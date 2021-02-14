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情人節求姻緣台南月老廟功能大不同　黃偉哲情人節詳細帶路解說

▲台南市長黃偉哲特別介紹府城七大月老廟，讓網友看了紛紛呼朋引伴，相約拜月老。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲特別介紹府城七大月老廟，讓網友看了紛紛呼朋引伴，相約拜月老。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

是農曆大年初三，也是2月14日西洋情人節，台南市長黃偉哲特別介紹府城七大月老廟，從求姻緣、求復合、做媒人到解決爛桃花，各司其職的詳細介紹，讓網友看了紛紛呼朋引伴，相約拜月老。

台南市長黃偉哲幽默地強調，他認真幫忙整理月老資訊，但是感情路還是要靠大家自己努力爭取了。

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▲台南市長黃偉哲特別介紹府城七大月老廟，讓網友看了紛紛呼朋引伴，相約拜月老。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，除了拜月老，台南市政府也特別和廟方合作推出「月老知心軟糖」、「月老香水」等一系列文創商品，黃偉哲表示，來台南除了感受空氣中甜甜的氣息和各項美食，也別忘了參訪月老廟。

黃偉哲在情人節介紹的月老廟宇資訊如下：大天后宮緣粉月老求撮合：台灣第一座官建媽祖廟，相傳只要向月老祈求緣粉與紅線帶在身上，當紅線不見時，就表示月老已經幫你把紅線繫好了！（台南市中西區永福路二段227巷18號）

▲台南市長黃偉哲特別介紹府城七大月老廟，讓網友看了紛紛呼朋引伴，相約拜月老。（圖／記者林悅翻攝，下同）

祀典武廟枴杖月老斬桃花：台灣最早的關帝廟，這裡的月老帶有拐杖、專斬爛桃花！據說斬斷爛桃花後，來的緣份都會是正緣。（台南市中西區永福路二段229號）

▲台南市長黃偉哲特別介紹府城七大月老廟，讓網友看了紛紛呼朋引伴，相約拜月老。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大觀音亭闊嘴月老祈正緣：這裡的月老慈祥和藹，嘴巴比較大，有闊嘴月老之稱，象徵最會說媒的月老。專治單身、沒有對象者參拜。（台南市北區成功路86號）

▲台南市長黃偉哲特別介紹府城七大月老廟，讓網友看了紛紛呼朋引伴，相約拜月老。（圖／記者林悅翻攝，下同）

重慶寺醋矸月老保復合：重慶寺的月老配有「醋矸」，又稱「醋矸月老」，相傳想祈求和好就搖醋矸中的醋順時針轉3圈，希望對方回心轉意就逆時針轉3圈。適合遇到變心出軌、吵架、花心等問題的人來參拜。（台南市中西區中正路5巷2號）

▲台南市長黃偉哲特別介紹府城七大月老廟，讓網友看了紛紛呼朋引伴，相約拜月老。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹿耳門天后宮紅線月老繫姻緣：聽說這裡拿到的紅線會有一截露在姻緣袋外面，為的是讓月老公公方便牽紅線，傳說「紅線」長度決定著未來跟另一半的距離，因此吸引了不少嚮往異國戀情的男女來參拜。（台南市安南區媽祖宮一街136號）

▲台南市長黃偉哲特別介紹府城七大月老廟，讓網友看了紛紛呼朋引伴，相約拜月老。（圖／記者林悅翻攝，下同）

土城聖母廟葫蘆月老暖情感：鹿耳門聖母廟的月老配有金箔葫蘆，據說此葫蘆專收服感情爛桃花、夫妻間的感情厄氣，讓感情加溫。（台南市安南區城安路160號）

▲台南市長黃偉哲特別介紹府城七大月老廟，讓網友看了紛紛呼朋引伴，相約拜月老。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南鯤鯤代天府玉珮月老賜良緣：南鯤鯓代天府的月老素有「玉珮月老」之稱，其腰間的玉佩上掛著許多姻緣線，已促成近千對金玉良緣。（台南市北門區976號）

黃偉哲市長歡迎全國有情人到台南月老廟進行參拜之旅，也祝天下有情人終成眷屬。

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