒店房間和租住房內，以生理鹽水製造假新冠疫苗。

▲大陸不法集份子竟把歪腦筋動到新冠疫苗。（圖／CFP）

為了擴大造假規模，他們還從老家找來3名親屬和朋友，到了造假的後期，由於生理鹽水不夠，嫌犯甚至用礦泉水代替。製作完成後，嫌犯則以「內部渠道拿到的正品新冠疫苗」為由，向市面兜售假疫苗。

嫌犯一干人等在2020年11月被捕，經過調查，嫌犯製造並銷售假新冠疫苗約5.8萬支，獲利約人民幣1800萬元。檢察機關於2020年12月25日裁定羈押犯罪嫌疑人孔某、喬某等人。

除了假疫苗流入市面，破獲的案件還包含不法分子高價對外銷售，委託鄉村醫生在住處、汽車內為購買者接種；高價安排不符合條件的人員到醫院參與緊急接種計劃，通過微信群對外發佈廣告招攬客源，偽造接種證明文件；甚至有不法分子將假疫苗走私至境外。