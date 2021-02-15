高雄阿嬤小年夜遇2飛車賊！「1萬紅包錢」被搶光　慘跌倒受傷

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄市林園區一名60於歲的阿嬤小年夜當天到郵局提領1萬元，準備要給愛孫包紅包，不料回家途中竟遇匪徒飛車行搶，阿嬤也因此摔倒受傷，待她回過神時，嫌犯早已不知所蹤。警方獲報後循線展開追查，先在小港區逮捕林嫌，昨（14日）夜再北上板橋將許嫌一併逮捕，全案依搶奪罪移送偵辦中。

▲許、林2嫌一路騎著贓車尾隨阿嬤，見時機成熟立即行搶。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調查，阿嬤於10日小年夜當天前往郵局提款1萬元，準備在除夕夜包紅包給孫子，怎料自己早已被搶匪盯上，待她回到家門口才剛停好車時，一路尾隨的許、林2嫌立即騎車上前行搶，一把拉走包包，阿嬤也因此跌倒手腳擦傷，待她回過神時，搶匪早已逃逸無蹤。

警方獲報後立即展開追查，鎖定許、林2男涉有重嫌，2人當天騎著贓車行搶，得手逃離現場後丟棄贓車，轉搭計程車到夜市吃消夜，隨後再搭計程車離開，企圖混淆警方；但在警方全力追緝下，終於獲悉林嫌躲在小港區住家頂樓，而許嫌則北上逃往板橋藏匿，在經警察官簽發拘票後，警方率先逮捕林嫌，昨夜揮軍北上一舉將許嫌逮回。

經初步了解，2嫌行搶阿嬤後得手1萬元，但林嫌僅分贓得2000元，其餘8000元則全由許嫌拿走；2嫌坦承因缺錢花用才會起了歹念。目前全案依搶奪罪嫌移送地檢署，並由檢方聲押，林嫌經高雄地院審理後裁定羈押獲准，而許嫌則尚在偵查中。

▼2嫌事後均遭警方逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）