「奶比臉大」網紅下海只收到20萬怒告詐欺　火辣女雞頭現身

記者羅志華／台北報導

在援交界小有名氣的雞頭李庠岑，因富商客戶指名某「奶比臉大」的網紅，於2019年間經友人介紹與對方搭上線，喊出「5天賺300萬」的優渥條件，女網紅心動下海、與2名富商輪戰3回後，卻只拿到20多萬，氣得對李庠岑及另名潘姓女雞頭提告，北院13日開庭，身材火辣的潘姓女雞頭出庭應訊，面對鏡頭相當無奈，幾經迴避後悻然離去。

李男雖只有20多歲前科累累，卻也在援交界闖出名號，先前才因與混血辣模仙人跳富商遭判刑，本件又因在仲介性交易中，疑似條件吹捧過頭，又在過程中涉嫌對網紅「襲胸驗車」，涉嫌猥褻、詐欺、恐嚇等犯行。

▲潘姓女雞頭仲介「奶比臉大」網紅性交易，5/13出庭面對鏡頭相當無奈。（圖／記者羅志華攝）

李男與網紅搭上線後，聲稱介紹的客人都是富商，可讓她5天爽賺300萬，網紅也通過李男的「考驗」，上工後聽從另名潘姓女雞頭指示，在高級酒店、汽車旅館等處與2名富商大戰3回，事後2富商共給了李男78萬元，但在李男、潘女抽佣、扣除相關費用後，網紅僅實際獲得20多萬元。

女網紅想的是300萬，拿到的卻只有20多萬，氣得控訴李、潘詐欺，並指控李男對她襲胸猥褻、「試車性侵」，又因雙方翻臉後，李揚言散布網紅賣淫的消息，讓她再告一條恐嚇。

李男到案後，僅坦承仲介性交易部分，但女網紅內衣上，確實驗出李男的DNA，且從2人對話紀錄來看，李男確實允諾會讓她賺300萬，檢方認為，李明知性交易行情，卻漫天喊價誘女網紅下海，已涉嫌媒介性交易、詐欺犯行，依法起訴李、潘2人，恐嚇部分，也認李男涉有重嫌起訴，性侵部分則因罪證不足，將李男不起訴。

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