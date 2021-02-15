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高雄退休警收集派出所印章　環島走透透樂在其中

▲▼ 退休警有收集派出所印章的習慣 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄退休警林文瓊致力於收集全台各地派出所的印章。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名退休員警林文瓊興趣是收集派出所的印章，他從94年集章至今已經歷經了16年，在這段期間派出所有合併裁撤、遭災害摧毀、耐震補強改造、拆除或新建等情形，所幸有他收集印章期間拍攝下的珍貴照片，這些素材都成為考究警政的參考史料之一。

當然，如果有新增的辦公廳舍，也都成為林文瓊日後旅行會規劃前往的地點，除了當作資料更新外，再回去一探，對林文瓊來說或許也遇到老朋友。不只如此，警所護照與社區警政集章活動還可以串聯起警察、社區及地方政府的互動，透過與在地旅遊、美食，及人文歷史等結合，讓集章只是一個媒介方式，來帶動區域性或在地性的整合，是很有意義的活動。

而警民無形間也藉此增加親近的機會，提升員警正面形象！林文瓊受到319鄉鎮護照活動影響起發一個念頭，如果能以行政派出所為目標走遍全台，那應該是蠻另類的台灣環島夢！林文瓊萬萬沒想到，做了之後才發現當初設下的目標難達成，但憑藉著一步一腳印，慢慢累積，實地去實踐，他始終相信總有一天會完成，這是他所堅持的精神，也是一種人生態度。

▲▼ 退休警有收集派出所印章的習慣 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄退休警林文瓊（左）致力於收集全台各地派出所的印章。（圖／記者黃子倩翻攝）

而林文瓊搜集的警所護照也刊登在高雄市警局推出的「大高雄警政」刊物第37期開始連載，預計以4期的篇幅來介紹，從集章歷程的經歷故事及心得分享，讓讀者可以發現原來只要有人的地方，就會有警察的存在，警民之間的關係是最日常不過了！

至於林文瓊為何想收集全台分駐派出所的戳章？還記得2005年在推的「319鄉鎮護照」活動嗎？當時他集了1百多個鄉鎮紀念章，有天在跟警局同事聊天時，突然想說：「不然乾脆以警察機關戳章為目標」，而請同事協助設計表格，當作「警所護照」，預計跑透全台各警察分駐派出所，希望5年內就可以完成這項計畫，踏遍全台約1650個分駐派出所。

回想起林文瓊收集的第一顆章，是在民國94年8月21日左營分局博愛四路派出所開始，當時值班的員警是林文瓊的同事童清池，當時林文瓊已經調至小港分局，第一顆章沒有特別意義說要從哪邊開始，但之前曾擔任過博愛四路所所長，對派出所周遭環境的改善曾與同仁共同整修與維護，當時附近大樓新蓋林立，沒利用的土地比較多，所以雜草叢生，容易滋生蛇虺蚊蚋，在林文瓊任內與同事共同把所周邊環境做改善，因此第一顆章從這邊集起，格外有意義。

至於問到林文瓊是如何知道全台有幾個分駐派出所？林文瓊說，他是依照93年警政署公布的警察機關電話號碼簿，所得知當時約有1650個分駐派出所，當然這些單位之後會有變動，但就當時現有的資料來做規劃。

目前林文瓊實際共集了1693個點，包括派出所、分駐所、檢查哨駐在所、及警光山莊。為了讓計畫施行起來更順利，林文瓊先以154個警分局劃分為大區域，再找出每間派出所位置，然後作規劃行程，路線該怎麼走、可否走產道捷徑、需要花幾天、總共幾K等。

不只如此，林文瓊前前後後買7套台灣地圖來研究路程，還加裝汽車衛星導航，畢竟一開始集章時沒有智慧型手機app或是Google Map可以用，而地圖標註跟實際到現場有誤差是常有的事，所以出發現電話確認是必須的，不然沒作好功課，一趟上去可以就卡點而耽誤行程，未來林文瓊說，他全台集章之旅還會繼續下去，希望能藉此創造更多有意義的回憶。

▲▼ 退休警有收集派出所印章的習慣 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄退休警林文瓊致力於收集全台各地派出所的印章。（圖／記者黃子倩翻攝）

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