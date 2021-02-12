「大奶妹快來倒酒！」高雄低胸女被性騷怒告：左手插入我領口

▲小美指控倒酒時被胡男性騷擾。圖為示意圖，與本文無關。（示意圖／記者邱中岳攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄女子小美（化名）在某休閒會館擔任女服務生，被胡姓男客人襲胸後聽到「大奶妹快過來倒酒」才察覺被性騷擾，因此氣得提告。高雄地院審結，認為全案僅小美單一指控，沒有其他證據佐證，因此判胡男無罪，全案可上訴。

判決書指出，小美控訴胡姓男子2018年1月4日凌晨1時35分在休閒會館內消費時，趁她起身倒酒無法反抗時將左手插入她低胸衣服的領口內，當下她認為對方不是故意，但隨後聽到胡男大喊「大奶妹快過來倒酒」，才察覺遭到性騷擾，因此氣得提告。

胡男到案後否認犯行，表示沒有觸碰到小美的胸部，也不曾說過「大奶妹快過來倒酒」等話。小美則還原當下，表示胡男在她倒酒時站在身後，趁她站起來時將左手插入領口中，「碰到我胸口正中央部位，我就伸手撥開。我本以為胡男不是故意的，但是當我射完飛鏢，聽到他叫『大奶妹快過來幫我倒酒』，才認為他剛才是故意的。」

▲小美聽到胡男說「大奶妹快過來倒酒」，才察覺遭到性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



此外，胡男是休息會館的股東之一，當晚與曾姓老闆及朋友等人喝酒玩樂，而曾男等人都作證表示「沒有看到胡男伸手觸摸小美胸部，只是聽聞小美向老闆抱怨此事」，且也未聽到「大奶妹快過來倒酒」等話。

法官勘驗現場監視器畫面，發現事發時胡男正在跟朋友交談，談話中手有舉起、放下及擺動等動作，但沒看到刻意伸向小美胸前等動作，難認是故意襲胸或誤會，因未錄得關鍵的影像畫面，無從釐清上述各種可能情形，即難以作為佐證小美證詞的補強證據。

法官表示，本案僅有小美的單一指控，無其他補強證據作為佐證，尚不足以證明被告有上述性騷擾犯行，應認舉證不足。此外，也沒有其他積極證據證明胡男確有犯案，因此判胡男無罪，全案可上訴。

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