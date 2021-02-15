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社會 社會焦點 保障人權

愛河連續殺人魔！透天厝1週內屍臭沒停過　2流鶯喪命慘狀都一樣

流鶯殺手莊天祝1週內連續勒斃2名年近70歲的流鶯，震驚社會。

圖、文／鏡週刊

18年前，高雄連續發生2起流鶯命案，由於凶手作案手法殘暴，引起社會關注。2003年5月2日，高雄市前金區一棟透天厝傳出惡臭，屋主聞訊找來鎖匠破門，驚見69歲的房客黃姓婦人陳屍地上，僅穿著T恤和內褲，頸部有勒痕，還被電風扇的電線纏繞，於頸後打結，警方依屍體腐爛程度研判，死亡時間已3天，由於地上有爬行痕跡，認為她曾試圖求救。

警方調查，黃婦是在愛河邊拉客的流鶯，平常會將客人帶回租屋處性交易，警方不排除凶手是臨時起意。至於死者是否與人結仇或有財務糾紛，因家人與她少有聯絡，無法提供訊息，且因當時監視器不普及，未能拍下嫌犯身影，警方只能在房內的垃圾桶採集衛生紙及指紋，送刑事警察局鑑定。

2名在愛河邊拉客的流鶯接連慘死，警方獲報封鎖現場，全面採證。（翻攝東森新聞）

恐怖的是，3天後，在同一棟透天厝租屋的67歲蕭姓婦人，也被發現死在房內，她全身赤裸，脖子和黃婦一樣纏著電風扇的電線，由於蕭婦也是流鶯，遭殺害的手法又與黃婦雷同，警方研判凶手應為同一人，並且發現黃婦被殺、媒體到場採訪時，蕭婦曾開門查看，畫面被拍下刊登，因此懷疑極可能是被滅口。

案發當年因監視器尚不普遍，警方只能採集現場鞋印等跡證進行比對。（翻攝東森新聞）

警方調查，莊天祝在高雄左營崇實新村（圖）殺害2名老婦人。（翻攝畫面）

時任高雄市刑警大隊偵三隊分隊長的黃昭偉回憶，接連發生二起流鶯命案，引起全國關注，其他流鶯也人人自危，不但相互提醒要小心安全，有些人晚上還會相約過夜，避免落單，原本掃蕩不完的流鶯，也變得稀稀落落。

不久，刑事警察局比對第一起命案現場採集的DNA檢體，發現在澎湖犯下強盜案遭通緝的男子莊天祝曾到過現場，幾天後，警方又在第二起命案現場採集到莊的DNA，鎖定他涉有重嫌，但因他行蹤成謎，案情陷入膠著。


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