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超市裡的雞「頭去哪裡」？真實用途揭露　竟跟醫美有關係

▲▼雞示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲雞示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

現代人為講求方便，許多人會選擇在超市買雞肉食用，但一般我們看到的雞肉都是已經處理過的，除非特別去尋找，不然照理來說都不見雞頭。這些雞頭並非我們所想的，再經處理後就會被當垃圾丟掉，竟然是被拿去當作護膚品以及美容針的材料！

玻尿酸是醫美常見的材料之一，主要是拿來豐唇、填下巴，或是在整形手術中會使用到的保濕以及填充材料；有時候也會在一般醫療手術中，拿來當作保護眼球、減少風濕關節發炎、防止術後疤痕的形成等功能。根據香港新浪網報導，哥倫比亞大學的學者梅耶爾（Karl Meyer）發現玻尿酸的醫學價值十分高，原先嘗試從牛眼球裡提取這種成分，不過工序十分繁瑣、成分易遭受污染，而且不具有太大的商業價值。

隨後另一名學者巴拉茲（Endre Balazs）利用梅耶爾提取玻尿酸的基礎，於20世紀40年代發現，可以從公雞雞冠中提取到玻尿酸的方法。文章指出，雞冠的玻尿酸含量為已知動物組織中最高的，又因公雞雞冠比母雞大，所以更受到廠商的青睞，而且最重要的是，雞冠十分容易取得。

一直到現在，許多廠商都還是利用公雞雞冠提取玻尿酸使用。知名藥廠輝瑞更被指出為了生產大量玻尿酸，培育了擁有超大雞冠的公雞，還有些公雞的雞冠大到頭快頂不住。

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