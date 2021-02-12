子孫不吃「雞頭」！真實人間...生死不同姓「活廖死張」　

▲地方上有一群族可以吃雞肉任何部位，就是不能吃雞頭，所以每天攤上也都留有許多買消費者不要的雞頭。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林縣西螺、二崙、崙背等鄉鎮賣烤雞或雞肉攤商，都會悉心問上門顧客吃不吃雞頭，台灣基本屬無所不吃的民族，聽到老闆這樣問，讓人覺得好奇， 原來該地區有一廖氏家族出生姓廖，過世後改姓張，其中一派就是不能違先祖誓言吃雞頭，如有違誓願受天譴，已代傳數百年。

西螺鎮光復西路傳統市場一家專賣烤雞、鴨、鵝肉攤，有顧客上門買雞肉，老闆會詢問吃不吃雞頭，原來地方上有一群族可以吃雞肉任何部位，就是不能吃雞頭，所以每天攤上也都留有許多買雞肉像費者剁掉的雞頭。

烤雞攤廖姓老闆指出，根據先祖記載明洪武初年，張愿子入贅廖家，娶了廖化的女兒廖大娘，改名張元子，翌年生一子，從母姓取名為廖友來，因為一子雙祧，張元子有感於岳父岳母的知遇之恩外，也不忘飲水思源親生父母生育之德，鄭重囑咐獨子廖友來：「子孫生當廖姓，以光母族，死當姓張，以存父姓，生死不忘，張廖兩全。」這是「活廖死張」、兼祧二姓的源由。

▲西螺鎮光復西路傳統市場一家專賣烤雞、鴨、鵝肉攤，有顧客上門買雞肉，老闆會詢問吃不吃雞頭。（圖／記者蔡佩旻攝）

廖姓老闆表示，廖友來後裔當傳到明成化、弘治年間，現福建省官陂地區已成為近百戶的大家族，其中一房，第六世的廖日享，有一天為了去參加親家的壽宴，特別向同村王員外借了一套綢緞做的長袍馬掛來裝扮體面，在宴席上，因孫子喜愛吃雞頭，他就動筷夾來雞頭吃，但不小心雞頭沒有夾好而掉在長袍上，長袍油污了一大塊，回家後怎麼洗也洗不乾淨。

當他把衣服拿去還給王員外，廖日享表明要做一套新的賠也不肯，王員外要求完全洗乾淨才可以還他，並百搬刁難，廖日享氣憤的整夜輾轉難眠，天未亮，就起床點了三炷香，跪在門外向天發誓說:「我因夾了雞頭才造成這樣不愉快的事，從今以後，我及我的子子孫孫決不吃雞頭，如有違誓言，願受天譴。

廖姓老闆說，這個祖先的誓言，已世代流傳數百年，住在西螺、二崙及崙背一帶的廖姓人家就是這個支派後裔。他也是「不能吃雞頭」的雙祧廖姓子孫，先祖的誓言要遵守，吃了雞頭輕者腹痛，重者會帶來家中不順遂。

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▲廖氏家族出生姓廖，過世後改姓張，其中一派就是不能違背先祖誓言吃雞頭，如有違誓願受天譴，已代傳數百年。（圖／記者蔡佩旻攝）





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