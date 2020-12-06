「西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」　5600跑者飽覽田園風光

▲「西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」起跑、終點用巧思將媽祖鑾轎架高，讓跑者從下方經過，有如鑽轎腳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」今年舉辦第三屆，於今（6）日清晨6點開跑，吸引逾5千名跑者參與，有跑者以古裝、三太子、皇上、神力女超人等趣味變裝來領跑，讓這場西螺盛會在疫情中增添了不少新活力，也帶動雲林觀光產業，藉活動展現西螺小鎮純樸的人文風情、讓跑者感受西螺鄉親們的熱情與活力。

在今年疫情影響下，國旅已成為民眾替代出國旅遊的方案，賽事路線行經西螺當地最大地標西螺大橋，沿途飽覽田園風光，使得此次活動十分熱鬧，不只有許多家長帶著小朋友及家中長輩們一起參與，還有許多首次參加馬拉松賽事的年輕人在現場互相加油打氣。

▲西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」今年舉辦第三屆，於今（6）日清晨6點開跑，吸引逾5千名跑者參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，「西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」是希望能讓馬拉松運動普及，不論男女老少都能一同作伙迺西螺大橋、來福興宮參拜西螺媽祖太平媽，體驗西螺之美，共同祈福跑出健康好活力。今天也特別邀請「誠信碗粿」的林姓父女前來會場擺攤展售，同時大會也加碼購買逾500份碗粿提供全馬組跑友完賽餐點。

雲林縣長張麗善表示，福興宮是我們雲林相當優良宗教團體，不只在宗教文化活動戮力，連續三年舉辦馬拉松，馬拉松路線更會經過西螺大橋，也是大甲媽祖、白沙屯媽遶境必經之橋，更有遠東第一大橋美譽，對於雲林宗教文化聖地具有深厚意義。

雲林縣長張麗善說，邀請各位跑友們跑完了到雲林四處走走，品嚐在地銅板美食，尤其咱因為濁水溪經過，孕育出非常好吃的香Q米，來雲林一定要吃一碗最道地的滷肉飯，也可以到我們古坑山區，喝一杯最香醇的咖啡；或是到我們國境之西看海口風光，你會發現原來雲林不只有美景、美食還有我們最棒的人情味。

▲多名者以古裝、三太子、皇上、神力女超人等趣味變裝來領跑，讓這場西螺盛會在疫情中增添了不少新活力 。（圖／記者蔡佩旻攝）





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