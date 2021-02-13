全國最高合歡機動派出所！海拔3150公尺　提供雪季全方位服務

▲▼在海拔3150公尺高的合歡山遊客中心眺遠台，設置全國最高「機動派出所」，提供全方位雪季服務。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節連假共7天，除了返家團圓之外，將有更多天的假期可以彈性運用，11日合歡山上一片放晴，氣溫只有8度，但暖陽當頭，早上曬得山頭暖烘烘的，吸引許多遊客駐足合歡山賞景或是新春登山，合歡雪季勤務員警特定登上海拔3150公尺高的遊客中心眺遠台，在此設置全國最高「機動派出所」，為所有遊客提供醫療、解困、釋疑之全方位服務。

11日早上，合歡山雪季勤務員警從合歡所駐地的關原段出發，攜帶氧氣罐、指示藥藥箱、千斤頂、電霸等脫困工具，往上約800公尺，前往合歡山遊客中心前的眺遠台，設置機動派出所，除在松雪樓廣場前執行交通疏導，也為所有中外遊客指點迷津，指點出一條順暢的旅遊動線。

由於許多西部遊客取道中橫公路前往花蓮，雪季員警特別向大家宣導「110年春節期間太魯閣遊園專車管制措施」，並發送交通疏導管制資訊摺頁，提供了12項解說地圖、電話、據點、QR-code等資訊，提醒西部遊客來到花蓮應避開哪些交通尖峰時段及地區，讓大家免受塞車之苦，遊客們拿到這份麻雀雖小卻五臟俱全的秘笈，高興地頻向員警道謝。

當天也有印度旅遊團前來合歡山旅遊，員警也親切地上前提供道路諮詢的服務，由於目前全球疫情嚴峻，印度總理莫迪發起了為13億多人接種新冠疫苗的計劃，他將此稱為「世界最大規模」的新冠疫苗接種；雖然如此，這些印度遊客也非遵守旅遊防疫措施，每位印度朋友均戴上了口罩，為戶外的旅遊防疫工作做了一個很好的示範。

雪季勤務員警針對明天（初二、初三、初四）開始實施的「太魯閣遊園專車管制措施」加強宣導，請遊客務必在清晨7時前通過太魯閣大橋及天祥2處管制點，否則得等到中午11時30分放行30分鐘，再或者等到下午15時才解除管制。

來自外地的遊客在合歡山就獲得員警的事前提醒，均對花蓮縣警察局提供的親民服務大表讚賞，對花蓮縣政府這塊「觀光大縣」的金字招牌更加有信心了。

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