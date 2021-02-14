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姨撂話「磕一個頭一百元」女童秒跪地狂磕　陸網笑噴：虧大了

▲翻攝西安商報漩渦視頻、好看視頻

記者陳政錄／綜合報導

過年期間，要求晚輩向長輩「磕頭」討紅包，在中國大陸是一項常見禮俗，但操作不當，可能得不償失。2月13日大年初二，山東淄博市就發生一名小姨，向外甥女誇下海口說「磕一個頭給一百塊錢（人民幣，下同）」，女童聽完立刻跪地「加速狂磕」，眼見損失慘重，小姨當場腿軟，趴下喊停。

▲▼姨撂話「嗑一個頭一百元」女童秒跪地狂嗑　陸網笑噴：虧大了。（圖／翻攝西安商報漩渦視頻）

▲女童聽到「磕一個頭一百元」後，不等小姨把話說完，馬上跪地狂磕。（圖／翻攝西安商報漩渦視頻）

據《西安商報》報導，事件發生在山東省一地級城市淄博市，時間在2月13日大年初二。女童母親表示，帶著孩子回娘家時，小姨向孩子說有壓歲錢，「磕一個頭一百塊錢」。

只不過事實上，小姨僅準備了600元，不料，正當她要開口跟孩子說「磕六個頭就行」時，話還沒說完，孩子就立刻趴下，加速瘋狂磕頭。

眼見孩子停不住了，小姨立刻連聲喊停，後來索性直接趴下，把外甥女扶起，影片畫面顯示，孩子起身後，還帶著「勝利的微笑」；女童母親說，「姑娘自己數著磕了16個，這一下子多賺了1000元。」

該影片在陸網流傳後，大陸網友也紛紛留言笑稱，「看這些長輩還敢不敢讓孩子磕頭」、「磕到懷疑人生」，還幫小姨講出心裡話說，「小姨給妳磕回去。」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼最後反而變成小姨求外甥女，趕緊停下磕頭。（圖／翻攝西安商報漩渦視頻）

▲▼姨撂話「嗑一個頭一百元」女童秒跪地狂嗑　陸網笑噴：虧大了。（圖／翻攝西安商報漩渦視頻）

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