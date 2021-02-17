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拚上任百日1億人接種疫苗承諾　拜登政府增至每周供應1350萬劑

▲▼新冠肺炎,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登政府提高每周疫苗供應量，預計在今年5月時讓接種人數達全國近3分之1。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓16日專電

雖然冬季風暴影響疫苗運送與接種，美國總統拜登樂觀表示，上任滿百日前完成1億人接種的目標可以達成。白宮也宣布增加疫苗供應至每週1350萬劑，較拜登上任之初增加57%。

上任後100天讓1億人接種Covid-19疫苗，是拜登（Joe Biden）就職前的主要承諾與目標。但連日來美國各地遭遇大規模的暴雪襲擊，道路積雪結冰，交通陷入混亂，德州等地更有超過400萬戶家庭與企業陷入停電，連帶使得疫苗運送與施打受到影響。

不過對於達成目標，拜登仍信心十足。他今天上午透過推特表示，「隨著我們取得進展，相信不僅能達成這項目標，還能夠打破」。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）隨後也在白宮例行記者會上表示，本週運送至全美各地的疫苗劑量將從過去每週1100萬劑，增加至1350萬劑，較拜登剛上任時大幅增加57%。拜登政府也將增加對藥房的每週疫苗供應量至200萬劑，隨著供應量增加，全美將有超過4萬家藥房能提供疫苗施打。

根據華盛頓郵報（The Washington Post）統計，從去年12月中旬全美疫苗開打至今已2個月，約4000萬人施打第一劑疫苗，佔總人口的12%，完成2劑施打的僅4.6%。

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